El PJ de Guaymallén denuncia a Marcelino Iglesias, funcionarios y empresarios por el caso del robo de materiales

En la Municipalidad de Guaymallén se recibió otra denuncia. Si bien en los últimos días la comuna fue noticia por la elección de la reina de la Vendimia de ese departamento, esta vez la razón involucra al radicalismo de ese departamento y a funcionarios municipales.

Una serie de robos en el galpón municipal de Guaymallén que fueron denunciados por el municipio según contó Los Andes el año pasado acumula un nuevo capítulo con la denuncia penal presentada por los concejales peronistas José Pozzoli y Gastón Aparicio.

Acusan al intendente Marcelino Iglesias de encabezar una maniobra por la que le ordenaba a un funcionario municipal retirar material del depósito municipal para ser derivado para refaccionar el Comité de la Unión Cívica Radical de Guaymallén. La presentación alcanza a dirigentes radicales como su hijo Mauricio Iglesias, ex titular de la UCR de esa comuna y a empresarios del corralón Andacollo S.A al que habrían ido materiales sustraídos.

Los Andes ventiló el caso de denuncias hechas por el director de Obras por Administración de la Municipalidad de Guaymallén, Ramiro García. El funcionario, que está bajo la órbita de la Secretaría de Obras Públicas a cargo de Marcos Calvente, se presentó el año pasado en la Unidad Fiscal de Hurtos y Robos para denunciar faltantes de materiales en el galpón municipal.

El robo, un corralón y las facturas a la UCR

Asegura que por las cámaras de seguridad se ve a tres empleados en el hecho: Lourdes Romero, Juan Riva y Manuel Cachi Nieto. El fiscal Gonzalo Marzal imputa a los empleados que a su vez enfrentaron un sumario administrativo interno que les costó el puesto laboral al ser cesanteados.

Del expediente se desprenden acusaciones de los empleados a García, asegurando que cumplían órdenes y que no robaron. Además nombran al corralón Andacollo S.A como posible destino de los materiales de construcción denunciados como robados.

La defensa pide que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informe los movimientos de la firma cuyos titulares son Tomas Alberto Deblasi y Veronica Analia Deblasi. El aporte del organismo nacional es que hay compras hechas por la Unión Cívica Radical (UCR) al corralón por cerca de $2 millones durante el 2021.

El desglose muestra 45 comprobantes de tipo Factura B (Factura A no se registraron) por un importe total de $2.171.382. Los movimientos empiezan en febrero del 2021 en donde en ese período se emitieron comprobantes por $313.564,73. No se registran facturaciones durante setiembre ni octubre. En noviembre y diciembre hay por montos muy menores. Desde enero a julio del 2022 no hay movimientos.

Un detalle importante: los comités departamentales no tienen CUIT, por lo que todas las compras se centralizan en el Comité Provincia. En julio del 2021 se inauguró la nueva sede radical en Guaymallén. El presidente del comité departamental hasta fines de ese año fue Mauricio Iglesias, hijo del intendente y además funcionario provincial en el ministerio de Planificación e Infraestructura Pública que lidera Mario Isgró.

Miqueas Burgoas, quien fuera secretario general del comité radical en Guaymallén durante el mandato de Mauricio Iglesias, reconoció que hubo compras a Andacollo S.A. “Sí, le compramos materiales de alambres, cemento, algunas cosas que se compraban directamente, arena, elementos de un corralón”, expresó ante la consulta de este medio. Al momento de la consulta, menciona facturas con fecha de febrero y marzo que coinciden con el informe emitido por la AFIP pero podrían haber más.

La denuncia penal del PJ

Mientras en la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos transcurre la investigación sobre estos hechos, a la en otra unidad fiscal del Ministerio Público cayó otra denuncia que involucra a la Municipalidad de Guaymallén.

El fiscal de Delitos Económicos, Flavio D’Amore estará a cargo del expediente que se inició luego de la presentación formal hecha por los ediles peronistas del Honorable Concejo de Guaymallén. José Pozzoli y Gastón Aparicio denuncian penalmente a varias personas que tienen algún tipo de participación en esta historia.

La carátula del expediente es por defraudación agravada por fraude en perjuicio de la administración pública. Según la presentación, la acusación recae sobre el intendente de la Municipalidad de Guaymallén, Marcelino Iglesias y también Ramiro García, director de Obras por Administración y denunciante de los robos.

Mauricio Iglesias, ex presidente de la UCR Guaymallén y Miqueas Burgoa, ex secretario general del comité en esa comuna también es alcanzado por la denuncia. Y también los titulares del corralón Andacollo S.A., Tomás Alberto Dablasi y Verónica Analía Deblasi.

“Lo que aquí se denuncia es una maniobra encabezada por el intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, quien ordenaba al Sr. Ramiro Garcia a retirar material del depósito de la Municipalidad de Guaymallen para ser derivado para refaccionar el Comité de la Unión Cívica Radical de Guaymallén”, dice un extracto de la denuncia.

Además, “participan de la maniobra el Sr. Mauricio Iglesias hijo del intendente de Guaymallen y el Sr. Miqueas Burgoa quienes en esa época eran respectivamente presidente y secretario general del Comité de la Unión Cívica Radical de Guaymallén, los cuales recibieron el material para la remodelación”.