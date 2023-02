De Marchi, sin candidatos propios en los siete municipios que adelantan las elecciones

No hay ningún dato que indique que la ruptura entre el sector del PRO que controla Omar de Marchi y la UCR de Alfredo Cornejo tenga vuelta atrás. Así y todo, la disputa podría ser larga e irá generando hechos políticos concretos en el camino. Por ejemplo, la ausencia de participación de De Marchi en las elecciones de los siete departamentos que adelantaron los comicios en Mendoza.

¿Qué significa esto? Para el demarchismo se trata de un gesto. “Es para no joder a los radicales”, dice uno de sus aliados. Pero del otro lado, piensan absolutamente lo contrario: “Está esperando la derrota del radicalismo en estas comunas para decir que sin nosotros no se puede y negociar en abril en mejores condiciones”, refuta uno de los “amarillos” que ya confirmaron que seguirán junto al UCR, con o sin De Marchi.

En el medio de dos lecturas enfrentadas, está la realidad. El 30 de abril, el oficialismo mendocino dará la batalla más compleja del año: enfrentará en las PASO al peronismo en los distritos que comanda hace años. Lo mismo ocurrirá probablemente en San Carlos, controlado por el diputado Jorge Difonso, quien cada vez está más lejos del radicalismo y de Cambia Mendoza.

“Vamos de punto, pero daremos pelea”, prometió en este sentido Cornejo en San Rafael, en pleno estreno de su candidatura a gobernador. Se sinceró en el distrito más difícil de todos, que está controlado hace años por los hermanos Félix, y en el cual la UCR despositaría sus mayores esperanzas en un candidato que ya perdió con ellos: Abel Freidemberg.

Al margen de San Rafael, hay una enorme y creciente vidriera de candidatos de todos los colores para Maipú, Tunuyán, Santa Rosa, Lavalle, San Carlos y Maipú. Pero ninguno de De Marchi, al menos hasta ahora. “Los hemos tenido que bajar a zapatazos”, asegura un ladero del diputado nacional. “No tiene nada Omar en esos municipios”, refutan desde el otro lado de la grieta del PRO.

El diputado nacional Omar De Marchi visitó San Rafael y saludó al intendente Emir Félix.

¿Figuras que podrían ser? En el demarchismo indican que estuvieron cerca de nominar al senador provincial Valentín González en Maipú. No ha ocurrido y es difícil que pueda pasar, menos en medio del colapso de Cambia Mendoza, que impediría resolver hoy si sería un candidato “por dentro” o por fuera de la coalición.

También habría existido algún coqueteo del PRO con un concejal de Tunuyán que se está abriendo del Frente de Todos y quiere ser candidato a intendente: Cristian Gottardini. Pero no hay nada en concreto.

Lo cierto es que un De Marchi “prescindente” en los municipios que tendrán elecciones anticipadas es para sus adversarios internos una muestra de que el diputado nacional silenciosamente le quitará apoyo a Cambia Mendoza en este turno. Un silencio que podría valer, tal vez, alrededor de 10 puntos menos en las urnas, según algunos cálculos.

Este cuadro de situación explica los constantes elogios del intendente peronista Matías Stevanato hacia De Marchi, en el departamento con elecciones desdobladas donde más aspiraciones tiene el radicalismo: Maipú.

Stevanato coquetea hacia afuera con la utopía de un “gran frente provincial” que contenga al líder del PRO mendocino para disputar con Cornejo la gobernación. Pero en la intimidad, tal vez, analiza realidades domésticas. Si no se activa De Marchi en su departamento, le conviene.

Una mediación con pronóstico reservado

Mientras tanto, nadie en el PRO le pone muchas fichas a la “mediación” que en estas horas llevarán adelante los gestores que puso el partido para tratar de solucionar el conflicto entre los dirigentes de Mendoza.

Al frente de la misión, que podría ser en primera instancia telefónica, ya que poco probablemente desembarquen en Mendoza en estos días, estarán el diputado santafesino Federico Angelini, quien está alineado con Patricia Bullrich; y el funcionario de CABA Eduardo Macchiavelli, quien representa al adversario de la primera por la candidatura presidencial, Horacio Rodriguez Larreta.

Patricia Bullrich en La Voz (Nicolás Bravo / La Voz)

El martes, cuando los popes nacionales del PRO (incluido Macri) discutían vía zoom el caso mendocino, Bullrich, quien está alineada con Cornejo, propuso pegar el salto a una votación para definir el pleito. Fue entonces que Macchiavelli, secretario nacional del PRO nacional, saltó en defensa de una instancia de diálogo.

Macchiavelli trabaja en el armado nacional de Larreta, tarea en la que también ha estado involucrado De Marchi. Estirar los tiempos es la estrategia que mejor le viene al mendocino, quien pretende que las definiciones sobre estar o no en el frente provincial que refleja a Juntos por el Cambio se produzcan recién en abril, cerca de la elección del próximo gobernador.

Por supuesto que enfrente quieren precipitar la decisión sobre los integrantes definitivos de Cambia Mendoza hacia fines de febrero, como máximo, para dar batalla en mejores condiciones en las comunas que adelantan los comicios. Los disidentes del PRO en particular, dicen que quieren apresurar la salida de De Marchi.

La imagen de Horacio Rodríguez Larreta que se viralizó en redes sociales y esconde una condición que tiene desde pequeño (Twitter).

Si el PRO alineado con el radicalismo tensa más la cuerda para conseguir definiciones, el escenario se vuelve incierto. Ante una posible intervención nacional del PRO, cerca de De Marchi aseguran por un lado que el sello no desvela a su líder. Destacan por el otro que si se lo quitan sería una decisión provocada por el radicalismo, que en otras provincias no ha sido cuestionado por decisiones electorales controversiales, y no descartan que pueda producirse una batalla judicial.

¿Basada en qué? En que De Marchi no ha cometido ninguna falta contra Juntos por el Cambio, porque la coalición local es distinta a la nacional. “La Coalición Cívica está afuera en Mendoza”, explican, y agregan: “¿Es obligatorio jugar en Mendoza con Libres del Sur y el Frente Renovador, que son kirchneristas? Un juez o la mesa nacional del PRO lo van a tener que dirimir”.

Desde el bando de Bullrich y Cornejo, mientras tanto, tratan de precipitar el desenlace con sus propias opiniones. “No estoy esperanzada en que firme De Marchi con Cambia Mendoza, va a terminar yéndose. Eso tiene un costo político pero no institucional, porque De Marchi no es autoridad del PRO, el presidente es Álvaro Martínez”, contrasta la concejala capitalina del partido macrista, Sol Salinas.

“A De Marchi lo veo más afuera, volviendo al sello del PD, pero el compromiso de Patricia (Bullrich) y Mauricio Macri es seguir adentro. Somos gobierno hace 8 años en Mendoza”, insiste Salinas.

La concejala que representó ayer al PRO en la reunión de Cambia Mendoza ante la ausencia de otro disidente, Enrique Thomas, quien está de vacaciones, evalúa que una escalada nacional del conflicto local perjudica incluso las chances presidenciales del propio Larreta, porque lo enfrentaría definitivamente con Cornejo y la UCR.

Cambia Mendoza

También sostuvo ante la consulta de Los Andes que el PRO mendocino está acostumbrado a llevar a la Justicia sus problemas internos, como ocurrió en 2021, cuando se dirimían las autoridades partidarias. “Hay una crisis de representación y un desgaste”, opina, y sentencia que De Marchi quiere doblegar a la UCR con apoyo del PJ: “No se olviden que detrás suyo está Alejandro Cazabán”, concluye.