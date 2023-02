Matías Stevanato: “Me imagino un gran frente en las elecciones”

Matías Stevanato fue el último intendente justicialista que decidió desdoblar las elecciones municipales. En entrevista con Los Andes, el jefe comunal de Maipú explica por qué lo hizo y cómo trabaja para tratar de conseguir la reelección.

Pero también marca sus preferencias a nivel nacional para los comicios presidenciales y vaticina que un gran frente opositor producirá “el fin de la era Cornejo” en Mendoza, ante la presunta candidatura del ex gobernador. No evita, de paso, lanzar elogios para Omar de Marchi, el opositor interno de Cambia Mendoza que también competirá por la gobernación.

La entrevista, no obstante, no arranca por allí. Esta semana el jefe comunal fue a la Casa Rosada y consiguió 50 millones de pesos para atender a los vecinos afectados por las fuertes tormentas que se registraron. No es el único subsidio que espera de la Nación.

-Entonces, para conseguir ayuda hay que ir a Buenos Aires...

-Nosotros tenemos un banco de herramientas para ayudar a los productores. Obvio que como intendente tenemos que hacer gestiones a nivel nacional y provincial. Vinieron el gobernador, el vice y el ministro de Economía el miércoles. Con la Nación hicimos lo mismo y tuvimos respuesta, imagino que con la provincia la vamos a tener en los próximos días. No puedo dar fe de algo que no está a mi alcance.

-¿Fue tenso su encuentro con el gobernador?

-Yo soy muy respetuoso de la figura del gobernador. Le pasamos las necesidades de los maipucinos y ahora estamos esperando respuesta.

-¿Para conseguir obras hay que hacer lo mismo, ir a la Nación?

-Nosotros estamos haciendo 120 obras en el departamento. Algunos hablan de la discriminación nacional en algunos municipios, pero la verdad es que el Gobierno nacional está haciendo obras en Malargüe, en Godoy Cruz y en Guaymallén. El colector Boedo Ponce le trae beneficios a vecinos de Maipú, Luján y Guaymallén. Sí durante los 4 años de Macri en Maipú no hubo ninguna obra. Si me pregunta si a los maipucinos nos ha ido bien, respondo que sí, estamos haciendo una mega obra de cloacas para el este. Cornejo había prometido en 2019 que iban a extender el metrotranvía desde la estación de Gutiérrez hasta Maipú. Yo no dije nada, pero transformé la estación de Gutiérrez que juntaba chatarra en un centro con playa de estacionamiento, oficina de turismo y una delegación municipal.

Matías Stevanato intendente del Departamento de Maipú foto: Orlando Pelichotti

-En la discusión del Presupuesto provincial 2023, usted tuvo que convencer a su partido para que hubiera financiamiento para obras como la del metrotranvía.

-Yo siempre he tendido puentes, cuando me invitan al diálogo estoy y trato de apostar. Busco el beneficio de los maipucinos. Sabía que el financiamiento tenía que ver con la realidad del Gran Mendoza. La crisis hídrica nos está afectando y hay que hacer una fuerte inversión en obras de infraestructura sanitaria. Por eso acompañamos, pero a mí siempre me van a ver tirando puentes. Hoy hay dos clases de dirigentes: los que se victimizan y no se hacen cargo y los que tratan de solucionar los problemas. En el turismo, por ejemplo, bajó el turismo porque bajó la promoción. Se pueden hacer muchas cosas que no se están haciendo, pero muchos se quedan en la victimización y responsabilizan al Gobierno nacional. Por ejemplo, en Maipú creamos un programa de infraestructura escolar para hacer arreglos menores. También tomamos la decisión de construir una escuela. En estos siete años, en el gobierno provincial son los abanderados de la no construcción de escuelas. Salud, Educación y Vialidad provincial empeoraron. Mendoza está cada vez mas estancada.

-¿Por qué los sigue votando la gente entonces?

-Hay una responsabilidad de nosotros por no presentar una solución que pueda volver a seducir a los mendocinos.

-¿Por qué no le fue bien a usted en las elecciones legislativas de 2021?

