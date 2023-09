Bento habló sobre su relación con Aliaga, negó las “265 llamadas” entre ellos y apuntó contra el fiscal Vega: “Tiene un odio patológico contra mí”

La décima audiencia del megajuicio contra el suspendido juez federal con competencia electoral, Walter Bento, se desarrolló este miércoles en Tribunales Federales con un evento clave: el comienzo de la declaración indagatoria del magistrado ante la Justicia.

El magistrado, acusado de ser el líder de una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de beneficios judiciales a imputados por delitos de contrabando o narcotráfico, negó absolutamente todos los cargos que pesan contra él y adelantó que será “el mismo expediente” el que demostrará que ha sido una causa -según su consideración- “amañada” por el fiscal general, Dante Vega, sobre quien expresó que tiene de parte de él una enemistad manifiesta y “odio patológico”.

No obstante, la parte más importante en términos judiciales fue cuando hizo referencia a su vínculo con Diego Aliaga, fallecido exdespachante de aduana, catalogado como el número dos en la supuesta banda por la fiscalía.

Otra jornada del juicio contra el suspendido magistrado Walter Bento en los Tribunales Federales de Mendoza Dante Vega fiscal Foto: Orlando Pelichotti

La jornada de este miércoles agrupó en primer lugar una suerte de síntesis con la que Bento se defendió de todas las imputaciones y apuntó de lleno contra Vega, pero también sostuvo que hubo irregularidades previas al llamado a juicio tanto sobre él, como así también al resto de los coimputados “para armar la causa contra mí”. Además, habló sobre el primero de los 15 hechos de cochecho, que involucra al “narcofinancista” Walter Bardinella Donoso; cuyo teléfono muestra, según la fiscalía, vínculos entre los miembros de la supuesta banda. Sobre este tema, negó haber beneficiado al condenado “en ninguna oportunidad”.

“Se me imputa ser parte de una asociación ilícita, por haberme enriquecido y haber lavado dinero. Todo eso es absolutamente falso. Pero no por lo que diga yo, sino por las pruebas en el expediente. Atento a las gravísimas irregularidades con las que se ha creado la causa denominada ‘megacausa’ que tanta prensa ha tenido no puedo sino otra cosa que enumerar las irregularidades en cuanto a la metodología con la que se llevó a cabo esta Instrucción. Va a quedar demostrado que todo es falso. Toda una construcción amañada por parte de la fiscalía con gravísimas violaciones”, mencionó Bento en el comienzo de su declaración.

En tanto, hubo momentos de preguntas de la fiscalía, donde se “empantanó” la audiencia, sobre todo por interrupciones de la defensa, alegando que las preguntas eran “sugestivas” y “capciosas”.

Relación con Aliaga

En su declaración, Bento habló sobre un tema que para la fiscalía es el corazón de la causa: su vínculo con Diego Aliaga y catalogado como la “mano derecha” de Bento por parte de la fiscalía de la asociación ilícita.

Si bien reconoció una relación con Aliaga, sostuvo que solamente fue con motivo de la venta de una camioneta. Bento manifestó que no tenía una relación cercana con él, y que solamente se lo cruzaba e intercambiaba saludos en el barrio privado Palmares (donde ambos vivían) o en algún restaurante.

Sin embargo, sobre las presuntas llamadas que lo vincularon a Aliaga, el imputado aseguró: “Las 265 llamadas que salieron en los medios entre Aliaga y yo no existen. Son capturas de pantalla. No están los crudos de las falsas conversaciones”, comentó sobre esas supuestas conversaciones de la aplicación Telegram, sobre el cual incluso pidió “que se haga una pericia de parte con la simcard”.

No obstante, reconoció que sí mantuvo charlas en esa red social con motivos de “vender su camioneta”; así como también “algunos memes y alguna que otra imagen subida de tono”.

Ante consultas de la fiscal de Cámara, María Gloria André; así como también de Vega, sobre su vínculo con el exdespachante de aduana, dijo que lo conocía por las causas judiciales en las que intervino. “En 2005 lo imputé e indagué por dos hechos de contrabando y luego se le dio juicio en una causa en la que se lo condenó a 3 años de prisión”.

Bento comentó que en 2014 terminó su participación en cualquier causa vinculada en su tribunal con Aliaga; y que “hace 5 o 6 años lo encontré un día en una de las caminatas que hago con mi señora en el barrio Palmares”, donde le dijo “hasta luego ‘doctorazo’” y en el cual le comentó que se había mudado al barrio (a unas 4 o 5 cuadras).

