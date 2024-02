Empleados de comercio: nuevo aumento en marzo, ¿a cuánto se va el salario mínimo?

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca) firmaron este jueves 22 de febrero un acuerdo paritario mensual, con un aumento del 17,6% vigente para febrero.

Armando Cavalieri, secretario general de FAECYS, destac√≥: ‚ÄúEn este contexto tan complejo, es imperativo asegurar acuerdos mensuales para ir garantizando una protecci√≥n del salario frente al flagelo de la inflaci√≥n y proteger los ingresos de los trabajadores. Seguiremos negociando mes a mes‚ÄĚ.

Empleados de comercio, imagen ilustrativa.

Es importante remarcar que esta revisión se realizó como parte del compromiso de llevar a cabo una reunión en febrero, a iniciativa de cualquiera de las partes, para evaluar lo acordado en el pacto del pasado 26 de enero, considerando las variaciones económicas desde entonces.

Esta disposici√≥n est√° contemplada en la cl√°usula 5ta del mencionado acuerdo. Es relevante mencionar que la tabla salarial de todas las categor√≠as a√ļn no ha sido oficialmente publicada.

Empleados de comercio: qué incluye el acuerdo y de cuánto será el salario mínimo

El acuerdo en el apartado primero A establece, un incremento del 17,6% en las remuneraciones b√°sicas del Convenio Colectivo de Trabajo (C.C.T.) 130/75 a partir del mes de febrero de 2024. Este aumento es de un 17 % para febrero de 2024 y un reconocimiento adicional del 0,6% por las diferencias de enero de 2024.

El incremento se aplicará sobre las escalas básicas vigentes y correspondientes a cada categoría, tomando como base las remuneraciones básicas convencionales equivalentes a las de diciembre de 2023, incluyendo las sumas no remunerativas hasta esa fecha, más un 11% remunerativo.

Empleados de comercio cobrar√°n en marzo con aumento del 17,6%

El aumento se abonará en forma de asignación no remunerativa, de acuerdo con el artículo 6 de la ley 24.241, a partir de febrero de 2024. Mientras mantenga la condición de no remunerativo, se denominará “Incremento No Remunerativo - Acuerdo febrero 2024″, y su importe no será contributivo, excepto para aportes y contribuciones a la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles y el aporte del trabajador establecido en el C.C.T. 130/75.

Este monto no remunerativo tambi√©n se tomar√° en cuenta para el c√°lculo del adicional por presentismo, la antig√ľedad y el sueldo anual complementario. Adem√°s, ser√° considerado en el c√°lculo de las indemnizaciones en caso de extinci√≥n incausada del contrato de trabajo. El incremento, en calidad de no remunerativo, conservar√° esta naturaleza durante los meses de febrero y marzo de 2024 y se incorporar√° a las escalas de los salarios b√°sicos convencionales de cada categor√≠a a partir de abril de 2024.

Este incremento elevar√° el salario b√°sico a $658.000, considerando el presentismo. A√ļn no se dio a conocer la nueva escala salarial. Adem√°s, se estableci√≥ la intenci√≥n de retomar las negociaciones en marzo.

Seguí leyendo: