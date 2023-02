Elecciones: ya hay más de 30 candidatos a intendentes en siete comunas

Hay siete departamentos que elegirán intendente, nuevo o confirmar al mismo, el 30 de abril. Casi todos tienen administración justicialista de pura cepa, salvo San Carlos afín a Cambia Mendoza. En el mapa electoral y a sabiendas de las diferencias que hay en el Frente de Todos, el kirchnerismo (Unidad Ciudadana) le apunta a los intendentes de Lavalle y San Rafael.

El massismo (Frente Renovador a nivel nacional) mueve fichas en Tunuyán, pero no descarta desembarcar en otros pagos. Maipú, por ahora, se salva. Cambia Mendoza busca arrebatar comunas y las terceras fuerzas se ilusionan con cautivar al voto bronca. Hay más de 30 nombres que se muestran.

El Frente de Todos no sólo tiene diferencias a nivel nacional, en Mendoza también hay sectores con puntos de vista distintos: el kirchnerismo y el peronismo ortodoxo que representaban los intendentes. De ese lote de jefes comunales hay dos con los que hay rispideces: Roberto Righi (Lavalle) y Emir Félix (San Rafael). Más aún después de declaraciones y fotos con Omar De Marchi, dirigente del Pro.

La sucesión de Martín Aveiro no tendría contrincantes porque “se ha portado bien” con apertura en el gabinete municipal actual. Emir Andraos sigue siendo el elegido para encabezar la lista en la boleta única. Tendrá una competencia massista por parte de Alberto Pont, hijo del ex intendente.

intendente de Lavalle Roberto Righi junto al intendente de Tunuyán Martín Aveiro

Por el lado del radicalismo, el concejal Luis López, que protagonizó una fuere polémica por dos cargos y renunció al de salud, es quien pica en punta para intentar dar el batacazo en el Valle de Uco. El Partido Verde promete nombres no sólo en Tunuyán sino en los otros seis departamentos donde habrá comicios, pero no blanquean sus nombres. Todo indica que el Frente de Izquierda hará lo mismo.

Los chispazos en Maipú

El departamento que conduce Matías Stevanato sufrió una derrota en las legislativas del año pasado. Podría decirse que es la única comuna en donde hay dudas sobre el resultado electoral. Además, las aspiraciones del jefe comunal a conducir el Partido Justicialista, cuando se hablaba de un solo nombre como el de Flor Destéfanis, condimentaron la interna. Cabe recordar que Stevanato fue vicepresidente durante el mandato de Anabel Fernández Sagasti.

El kirchnerismo por ahora no pondrá jugadores. Si es necesario armar, hay dos nombres que podrían jugar como son Florencia Décima y Juan Manuel Serrano. La concejala maipucina había renunciado como jefa de bloque del Frente de Todos en el cuerpo legislativo municipal en octubre del año pasado. Para varios conocedores, fue un síntoma de ruptura en la convivencia interna.

Juan Manuel Serrano es el delegado de Migraciones en Mendoza, una cartera nacional que comanda la camporista Florencia Carignano. Tuvo pasado en la gestión municipal de Stevanato y también de los hermanos Bermejo. La sede de Unidad Ciudadana se instala en una casa familiar del funcionario.

Sin embargo, ese octubre negro para el intendente le dejó no sólo caliente el Concejo Deliberante, sino también la propia interna peronista en la comuna. El diputado provincial Duilio Pezzutti salió a criticar, por las redes sociales, el estado de algunas calles y ardió el PJ maipucino.

En Cambia Mendoza el panorama tampoco está claro. Como contó este medio día atrás, Néstor Majul quien se desempeña como subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad es el nombre más fuerte. Pero las senadoras Mercedes Rus y Fernanda Sabadín tienen posibilidades y no hay que descartar a Mauricio Pinti. No habría primarias entre radicales y habrá que ver si el Pro juega con candidatos propios, hasta ahora no hay nada confirmado.

En el este está más clara la competencia

Fernando Ubieta (La Paz) junto a la presidenta del PJ local, Flor Destéfanis (Santa Rosa) irán por su segundo mandato. Obviamente no tendrán aspirantes cercanos al kirchnerismo pero sí habrá por el lado del Frente Renovador.

En los pagos de la presidenta del Partido Justicialista la competencia será por el lado de Cambia Mendoza. Hay dos nombres allí, uno es conocido y es el Norma Trigo, la ex intendenta que actualmente es concejal y está caminando el departamentos. El otro es Matías Abraham, funcionario de la OSEP en esa comuna. La intención es evitar una primaria en este departamento.

Mendoza es la sede hoy del Frente de Todos a nivel nacional, que convocó a un espacio de debate llamado Peronismo Futuro. Intendente de Santa Rosa Florencia Destefanis Foto: Ignacio Blanco / Los andes

El escenario en La Paz es más complejo. El massismo ya anunció que Ramiro Arrigo se presentará para disputarle el poder a Ubieta en el departamento. Y en el radicalismo también hay dos nombres, uno con apellido conocido como es Ramiro Blanco, hijo de Marcelino Héctor Blanco, el primer intendente electo en 1983.

Hijo del ex intendente radical, fue concejal hace seis años y aspira a ser candidato a intendente y ganar la elección general. Enfrente tendrá a Osvaldo Naves, médico, y con las mismas aspiraciones que Blanco. Es muy probable que se dirima la candidatura en una elección primaria.

