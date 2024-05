El debate por los recursos cuando éstos escasean

Los recursos municipales desvelan a los intendentes en estos tiempos de crisis, con fuerte merma de la recaudación e indefinidos recursos nacionales que se puedan coparticipar debido a la acción de recorte de la presidencia de Milei. or el momento no se puede hablar de tensiones dentro del oficialismo local. La postura solidaria que ha mostrado hasta ahora el gobernador Cornejo con el plan de gobierno de Javier Milei no permite hablar de resentimientos ni de eventuales rupturas.