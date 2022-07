Dos municipios del PJ ortodoxo están en la mira del kirchnerismo

En los municipios gobernados por el PJ también hay movimientos de cara al 2023. Emir Félix (San Rafael), Roberto Righi (Lavalle) y Martín Aveiro (Tunuyán) transitan los últimos años de gestión y por la enmienda constitucional promulgada por el ex gobernador Alfredo Cornejo no podrán renovar. Debido a esto, en el Frente de Todos hay intención de dirimir las vacantes que se abran.

Félix y Righi son los menos cercanos a la conducción partidaria actual, a cargo de Anabel Fernández Sagasti. Aunque no hay planes de sacar los pies del plato, tampoco los hay de resignar sillones privilegiados. Pero Unidad Ciudadana, el sector liderado por Cristina Fernández a nivel nacional, se arma y camina por los barrios.

No hay que dejar afuera tampoco a Sergio Massa y su Frente Renovador en Mendoza que tiene a una emisaria clara como es Gabriela Lizana. También busca perfiles y recluta a dirigentes que no simpatizan del todo con los otros sectores peronistas.

Las tres vertientes que conviven en el Gobierno nacional ya están pensando en las elecciones en Mendoza. El peronismo orgánico, el kirchnerismo y el massismo trazan un plan para recuperar el espacio perdido a manos de Cambia Mendoza. Aunque pareciera, a priori, que la batalla más grande la darán los seguidores de Anabel Fernández Sagasti ante el desgrane del “peronismo de los intendentes” que hoy tiene a Righi y a Félix como estandartes.

“Ese bloque que supieron hacer los Bermejo, Jorge Giménez, los Félix, Righi y Aveiro no existe como tal”, apunta un dirigente que sigue de cerca la rosca. Y hay otras aclaraciones, al menos hasta ahora: en las administraciones peronistas cuyos intendentes tienen posibilidades de reelección no habrá disputas internas.

Matías Stevanato (Maipú), Flor Destéfanis (Santa Rosa) y Fernando Ubieta (La Paz) deberán concentrarse en la contienda con el radicalismo para el año próximo, que se relame pensando en los pagos maipucinos, ilusionado con los resultados de las últimas legislativas.

Nombres para San Rafael

En Unidad Ciudadana ya plasman una estrategia para pujar por los sillones en Lavalle y San Rafael, aunque no es una maniobra que sorprenda. Ya hay dirigentes recorriendo y en estos municipios lo saben. Los observadores más externos encuentran naturales estos movimientos porque entienden que es necesario demostrar que el PJ es una alternativa electoral.

Emir Félix acaba de volver a la intendencia de San Rafael después de su licencia por razones de salud. Ha dicho, y seguirá diciendo que no tiene la cabeza puesta en las candidaturas. Mucho se especuló con la ya decidida bendición del actual mandatario municipal para con su hermano Omar, ex intendente y actual diputado provincial. No obstante, hoy no es un hecho, lo será si no se encuentra una figura que reciba el legado porque ante todo, nadie pondrá en riesgo a San Rafael.

Ahora bien, ¿quiénes podrían ser? El equipo que siguió adelante con la gestión mientras Félix se recuperaba, exhibe credenciales pensando en la posible sucesión, como es el caso de Paulo Campi, quien asumió la intendencia. El presidente del Concejo Deliberante podría ser una posibilidad, como también el senador Mauricio Sat, quien ya ocupó lugares importantes en el Concejo.

No hay que descartar tampoco a Liliana Paponet, la actual diputada nacional, mujer de máxima confianza del intendente y figura que goza de la conformidad del equipo por su labor legislativa. Nada está cerrado.

Por el lado del kirchnerismo emergen dos nombres. Uno es el actual concejal Nadir Yasuff (se le vence el mandato en 2023) y el otro es Ángel Brancato, asesor técnico de la Oficina Migratoria de San Rafael. Tampoco se descarta que el massismo quiera participar en la negociación.

El panorama en Lavalle

Roberto Righi, al igual que Félix, tampoco piensa en la sucesión, pero sí hay una certeza: será alguien de su equipo, aunque no necesariamente esto se reduzca a los cargos municipales. Hay dos nombres con chances como son el diputado Edgardo González, actual Vicepresidente Primero de de Diputados (impulsado por el intendente) y el recientemente asumido Gerardo Vaquer en el Senado provincial. Fue secretario de Gobierno del municipio y la mano del jefe comunal lo ubicó como cabeza de lista para la Primera Sección Electoral.

En Lavalle hay una certeza y es que Ana Menconi, la directora de Educación, Familia, Género, Diversidad y Derechos Humanos del municipio (y esposa de Righi), no será candidata. “No le interesa”, dijeron para enterrar los rumores sobre un traspaso de mando matrimonial.

Por el lado de Unidad Ciudadana también hay jugadores y uno es Sebastián “Corcho” Brizuela, ex intendente lavallino y alguien con anhelo de retornar. Ess una de las alternativas, pero no la única. Por otra parte está el concejal Raimundo Laugero, quien milita con la Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra (UST).

En este esquema hay un tercer nombre con el que juegan al misterio en Unidad Ciudadana, ¿será el de Raúl Villegas? El Jefe del PAMI delegación Lavalle es otro de los que tiene ganas de ir a una posible PASO.

Tunuyán, sin presión K

Podría decirse que Martín Aveiro es el único de los intendentes que no renuevan al que no le llegarán tropas kirchneristas. “No sabemos si Aveiro es anabelista, pero nosotros somos aveiristas”, dicen en desde este espacio.

El intendente ya eligió a su delfín: Emir Andraos, actual presidente del Concejo Deliberante. Nada indica que vaya a agitarse la convivencia. Ante una eventual negociación con Unidad Ciudadana, desde estas filas aparece la docente y ex dirigente de SUTE, Alicia Furlán.

Pero hay que decir que al jefe comunal le harían frente otros peronistas. Uno es Daniel Rueda, ex diputado y actual concejal con mandato hasta el 2023. Y quizás el massismo es el que aporta novedades con el nombre del ex intendente Ricardo Pont. Para los conocedores de la rosca, ya está blanqueado su compromiso con el líder del Frente Renovador, según algunas reuniones que ya sucedieron con Lizana, su referente local.

Es cierto que aun falta para resolver estos asuntos. Si se confirma el desdoblamiento anticipado, a fin de año habrá novedades porque en enero hay que formalizar el llamado electoral. Otros abren dudas sobre si el propio Gobierno nacional no las anticipará. “Con este quilombo, capaz terminados todos pegados”, dice un dirigente.

La última palabra será en una mesa chica de conducción, quizás se llega a una lista de unidad y los nombres se absorben en las listas municipales con candidaturas a concejales o legisladores que también renuevan. Mientras tanto, se muestran como una posibilidad concreta de quedarse con la sucesión.