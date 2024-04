Se ilusiona Boca: Leandro Paredes reveló todo sobre su posible vuelta al club xeneize

El mediocampista Leandro Paredes, campeón del mundo con la Selección Argentina, desató la emoción en el ámbito xeneize al expresar su deseo de regresar a Boca Juniors antes de que finalice el mandato de Juan Román Riquelme como presidente del club.

En una reveladora conversación con Juan Pablo Varsky en Clank, Paredes compartió sus ansias de retornar al Xeneize y confirmó haber dialogado con Riquelme sobre esta posibilidad.

Paredes destacó su deseo de volver a Boca al expresar: “No tengo fecha para nada. Trato de vivir mi carrera día a día. Obviamente que las ganas están y eso va a estar siempre en mi carrera”.

Además, reveló detalles de su charla con Juan Román Riquelme, afirmando: “Ojalá pueda volver con Riquelme de Presidente. Hablé con él y me dijo que quiere que vuelva antes de que se vaya”.

El mediocampista, que actualmente se encuentra en un gran momento con la Roma en Italia y como titular en los recientes amistosos de la Selección Argentina, también comentó sobre la continuidad de Riquelme en el club: “Riquelme seguramente esté muchos años en el club. Como dije hace un tiempo, le está yendo muy bien y la gente está muy contenta. Seguramente vuelva cuando esté él”.

Leandro Paredes, recordado por su papel destacado en la Selección Argentina durante el Mundial de Qatar 2022, compartió algunos momentos clave de aquel torneo en la charla con Varsky.

Al referirse a su icónico pelotazo al banco de suplentes de Países Bajos, Paredes confesó: “Cuando lo veo ahora digo ‘qué suerte tuve’ de que el central vino a empujarme, a chocarme. Si no me choca, capaz me termina echando. Lo hice inconscientemente. Me salió del alma”.

Lusail (Qatar), 18/12/2022.- Pardes festeja con Messi en la final. EFE/EPA/Ronald Wittek

Sobre los penales con Francia, expresó: “El día anterior me quedo pateando con Rulli y había pateado todos los penales abiertos. Yo estoy convencido de que el arquero se va a tirar cruzado. Pero yo vengo de patear cinco penales cruzados y no erré ninguno. Si yo abro y erro, me voy a sentir muy mal porque cambié”.

“Prefiero ir a lo seguro, que sé que pateando fuerte es muy difícil que me lo tape. Ahí definí. Es más, me resbalé un poco, pero con lo fuerte que había pateado era difícil que el arquero la pueda sacar”, añadió.