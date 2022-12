Fuertes críticas del peronismo sobre el operativo previsto para la final del Mundial por el Gobierno en Mendoza

El Gobierno Provincial prepara un fuerte operativo para el domingo en el microcentro de la Capital mendocina, en momentos en los que Argentina dispute la final de la Copa del Mundo frente a Francia, en la que habrá una virtual “zona de exclusión” en gran parte del corazón de la ciudad y no funcionará el sistema de colectivos desde las 14 hasta las 18.

La medida busca apaciguar los desmanes ocurridos en los festejos luego del triunfo de la Selección Argentina frente a Croacia en las semifinales del Mundial, por lo que el gobernador, Rodolfo Suárez, sugirió a los mendocinos que, en caso que haya un triunfo nacional, los festejos se realicen en las plazas departamentales.

Pero por otro lado, el operativo montado sin dudas afectará a una buena parte de mendocinos que se tienen que movilizar durante esas horas y por esas zonas, independientemente del Mundial, por lo que cosechó fuertes críticas de la oposición, quienes sostuvieron que hay una “ineptitud” por parte del Poder Ejecutivo a la hora de diagramar operativos.

“De verdad como no pueden garantizar seguridad suspenden el servicio de transporte? Van a dejar a familias sin serv. frente a una emergencia x su ineptitud? SERÁN responsables penales de cualquier tragedia. Recemos, porque con uds, es lo único q queda”, comentó Lucas Ilardo, senador provincial por el Frente de Todos.

Anillos de seguridad

También agregó que los micros son secuestrados “cuando el gobierno acuerda entregarselo en los partidos a los barrabravas. Lamentablemente, el gobierno son ellos. En ningún lugar del mundo eliminan el transporte público porque no hay seguridad. Los gobiernos serios la garantizan”.

Para Cecilia Juri, también legisladora, hay una “falta de responsabilidad de Suárez y compañía. Reprimir y cortar servicios básicos es lo único que se les ocurre?”

Quien también opinó fue Diego Martínez Palau, el ex ministro de Transporte de la gestión de Francisco Pérez, quien sostuvo que “lo lógico sería montar un operativo integral del gobierno pero claro, eso implica trabajar y ahí se pone difícil la cosa”.

Para la concejal kirchnerista Gabriela Malinar, la medida habla de un “desgobierno de Suárez y el radicalismo. No les interesa la gente. Y como dice Lucas Ilardo, rezar es lo único que nos queda. Tristisimo”.

El operativo

En total se desplegarán 2.500 policías en toda la provincia, habrá una virtual “zona de exclusión” en el centro de la Ciudad y el transporte público dejará de funcionar durante cuatro horas, entre las 14 y las 18.

Además habrá un “anillo de seguridad” estará delimitado por las calles Rioja (al este), 25 de Mayo (al oeste), el eje José V. Zapata-Colón (al sur) y el eje Córdoba-Godoy Cruz (al norte). En esa zona, desde las 13, no podrán circular micros ni vehículos particulares.

Zona de exclusión vehicular. Parte del operativo ante los festejos de la final del Mundial. Gustavo Guevara

La medida de restringir el transporte público entre las 14 y las 18 se toma para desalentar que, al término del partido y ante una eventual victoria del seleccionado nacional, los mendocinos se movilicen por ese medio al centro mendocino.

“Queremos cuidar a los mendocinos coordinando acciones y el objetivo es que esta alegría de llegar a la Copa del Mundo no esté empañada por un grupo de irresponsables. Este operativo se va a desplegar en toda la provincia con 2.000 efectivos. Habrá 500 en la zona Sur, 500 en el Valle de Uco, 500 en el Este y 1.000 en Gran Mendoza”, detalló Levrino.

“El transporte público va a funcionar como día domingo hasta las 14. A partir de esa hora ya va a haber una restricción por la cual ya no van a circular más y volverán a hacerlo a partir de las 18″, agregó Mema. No obstante, advirtió que, luego de las 18, seguirán cortados los accesos a la zona de exclusión y las paradas de las distintas líneas no estarán habilitadas. Por esto, los colectivos no harán sus recorridos habituales sino que circularán en cercanías a el área vedada.

En cuanto al funcionamiento de los hospitales, la ministra Nadal explicó que habrá dos acciones centrales: “Con el refuerzo en las guardias en la zona del Gran Mendoza y del Servicio de Emergencia Coordinado, en el interior de la provincia”.

Asimismo, Ulpiano Suárez agregó que también se van a realizar cortes de tránsito en los alrededores de la calle Arístides Villanueva. “Desde las 11 horas vamos a peatonalizar esa calle”, indicó. Y detalló que “se va a permitir la circulación por las calles transversales”. Sumó que al despliegue que llevará adelante la cartera de Seguridad, el Municipio agregará “inspectores de tránsito y preventores de la Ciudad”.