F1: Lando Norris dio el batacazo y superó a Max Verstappen en el GP de Miami

Lando Norris sorprendió a todos y consiguió su primera carrera en la Fórmula 1 tras imponerse a Max Verstappen este domingo en el Gran Premio de Miami.

El piloto de McLaren superó al de Red Bull después de que un coche de seguridad le permitiera entrar en boxes y recuperar el liderato, logrando su primera victoria luego de disputar 110 carreras.

Esta significa la victoria número 309 de un piloto británico en la F1, ya que Norris se convirtió en el británico número 21 en conseguir la P1 en un gran premio y el primero desde George Russell en Sao Paulo en 2022.

Lando Norris, con McLaren, conquistó el Gran Premio de Miami de Fórmula 1. (AP)

Lo cierto es que desde un comienzo, fue Verstappen quien dominaba la carrera, pero al intentar levantar más velocidad choca contra un bolardo con su alerón delantero. Como consecuencia, se dio la aparición de un breve virtual safety car.

Norris salió de esa parada en la cabeza, con Verstappen descendido al segundo lugar después de entrar en boxes en condiciones normales de carrera, y a pesar de un ataque inicial de este último en el reinicio, el británico logró mantener la posición y luego se alejó.

Una actuación tranquila, tranquila y serena a partir de ahí, y los “terribles” problemas de equilibrio de Verstappen, significaron que no había nada que pudiera impedir que Norris desterrara los demonios de su casi accidente en el Gran Premio de Rusia de 2021 y se convirtiera en ganador de la carrera en la 110ª vez de preguntando.*Ferrari se quedó en la largada y no se pudo recuperar. Las 4 décimas que perdían en el sector 2 no las podían recuperar en el sector 3.

Max Verstappen, piloto holandés de Red Bull, maneja durante la sesión de clasificación del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, el sábado 4 de mayo de 2024, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Lynne Sladky)

Verstappen se conformó con el segundo lugar en medio de sus relativos problemas al volante, mientras que Charles Leclerc completó el podio por delante de su compañero de equipo en Ferrari, Carlos Sainz, quien chocó con Piastri al final en un incidente que envió al australiano de regreso a boxes para obtener un nuevo alerón delantero, y que se investigará.

Sergio Pérez terminó quinto en el segundo de los Red Bull, después de haber completado otra parada bajo el Safety Car, mientras Lewis Hamilton y George Russell rescataron algunos puntos sólidos en un fin de semana desafiante para Mercedes en sexto y octavo lugar respectivamente.

Lando Norris obtuvo el primer título de su carrera

Hay que decir que desde Brasil de 2022 que no gana una escudería que no sea Ferrari o Red Bull. Por otra parte se dio otro hecho para destacar como lo es la conocida “Maldición de Miami”, donde el piloto que hace pole luego sale segundo. En este caso fue Verstappen la víctima de dicho hechizo.

El Gran Premio de Miami

1 Lando Norris MCLAREN

2 Max Verstappen RED BULL

3 Charles Leclerc FERRARI

4 Carlos Sainz FERRARI

5 Sergio Pérez RED BULL

6 Lewis Hamilton MERCEDES AMG F1

7 Yuki Tsunoda RB

8 George Russell MERCEDES AMG F1

9 Fernando Alonso ASTON MARTIN

10 Esteban Ocon ALPINE F1 TEAM

11 Nico Hulkenberg HAAS F1 TEAM

12 Pierre Gasly ALPINE F1 TEAM

13 Oscar Piastri MCLAREN

14 Guanyu Zhou KICK SAUBER

15 Daniel Ricciardo RB

16 Valtteri Bottas KICK SAUBER

17 Lance Stroll ASTON MARTIN

18 Kevin Magnussen HAAS F1 TEAM

19 Alexander Albon WILLIAMS