El CEC pide a supermercados y centros comerciales que cierren el domingo por la final del Mundial

El Centro Empleados de Comercio de Mendoza (CEC) elevó un pedido a las cadenas de supermercados, shoppings y centros comerciales para que no abran sus puertas el próximo domingo, por la final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia. Esta medida se aplicará en todos los comercios del microcentro, que estará afectado por las medidas de seguridad anunciadas por el gobierno provincial.

El gremio busca que los trabajadores mercantiles puedan disfrutar del partido con sus familiares y/o amigos. “La sociedad toda está pendiente, eufórica y esperanzada con el partido de fútbol que nos permite estar muy cerca del tricampeonato mundial”, expresaron a través de un comunicado.

Además, aseguraron que “esta solicitud no causará un perjuicio económico al empresario, por cuanto las ventas a partir del evento, serán prácticamente nulas por la falta de concurrencia del público”.

También destacaron que las medidas tomadas por el gobierno provincial, como la suspensión del transporte público en el plazo de las 14 a las 18 horas, afectará seriamente el traslado a quiénes vayan a sus lugares de trabajo.

“El pedido que nosotros hemos realizado es en prioridad para que se cierren los comercios. Está muy focalizado en quienes hacen apertura los domingos, que son las grandes cadenas de supermercados y los centros comerciales”, comentó el secretario general del CEC, Fernando Ligorria, en contacto con diario Los Andes.

Y agregó: “Nosotros tenemos ya las respuestas de los supermercados mayoristas, que no van a abrir. Tenemos también la respuesta de algunos supermercados que van a hacer un cierre desde las 11 de la mañana a las 17. Otros van a cerrar sus puertas y le van a dar el espacio a los trabajadores para que disfruten el partido dentro del establecimiento, inclusive dándoles la merienda correspondiente”.

El sindicalista aseguró que los mayoristas permanecerán cerrados el próximo domingo. Se trata de Macro, Basualdo, Oscar David y Ramón Buj. En tanto que la cadena Cencosud (Vea), Millán (Átomo) y Carrefour, aplicarán un cierre durante el lapso de 11 a 17. Por su parte, Chango Más también cerrará durante el partido, pero los trabajadores permanecerán en el lugar. Al gremio, aún le resta obtener respuestas de otros supermercados y de los centros comerciales y shoppings.

“Lo que nosotros estamos viendo y a raíz de las propuestas que han salido, porque todavía falta que nos terminen de confirmar algunos, es que aquellos que van a hacer una reapertura a las 17, les aseguren a los trabajadores que puedan volver, atendiendo a lo que el Ejecutivo confirmó la reducción del transporte”, comentó Ligorria

Y añadió: “Cuando no pueden volver, la empresa no puede tomar ninguna represalia, si no le aseguran el transporte ellos. Porque es una cuestión de fuerza mayor, es una decisión del Estado provincial. No es culpa del trabajador no poder llegar a destino”.

Además, indicó que la importancia de este pedido está vinculado a la seguridad de las mismas empresas: “Nosotros hemos planteado como primera medida el cierre para que no ocurran desmanes. El fundamento de esto, no solamente es nuestra idiosincrasia futbolera, sino también basada en nuestra experiencia de que ha habido festejos desmedidos y de alguna manera se han visto afectados el transporte, los comercios y las personas. Eso tratamos de hacerles entender a los empresarios”.

“De aquí al sábado tenemos que obtener las respuestas de todos. Ya sea positiva o negativa. Y ver de qué forma se va a implementar porque nosotros tenemos que garantizarles a los trabajadores que van a tener seguridad y traslado”, cerró Ligorria.

Los operativos del domingo

El gobierno provincial anunció que llevará un importante operativo de seguridad para evitar desmanes el próximo domingo. Después de que un centenar de colectivos resultaran dañados el pasado martes, tras el triunfo argentino en semifinales, desde el Ejecutivo dispusieron la restricción del transporte público entre las 14 y las 18 para desalentar que los mendocinos se movilicen por ese medio al centro.

En total, el Ministerio de Seguridad dispondrá de unos 2500 policías, distribuidos 1.000 para el Gran Mendoza y 1.500 repartidos en los tres restantes oasis de la provincia: Valle de Uco, Este y Sur mendocino.

Además, entre las acciones se dispondrá de presencia policial en las terminales y bases de las empresas de transporte público de pasajeros para evitar la toma en forma coactiva de las unidades.

Por otro lado, se implementarán puestos fijos de control en puntos estratégicos de los recorridos del transporte público.

Habrá una zona de exclusión con anillos de seguridad y la prohibición del ingreso de vehículos a partir de las 13.

El cuadrante está compuesto por las calles Córdoba – San Martín – Godoy Cruz – 25 de Mayo – Colón – Vicente Zapata – Rioja. Por dichas arterias sí se permite la circulación vehicular.

En las bocacalles de ingreso al microcentro se ubicarán los cortes, conforme lo siguiente:

-Cortes a realizar por la Policía de Mendoza:

Av. San Martín y Godoy Cruz

Rioja y San Luis

Rioja y Entre Ríos

Rioja y Buenos Aires

Rioja y Lavalle

Rioja y Catamarca

Rioja y Garibaldi

Rioja y Alem

Rioja y Don Bosco

Rioja y Pardo

San Juan y Vicente Zapata

-Cortes a realizar por Tránsito Municipal de Capital:

San Martín y Vicente Zapata (Colón)

Colón y 9 de Julio

Colón y España

Colón y Patricias Mendocinas

Colón y Mitre

Colón y Chile

25 de Mayo y San Lorenzo

25 de Mayo y Montevideo

25 de Mayo y Rivadavia

25 de Mayo y Espejo

25 de Mayo y Gutiérrez

25 de Mayo y Necochea

25 de Mayo y Av. Las Heras

25 de Mayo y General Paz

-Corte de tránsito calle Arístides Villanueva a partir de las 11.