El ojo puesto en dos comunas

Lavalle y San Rafael son dos departamentos en lo que, como contó este medio hace meses atrás, Unida Ciudadana presentará listas con candidaturas a las intendencias. Es decir, le harán interna a sus compañeros que no pueden renovar y designan sucesores.

En el norte provincial se espera la decisión del jefe comunal que dejará el despacho municipal después de más de 20 años y aun no hay definiciones: el senador Gerardo Vaquer y el diputado Edgardo González tienen chances. Mientras tanto, otros jugadores lavallinos se muestran como el caso de Raimundo Laugero quien tiene el apoyo de la actual conducción.

El concejal lavallino integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena, se considera un “militante de la tierra” y tiene vínculos cercanos con la Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra (UST). Algunos conocedores de la rosca peronista dirían que “forma parte del kirchnerismo más fanático”.

Bajo la lupa de la conducción actual también está Raúl Villegas, jefe del PAMI en Lavalle, una de las áreas que maneja La Cámpora a nivel nacional bajo la órbita de Luana Volnovich. Sin embargo, el funcionario nacional que es conocido militante peronista se despega de este paraguas y levanta el nombre de Primero Lavalle, la agrupación que lidera y con la que quiere competir dentro del Frente de Todos.

“Estamos trabajando con nombres propios, más allá de que estuvimos con Unidad Ciudadana. Hace rato que hemos dejado de trabajar en forma conjunta”, contó Villegas a Los Andes. “No estamos dentro del righismo pero no descartamos un diálogo con ellos, para nada”, agregó en relación al sector del jefe comunal.

Leticia Katzer Molina, doctora en Antropología y con 18 años de recorrido en Lavalle, investigando necesidades y preocupaciones formó Transformar Lavalle para pujar por la candidatura. Con la propuesta que armó sigue caminando la comuna.

En el radicalismo hay dos nombres sobre los que se posan las miradas. Uno es el diputado Jorge López que fue candidato en las elecciones del 2019 y el otro, el concejal Lucas Luppo, a quien Cornejo visitó hace algunas semanas y para varios, le dio la bendición al joven edil.

Por el lado de San Rafael, todo indica que Omar Félix será el nombre por el oficialismo municipal y hay dos por el lado del kirchnerismo que suenan hace bastante. Uno es el de Ángel Brancato, responsable de Migraciones en San Rafael, con pasado como senador provincial. Integró el Jury de Enjuiciamiento que en 2017 investigó y destituyó a Anabel Orozco, conocida como “la fiscal viajera”.

El otro aspirante es el concejal Nadir Yasuff quien ha tenido más de un encontronazo con el Ejecutivo municipal que administra Emir Félix. Se ilusiona con romper con 20 años de administración de los hermanos Félix que arrancaron en 2003.

Una de las más polémicas fue durante el Mundial de Qatar cuando el edil promovía un bono de $50.000 a empleados municipales a pagarse por la intendencia. La sesión se convocó para un sábado a la siesta, previo a uno de los partidos de la Selección Argentina. Tratamiento exprés, estampida de rechazos y su voto a favor además del de Francisco Mondotte (UCR).

“El ciclo de la administración actual cumple 20 años, ya tiene su desgaste y hay cuestiones que, entiendo, se puede mejora y el peronismo puede ofrecer una alternativa. Sobre todo aportar oxigenación a una gestión de 20 años, con muchas cosas para mejorar”, contó Yasuff a este medio.

Para el radicalismo, es un bastión esquivo desde hace tiempo pero no deja de ilusionarse con dar el batacazo. El senador provincial Abel Freidemberg ya anunció que será candidato. Mondotte, quien además es el presidente de la UCR sanrafaelina y muy cercano a Ernesto Sanz también competirá por lo que se dirimirá en elecciones primerias quién se impone como candidato.

En San Carlos esperan cerrar alianzas

La única comuna de Cambia Mendoza que se adelantó, dándole la espalda al pedido radical, posiblemente resuelva las candidaturas en elecciones primarias. El Frente Renovador-Unión Popular debe decidir si pone la firma en el frente oficialista el 1 de marzo.

El intendente actual, Rolando Scanio pertenece a ese espacio y puede renovar por cuatro año más, pero no confirmó esta decisión cuando hizo el llamado a elecciones. Se especula con que pueda presentarse Jorge Difonso, el actual diputado provincial y ex jefe comunal.

Silvia Cornejo y Tadeo García Zalazar se ríen con Alfredo Cornejo en la asunción de autoridades de la UCR en San Carlos

“Es posible que presentemos candidatos propios”, dicen desde el radicalismo sancarlino, independientemente del futuro de la coalición. Suena Silvia Cornejo, hermana del precandidato a Gobernador y titular de la UCR sancarlina, aunque no es la única y avisan que se resolverá más cerca de la fechas de cierre, que es el 11 de marzo.

Por el lado del peronismo, la conducción apuesta a una dirigente del Movimiento Evita en las listas. Se trata de Lorena Martín, una conocida dirigente social que también presidió al PJ comunal en alguna ocasión.

El cierre de listas es el 11 de marzo, falta un mes y es una eternidad. Si bien este escenario es el que se manifiesta, está sujeto a cambios, como en cualquier negociación. Seguramente esta cantidad de aspirantes termine reduciéndose de cara a las primarias.