-Hubo una ola nacional. Este efecto le sirve al gobierno provincial para ganar elecciones. Hay que decir que el gobierno nacional ha cometido errores y hay un enojo. No lo niego, pero el resultado electoral no implica que los mendocinos vivan mejor.

-¿Qué alternativas están generando en el PJ, que tiene un solo candidato a gobernador?

-Va a pasar mucha agua bajo el puente hasta el cierre de listas del 22 de abril. Me imagino un gran frente provincial que lo integren muchas fuerzas. Nos piden que dejemos de lado la grieta y nos ocupemos de los problemas. Veo a muchos dirigentes, se están dando charlas, pero esto se da por la necesidad de los mendocinos.

-¿Hablan con De Marchi?

-Las charlas se están dando entre dirigentes con la misma necesidad. Mendoza necesita dirigentes que se arremanguen y se pongan a trabajar, dejando de lado la grieta. De Marchi es un gran dirigente, formado, que mostró gestión en Luján. Habla con muchas fuerzas y necesitamos dirigentes que aprovechen para escuchar más de lo que hablan. En la década del 90 todos defendían los intereses de los mendocinos en Buenos Aires. Hoy en día no pasa porque es una pelea constante y un circo en las redes sociales.

-¿Ve que alguno de los intendentes del PJ se pueda lanzar?

-Veo dirigentes del PJ que tienen ganas de transformar la realidad de Mendoza. Veo gestos y preocupación en el PJ.

-¿La candidatura de Cornejo a gobernador va a producir ese gran frente opositor?

-Estamos en el inicio del fin del ciclo de Cornejo, porque los mendocinos no votan pasado y él no es el mismo de 2015. El Cornejo de hoy está lleno de odio, celos, es un Cornejo con un halo de maldad. Y lo que se necesita es alguien que transmita esperanza para salir adelante.

Matías Stevanato intendente del Departamento de Maipú foto: Orlando Pelichotti

-¿El desdoblamiento de los intendentes del PJ no es una muestra de debilidad?

-Se habló entre todos los dirigentes y siempre dije que iba a acompañar la decisión. Yo puedo plantear mis diferencias, pero una vez que se toman las decisiones, yo acompaño. Había pro y contras. En un escenario de boleta única era muy importante facilitar la tarea del elector. Si arrancáramos con la elección provincial sería muy engorroso. Es mucho más fácil cuando municipalizás la elección, porque el maipucino puede priorizar la gestión municipal. Va a terminar siendo positivo adelantar las elecciones al 30 de abril.

-¿Pero no fue una medida a la defensiva el desdoblamiento?

-Ese es el argumento del radicalismo ¿Por qué ellos pueden desdoblar y nosotros no?

-¿Usted se terminó convenciendo de eso? Porque pensaba diferente.

-Puedo tener opiniones, pero ahora acompaño y estoy convencido de que en un escenario complicado de implementación de boleta única con poca información, lo más sano es adelantar las elecciones.

-Se decía que usted no quería desdoblar las elecciones porque alguno de los Bermejo iba a ir en la fórmula para gobernador ¿Todavía puede pasar eso?

-Yo creo que tanto Adolfo como Alejandro Bermejo son dirigentes bien vistos por la sociedad mendocina. Me encantaría que puedan integrar una fórmula pero lo tienen que decidir ellos. Me gustaría que tengan protagonismo junto a Emir Félix y Roberto Righi en un gran frente provincial. Puede haber una gran PASO en ese frente.

-¿Qué va a opinar La Cámpora de eso?

-Son charlas que hay que tener, hay que proponer ideas y buscar puntos en común.

-¿Qué cambió usted en la gestión después de las elecciones del 2021 para revertir el resultado?

-Hago mea culpa y trato de mejorar día a día. Duplicamos los esfuerzos y el 24 por 7 lo venimos trabajando. Hay que estar todos los días al servicio de los vecinos. Una vez al mes hago una audiencia en la que atendemos a todos los vecinos. Siempre se puede mejorar un poquito más. Nuestra apuesta más fuerte es en el fortalecimiento de la familia. Necesitamos que nuestros niños y adolescentes estén en el colegio, el club y con la cultura, las tres C. Por eso hicimos el auditorio Marciano Cantero, escuelas, un polideportivo y playones deportivos en barrios vulnerables. En la pandemia se nos cayó 90 por ciento la recaudación pero hay un plan de obra pública que no se cortó. Maipú es una pequeña provincia, con zonas urbanas y rurales, petróleo, bodegas y turismo.

