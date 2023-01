De Marchi le advirtió a la UCR que “no es legal” adelantar el armado del frente Cambia Mendoza

Los socios de Cambia Mendoza que están en disputa con el radicalismo desconocieron el emplazamiento para que confirmen a mediados de febrero si integrarán o no el frente para las próximas elecciones y volvieron a criticar al partido principal de la coalición.

“Los plazos los fija la ley, no una persona”, señaló el referente del PRO Omar de Marchi, en una critica abierta a Alfredo Cornejo, tras afirmar incluso que no estaba al tanto de que hubiera alguna intimación.

“Que firmen el decreto y armen el cronograma electoral”, expresó también De Marchi, para quien el anuncio del gobernador Rodolfo Suárez sobre el desdoblamiento de la elección provincial se tiene que confirmar oficialmente para que se active ese cronograma.

En ese sentido, indicó que si las elecciones provinciales son desdobladas, la legislación provincial ordena que los frentes se conformen recién en abril, 60 días antes del comicios previsto para el 11 de junio, y no el 15 de febrero, como definió la UCR.

El presidente del Pro local, Álvaro Martínez, respaldó estas expresiones de De Marchi en las redes sociales. “Nos sorprende que Cornejo invente una intimación a constituir un frente cuando aún no firman el decreto convocando a elecciones. Esto es una muestra de su excesivo personalismo, cree estar por encima de la ley”, afirmó. “No estamos de acuerdo con #Cornejolandia”, remató.

En contraste con De Marchi, el presidente del radicalismo mendocino, Tadeo García Zalazar, ratificó la “decisión política” de constituir el frente Cambia Mendoza el mes que viene “para todo concepto, elecciones municipales y provinciales”.

El adelantamiento de la fecha de conformación del frente tiene como justificación para el radicalismo la decisión de las comunas justicialistas de realizar elecciones en forma desdoblada. Esto precipita los comicios municipales, que tendrán las primarias el 30 de abril.

De este modo, el 1 de marzo próximo, (60 días antes de la PASO) los frentes para las elecciones municipales tienen que estar confirmados. “Esa es la fecha tope, pero nada impide que se pueda hacer anteriormente”, agregó García Zalazar, quien había anunciado el emplazamiento para unirse o no a Cambia Mendoza buscaba evitar especulaciones electorales.

Tensiones

Más allá de los contrastes por las fechas en la que correspondería sellar el frente electoral, siguió la pirotecnia política entre el radicalismo y las fuerzas políticas que lo vienen acompañando en el formato de coalición desde 2015.

“Estamos más preocupados por los problemas que tiene Mendoza que por la rosca política”, lanzó De Marchi, con lo que ninguneó la reunión a la que convocó el radicalismo este martes.

El Pro votó en forma mayoritaria para no asistir al llamado radical. Sin embargo, dirigentes de la minoría disidente (Enrique Thomas y Sol Salinas) sí asistieron.

“Salvo los kirchneristas de Libres del Sur y el massismo, no tienen firma los que asistieron, fue una reunión de vecinos”, dijeron con acidez en el sector de De Marchi, desde el presidente Martínez para abajo. También consideraron que las presiones tienen origen en que Cornejo está “incómodo” ante las diferencias planteadas por el diputado nacional.

Pero lo cierto es que las señales de rebelión y enojo no vinieron solamente de los popes del Pro. El referente de la Coalición Cívica, Gustavo Gutiérrez, se quejó de que no fue invitado al encuentro y consideró que fue una “bravuconada” anticipar la fecha de armado de Cambia Mendoza para presionar a los dirigentes rebeldes. “Usan a la gente que depende de un sueldo del Gobierno para meterse es la vida de los otros partidos, eso es kirchnerismo puro”, atacó Gutiérrez.

“No pueden generar un ultimátum, lamentamos mucho esto”, agregó Gutiérrez, quien no descartó la posibilidad de que al final haya un acuerdo pero criticó la situación actual, al señalar que el radicalismo lleva “muchos años de ejercicio de poder para tener más poder”.

Más cerca de la ruptura que el referente de la Coalición Cívica se mostró otro aliado díscolo, Jorge Difonso, del partido Unión Popular. El ex intendente de San Carlos indicó que, más allá de las fechas, hay problemas “de agenda y de coincidencias” con la UCR.

Difonso sostuvo que la UCR no ha acompañado ni se ha expresado sobre iniciativas suyas, como el masterplan para el retorno del tren a la provincia. “No hay coincidencia hasta hoy en temas de fondo, si no están de acuerdo no tiene sentido compartir el espacio”, indicó.

El legislador provincial mencionó que la posición radical respecto de la ley 7722, cuyo intento de reforma hizo que se quebrara la relación con Suárez en 2019, es otra de las dudas. Dijo además que la UCR ha incorporado a actores que militan la minería y hasta acusó al Gobierno de “castigar” a San Carlos con el freno de obras.

Las quejas del sancarlino tienen particular importancia porque en el departamento del Valle de Uco se desdoblaron las elecciones y es uno de los primeros que sí o sí deberá definir si sigue en el frente oficialista, a más tardar el 1 de marzo. Hoy por hoy, todo indica que no será así.