Max Verstappen aguantó la presión de Norris y conquistó el GP de Emilia-Romaña

Max Verstappen pudo finalmente aguantar la presión ejercida por Lando Norris de McLaren y logró una victoria en el Gran Premio de Emilia Romagna por menos de un segundo.

El triple campeón mundial de Fórmula Uno de Red Bull cruzó la bandera a cuadros con sólo 0,725 segundos de ventaja sobre el hombre que le venció en la ronda anterior en Miami y obtuvo así su quinta victoria en siete carreras esta temporada, la número 59 de su carrera y la tercera edición consecutiva en Imola (recordemos que la carrera del año pasado en el circuito italiano fue cancelada debido a fuertes inundaciones).

Max Verstappen se impuso en el GP de Italia

“Ya no tenía agarre. Me deslizaba mucho. Vi a Lando acercándose. Las últimas 10 vueltas fueron a toda máquina”, manifestó un aliviado Verstappen, que parecía encaminado a otra victoria fácil, pero al final tuvo que sudar para levantar el trofeo. “Es difícil cuando los neumáticos ya no funcionan y hay que ir a fondo. No podía permitirme el lujo de cometer demasiados errores. Por suerte no lo hicimos”, sentenció el campeón del mundo.

Por su parte, Charles Leclerc de Ferrari, fue tercero en la atmosférica pista local del equipo italiano, para alcanzar así su cuarto podio de la temporada, lo que le ayudará a obtener el envión psicológico necesario para la próxima carrera de casa que se realizará en Mónaco el próximo fin de semana.

Oscar Piastri, de McLaren, terminó cuarto, después de largar quinto debido a una penalización de tres puestos en la parrilla por impedir la clasificación. Carlos Sainz, de Ferrari, fue quinto y la pareja de Mercedes, Lewis Hamilton y George Russell, sexto y séptimo en otra tarde para olvidar para el otrora dominante equipo.

El podio de Imola en la F1

Hay que decir que esta victoria amplió la ventaja de Verstappen en el campeonato a 48 puntos, con Leclerc ahora su rival más cercano después de que Sergio Pérez, de Red Bull, comenzara 11º y terminara sólo octavo.

Verstappen tiene 161 puntos, Leclerc 113 y Pérez 107. Red Bull tiene 268 en la clasificación de constructores, Ferrari con 212 y McLaren con 154.

EL GRAN PREMIO DE IMOLA

1 Max Verstappen RED BULL

2 Lando Norris MCLAREN

3 Charles Leclerc FERRARI

4 Oscar Piastri MCLAREN

5 Carlos Sainz FERRARI

6 Lewis Hamilton MERCEDES AMG F1

7 George Russell MERCEDES AMG F1

8 Sergio Pérez RED BULL

9 Lance Stroll ASTON MARTIN

10 Yuki Tsunoda RB

11 Nico Hulkenberg HAAS F1 TEAM

12 Kevin Magnussen HAAS F1 TEAM

13 Daniel Ricciardo RB

14 Esteban Ocon ALPINE F1 TEAM

15 Guanyu Zhou KICK SAUBER

16 Pierre Gasly ALPINE F1 TEAM

17 Logan Sargeant WILLIAMS

18 Valtteri Bottas KICK SAUBER

19 Fernando Alonso ASTON MARTIN

20 Alexander Albon WILLIAMS