-La gente va a pensar en Maipú como una “provincia” cuando vote?

-Yo todos los días me levanto pensando en cómo voy a mejorar la vida de los maipucinos. Sabemos que tenemos un gran desafío. Con 214.000 mendocinos, somos el tercer departamento de Mendoza, según confirmó el Censo.

-¿Cómo es la convivencia con Guaymallén?

-Tuvimos algunas fricciones con Marcelino Iglesias con el tema de la Vendimia. Después la Corte nos terminó dando la razón. Trabaja cada uno en su zona. Me gustaría trabajar más con Guaymallén. Marcelino tiene un carácter especial pero si me convoca voy a estar. Yo no uso teléfono oficial, mi teléfono lo tienen todos y funciona como un 0800. Ahí me pasan los problemas. Es difícil pero uno ve la respuesta rápida y que las acciones pueden cambiar la vida de los vecinos.

-¿Cómo cree que se va a posicionar Cambia Mendoza? ¿Se ve compitiendo con Majul?

-Nos está yendo bien, la gestión tiene más de 65% de aprobación en las encuestas y Maipú crece. Con respecto a los otros frentes, soy una persona que respeta a sus adversarios, que no son mis enemigos. Quien fuera mi adversario, espero que sea una campaña con críticas constructivas. Espero que la discusión sea con altura, hasta ahora no ha sido así porque han aparecido algunas campañas sucias.

-¿Va a haber una PASO en el PJ, con el diputado peronista Duilio Pezutti como rival suyo?

-Hay muchos dirigentes en Maipú. Y eso es bueno. Creo en las herramientas electorales y si hay que ir a una PASO, que gane el mejor. De eso soy muy respetuoso.

A FAVOR DE MASSA EN LA NACIÓN

-¿Alberto Fernández tiene que ir por la reelección?

-Tiene que estar enfocado al 100% en la gestión nuestro Presidente, porque la Argentina necesita que todo el gabinete esté trabajando en los problemas que nos afectan. Un problema que no se debe negar es la inflación. Quiero a nuestro presidente trabajando por el bienestar de los argentinos. Después, los candidatos que puedan llegar a surgir, como un gobernador, Sergio Massa o algún otro ministro, se tendrán que definir cuando llegue el momento.

Matías Stevanato intendente del Departamento de Maipú foto: Orlando Pelichotti

-¿Prefiere a Wado de Pedro o a Sergio Massa?

-Por capacidad y afinidad obviamente a Sergio Massa. Pero yo no he escuchado a ninguno que diga que quiere ser candidato. Para Massa el objetivo es bajar la inflación. No se dedica al Twitter y la grieta. A Wado tampoco le he escuchado que quiera ser. Cuando se definan tendremos que tomar una decisión.

LOS MAPUCHES Y LA INSEGURIDAD

-¿Qué opinión tiene respecto de las tierras para los mapuches?

-Estoy en contra de la entrega de terrenos, ya sea a los mapuches o a los empresarios de El Azufre, que me pareció una locura. Es un tema que tiene que definir la Justicia, pero quiero a la dirigencia preocupada por los problemas de Mendoza. A los legisladores nacionales los felicito, pero los demás nos tenemos que poner a trabajar en los temas de Mendoza. Hay funcionarios que tienen responsabilidad en la gran inseguridad que estamos viviendo y en vez de trabajar en eso se dedican a tuitear. Consejo que doy: menos Twitter y más laburo.

-¿Acompañaría una demanda del gobernador?

-Me parece bien lo que está haciendo el gobernador, pero la verdad que mi prioridad son los problemas de los maipucinos. He puesto un equipo de abogados para que me den letra en este tema, pero hay que ponerse a hacer lo que tenemos que hacer. Si no es un circo mediático esto.