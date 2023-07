El kirchnerismo usó al gasoducto para contrastar con JpC y hubo un duro cruce entre Cristina Kirchner y Macri

El oficialismo convirtió la puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner en la punta de lanza de una cruzada proselitista para contrastar con Juntos por el Cambio (JPC) y el primer gran cruce tuvo como protagonistas a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al ex presidente Mauricio Macri.

Cristina Kirchner demostró su voluntad para participar activamente en la campaña y salió a confrontar con el fundador del PRO por criticar la obra a la que el kirchnerismo le dio un sentido épico.

Macri no ignoró el ataque y se produjo un intenso ida y vuelta que incluyó fuertes términos.

“Ahora se entiende por qué su mamá lo castigaba por mentir”, lanzó la ex presidenta para replicar los argumentos que esgrimió Macri luego de advertir que “el gobierno anuncia con bombos y platillos un gasoducto que llega tres años tarde y cuya demora le costó a la Argentina más de 5.000 millones de dólares”.

A propósito de los números sobre los que charlábamos ayer en la inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner que, con sus 573KM, permite incorporar, en esta primera etapa, 11 millones de m3/día a la red troncal de gas.



Entre 2003 y 2015 se instalaron 3.211KM de… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 10, 2023

La Vicepresidenta repasó que durante la gestión kirchnerista “se instalaron 3.211KM de gasoductos troncales”, mientras que en el gobierno de Cambiemos se construyeron “53KM de gasoductos troncales” que “no tuvieron impacto alguno en el sistema de transporte”.

La respuesta de Macri no tardó en llegar: “La vicepresidenta me acusa de no haber construido gasoductos. ¿Para qué iba a hacerlo, si nos había dejado sin gas para transportar? Su gobierno y el de su marido fueron desastrosos en energía, los peores de la historia: cayó la producción casi todos los años, multiplicaron las importaciones y los subsidios”.

La vicepresidenta me acusa de no haber construido gasoductos. ¿Para qué iba a hacerlo, si nos había dejado sin gas para transportar? Su gobierno y el de su marido fueron desastrosos en energía, los peores de la historia: cayó la producción casi todos los años, multiplicaron las… pic.twitter.com/214ksR6oiS — Mauricio Macri (@mauriciomacri) July 10, 2023

“Se comieron dos inviernos de precios altos y recién ahora lo inauguran, después de hacerle perder al país 6.000 millones de dólares por su ineficacia y sus negocios. Y no se meta con mi madre, vicepresidenta, que fue una buena madre”, replicó.

De nuevo, Cristina Kirchner reapareció con un extenso mensaje para redoblar la apuesta. “Voy obviar lo de Vaca Muerta y su gasoducto, porque la realidad es más fuerte que cualquiera de sus mentiras y, además, todo el mundo sabe que usted y su partido, no sólo nunca hicieron nada por YPF y Vaca Muerta sino que, incluso, votaron en contra de su recuperación en el año 2012″, arrancó.

Voy obviar lo de Vaca Muerta y su gasoducto, porque la realidad es más fuerte que cualquiera de sus mentiras y, además, todo el mundo sabe que usted y su partido, no sólo nunca hicieron nada por YPF y Vaca Muerta sino que, incluso, votaron en contra de su recuperación en el año… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 10, 2023

Seguido, insistió con su descalificación. “Lo dicho… Usted es muy mentiroso ingeniero. Pero hablando de gobiernos desastrosos… Le recuerdo que el único Presidente que se presentó a una reelección y la perdió, fue usted ingeniero”.

El extremo contrapunto sobresalió en una jornada en la que sobraron los tiros cruzados entre la coalición oficialista Unión por la Patria y JPC. El ministro de Economía y precandidato presidencial del oficialismo, Sergio Massa, fue otro de los que tomó la posta para atacar a la oposición con mensajes contra la macrista Patricia Bullrich y el liberal Javier Milei.

“Me gustaría que haya sinceridad en la dupla Bullrich - Milei a la hora de plantear ajuste con represión. Que les digan a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas que van a cerrarla, o que que van a privatizar AySA”, desafió en declaraciones a radio 10.

Seguido, recurrió a una chicana para desacreditar a la precandidata a presidente del PRO: “Los que me acusan de dialoguistas son los mismos que pasaron por 13 partidos distintos... ¿Cuál es Bullrich, la de Montoneros, la que estaba con (Carlos) Menem, la que estaba con (Elisa) Carrió, la que trataba a (Mauricio) Macri de delincuente?”, chicaneó Massa.

El otro precandidato del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, decidió mantenerse al margen de los intensos cruces y hasta optó por contrastar con Macri y otros referentes opositores que criticaron el gasoducto.

“La inauguración del gasoducto Néstor Kirchner es un avance para la Argentina. Es un proyecto que se diseñó durante el Gobierno de Mauricio Macri y se tomó de allí. Me parece increíble que a alguien no pudiera ponerlo contento en la Argentina”, dijo el jefe de gobierno porteño en declaraciones a Radio con Vos.

Además. volvió a diferenciarse de Bullrich y dijo que el cambio “no es a las trompadas, no es a los gritos”.

