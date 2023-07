De Marchi se reunió con Asinmet y Fernández Sagasti le recordó su rechazo al salvataje de Impsa

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti salió al cruce del candidato a gobernador Omar De Marchi (La Unión Mendocina) tras reunirse con empresarios nucleados en Asinmet. Le recordó su rechazo al salvataje estatal de IMPSA, comparándolo con Alfredo Cornejo (Cambia Mendoza).

“Interesante reunión en ASINMET donde analizamos la difícil situación por la que atraviesa la Provincia de Mendoza en materia de creación de oportunidades para el desarrollo de la metalmecánica. Muchas trabas, altos impuestos y parálisis de la economía desde hace varios años”, expresó el lujanino a través de su cuenta de Twitter.

Y agregó: “Trabajamos más dos horas, analizando El Baqueano, la inacción en Petróleo y Gas, la industria de la construcción parada, y expuse mi visión sobre la fragilidad institucional que exhibe Mendoza, con una justicia selectiva cada vez más intervenida por la política”.

Ante esto, la líder del kirchnerismo mendocino retuiteó su publicación y le dijo: “Les comentaste Omar tu oposición al salvataje de IMPSA? (Igual oposición que la de Cornejo, para variar en sus coincidencias)”.

“IMPSA es uno de los principales motores de la metalmecánica mendocina, fuente de más de 700 empleos directos e ingresos de inversiones en Mendoza”, completó la senadora.

Cabe recordar que en 2021, cuando se concretó el rescate de la empresa en conjunto entre la Provincia y la Nación, De Marchi fue un férreo crítico: “Meter al Estado en IMPSA es adquirir deuda a cambio de improbables beneficios futuros. Vieja fórmula estatizante que tanto daño ha hecho a nuestro país. Si los q deciden pusieran en riesgo su dinero y no el de los impuestos, seguro tomarían decisiones distintas”, manifestó en un extenso hilo de Twitter.

“No hay estatizaciones buenas o malas, sino q conceptualmente es una política pública q siempre ha fracasado. El problema no es IMPSA, una empresa q los mendocinos valoramos y respetamos. El problema es por qué IMPSA y no cientos o miles de pymes al borde de la extinción”, manifestó en su momento.