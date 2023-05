El llamado al 911 del policía que mató al motochorro que intentó robarle: “Tengo un abatido”

Hace pocos días el efectivo de la provincia de Buenos Aires que asesinó a un motochorro de cuatro tiros fue liberado luego de declarar ante el fiscal que de la causa que disparó en defensa propia. Hoy dio a conocer el llamado al 911 que hizo el policía luego de abatir al delincuente que intentó robarle mientras estaba con su pareja.

“Habla el sargento Mallea. Estoy en Moreno” comenzó diciendo, dio la calle donde ocurrió el hecho y siguió “estaba con mi novia, íbamos a ir al Coto y me quisieron robar la moto. Tengo un abatido”.

La mujer le preguntó al efectivo en qué se movilizaban los asaltantes, a lo que respondió que circulaban en una moto: “Uno se escapó para el lado del centro de Moreno”, dijo.

“La moto era toda negra. El masculino ya no me acuerdo”, detalló durante el llamado. Luego, fue consultado sobre el estado de salud del ladrón al que le había disparado. “Está tirado, aparentemente óbito. Está armado”, contó.

La operadora preguntó si el delincuente se encontraba tendido en el suelo como resultado de un enfrentamiento entre ambos individuos. El policía afirmó que le había disparado. “¿Estás herido?”, le preguntó la mujer, y el policía respondió: “No no, al momento no. Mi novia tampoco”.

“Un re ladrón y una re persona”: la despedida al motochorro que murió tras ser baleado por un policía

Un amigo de Andrés Carbonel, el motochorro que murió el domingo por la noche en un intento de asalto en Moreno, escribió una particular despedida en las redes sociales.

Despedida al motochorro de Moreno - Foto Facebook

“Te amo hermano. Una re persona eras vos. Pasamos banda de cosas juntos como buenas y malas. Pero siempre ahí con actitud. Te voy a extrañar hermano. Un re vacío dejaste. Un dolor en el alma. Siempre los dos cuidándonos espalda con espalda, haciéndole la guerra a todos los que nos querían ver mal”, escribió el hombre en Facebook.

Despedida al motochorro de Moreno - Foto Facebook

“Siempre una re chispa. Ahora sólo me queda vivir de los recueros. Me quedo con ese último abrazo y esa última charla”, agregó en el posteo junto a una fotografía.

“Nos vemos a la vuelta ladrón. Ahora estás haciendo algo de ruido seguro, donde sea que estés, porque vos hacías ruido en todos lados. Siempre chispa, moriste en tu ley nomás”, siguió el texto.

“Que injusta que es la vida. En breve nos vemos flaco, descansá en paz ladrón. Siempre vas a estar presente, siempre te vamos a recordar por lo que fuiste, un re ladrón y una re persona. Sin palabras, te amo”, cerró.

