San Rafael: Cornejo puso en marcha su campaña junto a Suárez y el peronismo levantó guardia

Alfredo Cornejo puso en marcha su campaña electoral en territorio enemigo. El precandidato a la gobernación por Cambia Mendoza decidió acompañar a Rodolfo Suárez, en dos actos programados en San Rafael. Se trata de la primera recorrida, tras su lanzamiento para las elecciones y por eso desde el peronismo respondieron con críticas.

Primero entregaron viviendas del Barrio Americasa de ese departamento y luego partieron hacia la sede de Osep para poner en funcinamiento un nuevo tomágrofo. Cabe destacar que el intendente Emir Félix no forma parte de los actos, ya que se encuentra de licencia. En su lugar lo reemplaza el presidente del Concejo Deliberante, Paulo Campi.

El edil quiso agradecer públicamente la visita del gobernador y denunció en Twitter que no se lo permitieron. “Me hubiese gustado agradecer la presencia del gobernador @rodysuarez, felicitar a los adjudicatarios y destacar el trabajo en conjunto entre Nación, Provincia y Municipio en materia de viviendas. Como el protocolo provincial no me lo permitió, utilizo este espacio para hacerlo”, acusó.

A la vez, legisladores sanrafaelinos del PJ salieron a criticar que Cornejo utiliza actividades oficiales como partidarias. El senador provincial Mauricio Sat publicó en su cuenta de Twitter: “Bienvenidos @rodysuarez y @alfredocornejo, esperamos que adviertan personalmente el desinterés de su propio Gobierno por San Rafael, el lugar donde no hacen obras, donde OSEP, AYSAM y VIALIDAD no funcionan como deberían, y donde el municipio les entrega cámaras y no las instalan”.

Y agregó: “Ojalá el éxtasis electoral no les impida ver la verdadera realidad”.

A él se sumó, el senador Pedro Serra, quien manifestó también por esa red social: “Hoy otro acto de campaña de la UCR en San Rafael. Y si @rodysuarez resuelve los problemas de los vecinos primero? AYSAM, OSEP, vialidad seguridad camaras sin colocar y compradas por @munisanrafael. Menos circo político y más soluciones para los vecinos!! Gobierno Mendoza ausente”.

En la misma sintonía, pero haciendo alusión a declaraciones que Cornejo realizó ayer en su acto de lanzamiento, el jefe del bloque del FDT en Diputados, Germán Gómez, opinó: “Entiendo que gobiernen con titulares de prensa, ya los conocemos pero ¿van a seguir tomándole el pelo a los mendocinos? @alfredocornejo omite que llevan más de 7 años gobernando y Mendoza no repunta, empeora. Se burlan de @rodysuarez sin disimulo, entonces él no #hACe?”