Empleados de comercio: así queda la escala salarial de abril para esta rama

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) han alcanzado un acuerdo de aumento salarial para los empleados del rubro turístico comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 547/08, válido a partir de marzo de 2024.

Recepcionista turismo, los empleados asociados a FAECYS de turismo cobran abril con aumento.

El gremio a cargo de Armando Cavalieri firmó el acuerdo la semana pasada con representantes de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), consistente en un reajuste del 17,6 por ciento.

Cu√°nto cobrar√°n en abril los empleados de comercio

FAECYS anunció un nuevo acuerdo salarial para los trabajadores de turismo en abril. La escala publicada en el convenio es:

Categoría: Administrativo

Supervisor b√°sico: Marzo a abril: salario b√°sico $474.417,73 + incremento no remunerativo $178.381,07 = total $652.798,80 .

Administrativo 1¬į: Marzo a abril: salario b√°sico $469.235,85 + incremento no remunerativo $176.432,68 = total $645.668,53 .

Administrativo 2¬į: Marzo a abril: salario b√°sico $465.701,14 + incremento no remunerativo $175.103,63 = total $640.804,77 .

Recepcionista A4: Marzo a abril: salario b√°sico $460.047,95 + incremento no remunerativo $172.978,03 = total $633.025,98 .

Cadete A5: Marzo a abril: salario b√°sico $458.634,66 + incremento no remunerativo $172.446,63 = total $631.081,29 .

Maestranza A6: Marzo a abril: salario b√°sico $456.041,58 + incremento no remunerativo $171.471,63 = total $627.513,21.

Categoría: Vendedor

Supervisor B1: Marzo a abril: salario b√°sico $474.417,73 + incremento no remunerativo $178.381,07 = total $652.798,80 .

Vendedor B1: Marzo a abril: salario b√°sico $469.235,85 + incremento no remunerativo $176.432,68 = total $645.668,53 .

Vendedor B2 - 1¬į: Marzo a abril: salario b√°sico $465.701,14 + incremento no remunerativo $175.103,63 = total $640.804,77 .

Promotor B4: Marzo a abril: salario b√°sico $459.811,42 + incremento no remunerativo $172.889,09 = total $632.700,51.

Detalles del aumento de salario para turismo

Este incremento incluye un 17% para marzo y un 0,6% para febrero. Los aumentos se pagar√°n como asignaci√≥n no remunerativa y se aplicar√°n a las escalas salariales vigentes en cada categor√≠a. Estos incrementos no generar√°n aportes a la seguridad social, pero se considerar√°n para el c√°lculo de beneficios como el presentismo y la antig√ľedad. Permanecer√°n no remunerativos durante marzo y abril de 2024, luego se incorporar√°n a las escalas salariales convencionales vigentes en mayo de 2024.

Además, se acuerda una reunión en abril para revisar las escalas salariales en función de las variaciones económicas. El acuerdo está sujeto a la homologación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Si la homologación se demora y hay vencimientos de plazos de pago, los empleadores deberán abonar las sumas adeudadas como “Pago anticipo a cuenta del acuerdo marzo 2024″, hasta su homologación.

Seguí leyendo: