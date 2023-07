Rodríguez Larreta prepara su nueva visita a Mendoza con la promesa de “anuncios importantes”

El jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, visitará nuevamente la provincia este jueves, para potenciar su armado a nivel nacional y tratar de neutralizar la ola bullrichista que parece asomarse en Mendoza, luego de las declaraciones del candidato a gobernador, Alfredo Cornejo, quien confesó este lunes que votará a la expresidenta del Pro en las elecciones primarias del 13 de agosto.

La visita de Rodríguez Larreta será la cuarta en el año y fue confirmada por el secretario de Asuntos Públicos de Buenos Aires, Waldo Wolff, quien también estuvo este lunes en la provincia y participó de actividades con el intendente de la Capital, Ulpiano Suárez, uno de los pocos dirigentes del radicalismo que se ha alineado al alcalde porteño.

“Adelanto que hará anuncios importantes, hablará sobre Portezuelo el Viento. Es algo muy importante para los mendocinos”, comentó Wolff a radio Mitre Mendoza.

En este sentido, manifestó que Rodríguez Larreta “ha hecho anuncios muy importantes que le importan a Mendoza; dijo que le va sacar las retenciones a las economías regionales y sin dudas tienen un producto que es el motor de la provincia, que es la vitivinicultura, que son dólares para la Argentina, trabajo para la provincia, turismo para la provincia y sin hacer promesas falsas”

Acto seguido, expresó: “Algunos dicen ‘vamos a sacar las retenciones y el cepo el primer día’, todos entendemos que hay que terminar con el cepo, con las retenciones, no se puede hacer el primer día; ahora sí el primer día, como las retenciones troncales o la masa crítica de divisas que utiliza el Estado pasan por los grandes cultivos podemos empezar a fomentar las economías regionales y nosotros vamos a sacar las retenciones a las economías regionales y para todo cuyo esto es muy importante”, completó.

Respecto al contexto de una “Mendoza bullrichista”, Wolff se jactó de que su espacio tiene “una excelente relación con Cornejo, esto habla de la coherencia de Rodríguez Larreta, porque en un momento en donde alguien cercano a él decidió ir por afuera (ndr: en relación a Omar De Marchi), él dijo que se quedaba adentro, le convenga o no. Así que nuestro proyecto político es coherente, Horacio es coherente porque la Argentina es mucho más grande que una alianza momentánea en Mendoza”.

Interna en escalada

De acuerdo a la fuerte interna que va subiendo día a día entre Bullrich y Rodríguez Larreta, el funcionario capitalino cargó contra la exministra de Mauricio Macri: “Las críticas en el spot de campaña fueron de Patricia a Horacio. Comienza diciendo que no alcanza con ser economista, un buen admirador. Horacio es economista, tiene un posgrado en Harvard y es un muy buen administrador. Así que hay que aceptar las críticas. Uno no puede pretender criticar a alguien y que no le respondan. Y creo que Horacio le responde con elegancia y poniendo sobre la mesa las diferencias que tienen.

“No tengo ninguna duda que Horacio y Patricia quieren lo mismo. Todos queremos que no haya narcotráfico, todos queremos estar alineados con el mundo libre, todos queremos que no haya inflación. Ahora, la diferencia es en el cómo y el cómo hace todo, hace al éxito o al fracaso. Y Patricia tiene un término, que el que cree en eso la debe votar, es un término que es todo o nada”, sostuvo en primer término Wolff.

Siguiendo este hilo, agregó que “en lo personal, y por eso estoy con Horacio Rodríguez Larreta, no creo en todo o nada, creo que las construcciones se hacen en el tiempo y cuando uno termina un gobierno algunas cosas las logra y otras no, pero el éxito de la Argentina es que el próximo gobierno recoja aquellas que quedaron por la mitad y las continúe porque sino el que viene vuelve todo para atrás. Así no que hay que tener miedo a las críticas. La democracia es un sistema para que nos ordenemos los que pensamos distintos, no para que uno gane y anule al otro y lo deje en la nada”, añadió.

