Un policía perseguía a un ladrón y se disparó en los genitales sin querer

Un dramático incidente ocurrió en la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, cuando un policía resultó herido de manera accidental en sus testículos mientras intentaba atrapar a dos ladrones. El suboficial Sergio Segovia se sometió a una intervención quirúrgica y se encuentra fuera de peligro.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del miércoles, cuando Segovia descubrió que dos individuos habían robado la batería de su lancha en su residencia, situada en las calles Constitución Nacional y Malvinas Argentinas. Sin dudarlo, el policía inició una persecución para capturar a los responsables.

Después de unos minutos, logró detener a uno de los sospechosos. Continuando su búsqueda, localizó al segundo individuo que intentó escapar en una motocicleta. En medio de la persecución, debido a una mala maniobra, Segovia perdió el control de su propia moto y, de forma infortunada, su arma reglamentaria se disparó, causándole una herida en la zona de la ingle, según informó TN.

Inmediatamente, el suboficial fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde fue sometido a una cirugía exitosa. Aunque aún se encuentra internado, se comunicó que su estado de salud está fuera de peligro.

Comisaría 2.ª de Goya. Foto: Clarín.

Mientras tanto, el personal de la comisaría 2° logró la detención del prófugo y la recuperación de los objetos robados. Ambos delincuentes fueron puestos a disposición del fiscal en turno, Juan Carlos Castillo, quien tomará las medidas legales correspondientes.

El llamado al 911 del policía que mató al motochorro que intentó robarle: “Tengo un abatido”

Hace pocos días el efectivo de la provincia de Buenos Aires que asesinó a un motochorro de cuatro tiros fue liberado luego de declarar ante el fiscal que de la causa que disparó en defensa propia. Hoy se dio a conocer el llamado al 911 que hizo el policía luego de abatir al delincuente que intentó robarle mientras estaba con su pareja.

Policía mató a tiros a un motochorro en Moreno (Captura de video)

“Habla el sargento Mallea. Estoy en Moreno” comenzó diciendo, dio la calle donde ocurrió el hecho y siguió “estaba con mi novia, íbamos a ir al Coto y me quisieron robar la moto. Tengo un abatido”.

La mujer le preguntó al efectivo en qué se movilizaban los asaltantes, a lo que respondió que circulaban en una moto: “Uno se escapó para el lado del centro de Moreno”, dijo.

“La moto era toda negra. El masculino ya no me acuerdo”, detalló durante el llamado. Luego, fue consultado sobre el estado de salud del ladrón al que le había disparado. “Está tirado, aparentemente óbito. Está armado”, contó.

La operadora preguntó si el delincuente se encontraba tendido en el suelo como resultado de un enfrentamiento entre ambos individuos. El policía afirmó que le había disparado. “¿Estás herido?”, le preguntó la mujer, y el efectivo respondió: “No, no, al momento no. Mi novia tampoco”.

