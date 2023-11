Qué dijo la esposa de Leandro Paredes tras la filtración de la supuesta fiesta e infidelidades

Las últimas horas han sido convulsas para los jugadores de la Selección Argentina tras la filtración de una fiesta con modelos en Pilar después del enfrentamiento contra Uruguay, y entre los más mencionados se encuentra Leandro Paredes.

En una reciente intervención en el programa “Socios del Espectáculo”, Camila Galante, esposa del futbolista, se expresó defendiendo a su esposo en medio de la polémica generada.

Galante, contactada por Mariana Brey, compartió su punto de vista: “Yo tengo muy buena relación con ella, por eso me contestó. Me dijo que tiene el celular explotado de mensajes. Está muy triste, no lo está pasando bien, porque es incómodo todo esto”.

Leandro Paredes y Camila Galante

En una postura contundente, Galante aclaró: “Te contesto porque tengo buena onda con vos, pero la verdad es que me parece muy bizarro”.

“Estas chicas buscan fama y acá no la van a encontrar. Yo confío en mi marido. Sé que seguramente puedan existir fiestas, pero yo sé lo que hace Leandro y lo que deja de hacer”, agregó.

Camila Galante no negó las fiestas de la Selección

En sus declaraciones, la esposa del futbolista apuntó hacia las intenciones de quienes filtraron la información: “Esta gente solo quiere arruinar familias, arruinar la imagen de gente que, aparentemente, les sirve a ellas para subir un escalón a la fama”.

“Yo no me voy a enganchar. No tengo más para decir. Soy una mina tranquila y no voy a armar quilombo. No me meto, cuido a mi familia y si tengo que salir a defender a Leandro, lo voy a hacer”, soltó.

Camila Galante y Leandro Paredes.

“Insisto, lo que está pasando es muy bizarro”, remarcó Camila, reafirmando su postura. Mariana Brey, al analizar sus palabras, observó: “Evidentemente ella habló de esto con él. Pone las manos en el fuego”.

Si bien Galante no desmintió la fiesta, su postura enfocada en el respaldo a Leandro Paredes ha sido clara. “Ella no desmiente la fiesta, la desconoce, pero sí habla de Leo y dice que él no tiene nada que ver. Aparte él es de los más mencionados”, concluyó la panelista de “Socios del Espectáculo”.