Otra jornada del juicio contra el suspendido magistrado Walter Bento en los Tribunales Federales de Mendoza Foto: Orlando Pelichotti

En este sentido, marcó que la relación no fue mayor a la de un “vecino de barrio” e insistió en que tuvo acceso a su teléfono cuando le entregó en consignación una camioneta que quería vender. “Aliaga se acercó cuando me vio conversando con un vecino para tratar de vender la camioneta y me dijo que se dedicaba a la compra-venta de vehículos. Yo necesitaba venderla urgente para comprarme otra”, añadió Bento, quien mencionó que intercambió mensajes por Telegram y algunas llamadas “sólo con motivos de la venta del vehículo”, que luego terminaría vendiendo el propio magistrado a un vecino.

Luego comentó que en otra oportunidad en un restaurante, Aliaga, que estaba en otra mesa, le quiso regalar un vino a través del mozo -que no recibió porque no toma alcohol-; que una noche también se acercó a su casa a pedirle “dos platos hondos”; mientras que en otra oportunidad, lo vio con una silla de ruedas de su hijo y fue a ofrecerle una silla usada que tenía en su casa (la misma la familia Bento la entregó a otra familia).

Defensa de Bento

Sobre la investigación, Bento consideró que estuvo “plagada” de irregularidades, en las que sostuvo, por un lado, que hubo “torturas y vegaciones” a detenidos a quienes “no les dejaban conciliar el sueño; los encerraban en el baño sabiendo que algunos sufrían de claustrofobia; y les les decían que declararan contra Bento para recuperar la libertad”.

El juez Walter Bento ingresa a Tribunales Federales para declarar en el megajuicio en su contra. Foto: Orlando Pelichotti

También denunció que hubo “persecuciones ilegales”; así como también “declaraciones indagatorias en una comisaría al imputado Javier Ortega, que tiene una patología psiquiátrica grave, luego de haber tomado pastillas”. También nombró que hay una “inexistencia de enriquecimiento ilícito porque jamás me permitieron justificar mis bienes” y agregó que todos sus bienes están justificados y declaracdos: “¿Por qué no me permitieron justificarlo? porque la idea era instalar la idea de juez corrupto, y soy un juez honesto”.

Entre otras de las críticas a la Justicia, habló de su teléfono celular, que es “propio y personal. Hicieron desastres. Hicieron sim swapping. Se metieron, subían y bajaban apps. Me decían mis hijos que estaba en línea cuando no era así. Intervinieron mi mail personal y me lo bloquearon. Nada de lo que se extrajo jamás tuvo garantía para cuando después se lleve una pericia como control de parte… así podían manipularlo y alterarlo”.

Además, expresó que el fiscal Vega “no era el que correspondía” para la causa, ya que indicó que luego de la excusación de tres fiscales, debían notificar a los de San Luis y San Juan, “pero no lo hicieron”.

“Hubo un gravísimo abuso de poder. Una instrucción irregular y anticonstitucional”, consideró.

Por otro lado, ejemplificó con una metáfora la megacausa, que “es como un edificio gigante de 70 cuerpos, que es una infamia, una novela de terror”, y añadió que hay “4 grandes columnas construidas por el fiscal Vega que me voy a encargar de demoler”.

Esas “4 columnas” son, por un lado, los 16 condenados; a quienes, según Bento, “declararon porque no tienen nada que perder y sí pueden ganar algo”; al especular que ante una eventual condena del magistrado, podrían pedir nulidades en las causas en las que habían sido precisamente condenados. “Nadie vino espontáneamente a declarar. A ellos se les debió preguntar si tenían algún interés especial en la causa, pero no se hizo”, acotó; y añadió que “esta causa demostrará que los 16 condenados dijeron cosas que no se pueden probar y que tenían intereses”.

Otra jornada del juicio contra el suspendido magistrado Walter Bento en los Tribunales Federales de Mendoza Foto: Orlando Pelichotti

La “segunda columna” es el testimonio de Diego Barrera (confeso autor del crimen de Aliaga), sobre el cual Bento dijo que “todo lo que dijo es falso” y que “negoció con Vega beneficios para su familia (ndr: también están acusados de participar en la muerte del exdespachante de aduana). Hizo un acuerdo espurio”, señaló el magistrado. Sobre Vega, dijo que en el celular de Barrera “constaba el borrador de un dictamen inédito del fiscal. Nunca dieron explicaciones de este hecho”, apuntó.

