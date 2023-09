La cábala de los caramelos: Rodrigo De Paul enloqueció a los hinchas en la previa al duelo entre Argentina y Ecuador

Si algo marcó a la Selección Argentina fue la hinchada, que no aflojó en ningún momento y se subió de lleno a la Scaloneta. El sentido de pertenencia sumado a la comunión que se respira en cada duelo profundiza el lazo creado entre los hinchas junto a la Albiceleste. El estreno por las Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador, en el Monumental, no fue la excepción en la llegada del plantel al estadio.

Escoltados por la Policía, los futbolistas arribaron a Núñez en cuestión de minutos luego de haber salido de la concentración ubicada en el predio de Ezeiza. Sin embargo, antes de enfocarse en los primeros trabajos dentro de la cancha, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes decidieron salir al césped para mantener la cábala del último tiempo con esta camiseta: comer caramelos de cara a las tribunas efervescentes.

En ese momento, el volante del Atlético de Madrid se llevó todas las miradas ya que fue captado por las cámaras de TyC Sports en el momento exacto en el que se unía al canto de los hinchas ubicados en el reducto. “Dale campeón...”, empezó a sonar en las gargantas de los fanáticos presentes.

Ante eso, el ex hombre de Racing y el referente del combinado que luce la corona del mundo no dudó un segundo en sumarse a esa sinergia para continuar reviviendo todos los recuerdos experimentados en el último Mundial. Cabe destacar que esta no es la primera vez que esto sucede después de la consagración ante Francia en Qatar.

El pasado 23 de marzo se dio un episodio muy similar, pero con una diferencia: Paredes también se había animado al canto. En aquella ocasión, en la antesala al partido ante Panamá, ambos se metieron en el terreno de juego para grabar esas imágenes con sus celulares y se sumaron a los seguidores cuando entonaron “el que no salta, es un inglés”.

Rodrigo De Paul y Leandro Paredes con su clásica cábala. Foto: X / @AleLiparoti

En ese sentido, sus salidas antes del pitazo inicial están lejos de ser una casualidad. La costumbre fue iniciada durante la Copa América 2021, donde Argentina rompió una racha de 28 años sin títulos en la Mayor tras vencer a Brasil en el Maracaná.

Aun así, todo surgió en tono de broma, debido a que los futbolistas le robaban distintos caramelos al arquero Emiliano Martínez y se los comían en las habitaciones hasta que el lugar de la actividad se modificó para realizarlo en la previa a los encuentros. De esta manera, los cuartos de final ante Ecuador fue la primera prueba pasada con éxito y nunca más se alteró.

Este jueves, con la gloria de la tercera estrella, el hombre del Atlético, también conocido por ser el guardaespaldas de Messi fuera de Miami, cantó como un hincha más, aunque con el privilegio de defender la casaca albiceleste dentro del campo de juego.

Seguí leyendo: