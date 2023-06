Video: Leandro Paredes habló sobre las supuestas brujerías del Papu Gómez a compañeros de la Selección

El jugador de la Selección argentina, Leandro Paredes, finalmente se refirió a un tema que dentro del equipo nacional no se habla: la sorprendente desafectación de Alejandro “Papu” Gómez después de la conquista del Mundial de Qatar 2022. Paredes se convirtió en el primer campeón del mundo en hablar abiertamente sobre este asunto que generó todo sipo de especulaciones y preguntas sin respuesta.

En una entrevista con el canal de Youtube, Ezzequiel, Paredes rompió el silencio y desmintió los rumores que circulan en internet. “Son rumores que se dijeron en internet, no sé por qué, pero no, no pasó nada. Es algo que salió y no sabemos el por qué”, expresó el mediocampista. Durante la entrevista, se notó que Paredes se mostraba incómodo al tocar repetidamente su rostro, como si la pregunta le resultara molesta.

El jugador argentino dejó claro que el equipo no presta atención a los rumores y la prensa, conscientes de que en ocasiones se busca generar controversia en momentos de éxito. “Nosotros no le damos bola porque sabemos cómo es la prensa, sabemos que cuando las cosas van muy bien de algo tienen que hablar para quizás movilizar ese bienestar. Tratamos de no escuchar y seguir. Es algo que salió y no sé por qué, como dije recién”, afirmó Paredes de manera tajante.

El mediocampista también enfatizó en la buena relación y cohesión del grupo, asegurando que disfrutan de su experiencia como Selección argentina y que intentan no distraerse con lo externo. “Nosotros estamos muy bien como grupo, como Selección, como equipo. Disfrutamos de lo que estamos viviendo. Lo que pueda pasar al externo tratamos de no darle bola”, concluyó Paredes, cerrando el tema de la desafectación del Papu Gómez.

La ausencia del Papu Gómez después de ganar el Mundial de Qatar es motivo de interrogantes en el ambiente futbolístico argentino. Aunque en su primera citación post-Mundial se argumentó una cuestión física debido a una lesión, su ausencia en los últimos amistosos aumentó las incógnitas. Esto generó preguntas sobre qué pudo haber ocurrido y por qué el jugador no ha sido convocado nuevamente a la Selección Argentina.

LAS BRUJERÍAS DEL PAPU GÓMEZ

Según informaciones provenientes del plantel, se sospecha que el futbolista habría realizado prácticas de magia negra durante el Mundial de Qatar con la intención de provocar lesiones en otros jugadores y, de esta manera, asegurarse un lugar en el equipo como reemplazo.

Esta acusación generó un gran impacto en el ambiente futbolístico y ha generado tensiones entre los jugadores involucrados. Según Luli Fernández, Leandro Paredes habría sido uno de los futbolistas que confrontó directamente a Papu Gómez por estas presuntas acciones.

Linda Raff dejó de seguir a las esposas de unos jugadores de La Scaloneta.

A raíz de esta situación, Linda Raff, esposa de Gómez, ha tomado la decisión de dejar de seguir a Camila Galante y Jorgelina Cardoso, mostrando su apoyo y lealtad hacia su esposo.