La “tercera columna” son varios de los abogados imputados quienes han declarado como arrepentidos. “ Los tenían varios días detenidos en la cárcel con torturas y vejaciones; con los barrotes de un lado y las familias del otro. Luego declararon con discursos plagados de mentiras: ¿Cómo no iban a mentir? Los entiendo pero no los justifico”, sostuvo sobre los letrados, entre los que se encuentran Martín Ríos y Matías Aramayo, entre otros. “Vega prostituyó la ley del arrepentido”.

Y la “cuarta columna” para Bento fue el contenido del celular de Walter Bardinella Donoso, donde la fiscalía sostiene que hubo gran parte de mensajes que vinculan a los supuestos integrantes de la “banda” con él. “Desde el momento que se secuestró el celular estuvo a mi disposición. Nosotros dispusimos el desbloqueo del mismo porque no hay ninguna conversación ni prueba que me involucre. No se alteró el contenido, no se cambió el chip porque eso haría un juez corrupto, un líder de una asociación ilícita. Y yo soy un juez honesto y probo”.

“Odio patológico”

Bento utilizó gran parte de su declaración para apuntar contra Vega, sobre el que dijo que el fiscal tiene “un odio patológico contra mí que no puedo entender que no lo haya podido superar”.

“En 2005 competimos por el cargo que con honor ocupo. Yo gané ese concurso para ser el titular del juzgado federal 1; y 30 días antes de asumir renunció porque sostuvo que no sería secretario de mi juzgado. Las consecuencias las estamos padeciendo. Hubo ensañamiento”, consideró el magistrado, quien también insistió en marcar que la causa “no tiene al fiscal que corresponde”.

Otra jornada del juicio contra el suspendido magistrado Walter Bento en los Tribunales Federales de Mendoza Dante Vega fiscal Foto: Orlando Pelichotti

Por otro lado, opinó que en la investigación “siempre hubo una doble vara de parte del ministerio público fiscal”.

Bento expresó, ante la consulta del fiscal Diego Velasco sobre por qué sostiene que Vega tiene un “odio patológico”, que “la construcción de esta novela macabra habla por sí misma”. Y manifestó: “Se produjo un aberrante abuso de poder. Siempre tuvo un móvil: mi cargo; mi familia; yo”.

El hecho 1

Con relación al hecho 1, que involucra a Bardinella Donoso y en el cual se acusa a Bento haber recibido dinero a cambio de otorgarle una prisión domiciliaria, el suspendido juez sostuvo que “todo eso es falso”.

Sobre esto, expresó que todo se remonta a 2015, donde luego de intervenciones telefónicas, se detuvo a un camión en El Sosneado, en el cual se encontraron 245 kilos de droga. Cuando allanaron domicilios hallaron 5 kilos más, donde una de las personas que se encontraba allí dijo que “eran de Bardinella”.

Ante eso, en 2017, y con Bardinella prófugo, Bento comentó que se le remitió una compulsa a su tribunal para que “continuemos para dar con el paradero de esta persona” “De la reconstrucción puedo mencionar cada una de las decisioens que tomó mi tribunal y los motivos, siempre manteniendo la coherencia”, marcó.

Walter Eduardo Bardinella Donoso Foto: Orlando Pelichotti

En este sentido, expresó que en diciembre del 2017, el abogado Diego Lavado solicitó la exención de prisión y fue negada. Lo mismo ocurrió en febrero y en mayo del 2018, por sus nuevos abogados, Lucas Lecour y Sergio Salinas, donde tampoco se dio a lugar.

En tanto, el 6 de marzo del 2020 se detuvo a Bardinella Donoso y el 9 prestó declaración indagatoria y presentó a sus nuevos abogados: los hoy imputados Aramayo y Luciano Ortego (que había solicitado el patrocinio del acusado tiempo atrás pero no se aceptó porque el mismo seguía prófugo). “En julio de ese año pidieron la excarcelación y dijimos que no”, mencionó Bento.

Acto seguido, comentó que la prisión domiciliaria de Bardinella se dio cuando él estuvo de licencia. La medida se firmó por el subrogante Marcelo Garnica, luego de dictar falta de mérito luego de que, en el reconocimiento de personas, la mujer que dijo que le había entregado los 5 kilos de droga (Yésica Mieres) “no lo reconoció”.

“Yo nunca firmé el procesamiento. Pero lo habría hecho y también la falta de mérito como hizo Garnica. Porque no lo reconocieron a Bardinella Donoso. Hoy comienzan a demolerse esas columnas amañadamente construidas”, culminó.