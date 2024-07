Franco Colapinto y el sueño de probar la Fórmula 1: qué siente y qué consejo le dieron en Williams

“Franco Colapinto es el mejor”. El grito, de un nene con acento argentino, se repite dos veces en el contacto de James Vowles, el jefe del equipo Williams, con los fanáticos en Silverstone. Sirve, en definitiva, como disparador para que el interlocutor pueda preguntarle al ingeniero qué consejos le dio al argentino de 21 años antes de subirse al auto para disputar la primera práctica del Gran Premio de Gran Bretaña, última fecha de la Fórmula 1 antes del receso de verano.

“Principalmente es esto: disfrútalo. El ya ha conducido un auto de Fórmula 1 antes, manejó para nosotros en Abu Dabi pero eso fue en una prueba de novatos de la cual nadie sabe, lamentablemente. Esta es la primera vez que tiene la oportunidad de conducir un coche de F1 frente a 70 millones de personas”, comenzó quien había sido el estratega jefe del equipo Mercedes antes de asumir el rol principal en la escudería inglesa el año pasado.

“Y esto es lo que le dije -reveló-. En primer lugar, es Silverstone, esta pista te morderá. Tiene una alta velocidad que no se compara con nada en el calendario, nada se le acerca, pero disfruta el momento. Esto sucede una sola vez en tu vida. Tienes la oportunidad de ser parte un piloto de gran premio de Williams como parte de un fin de semana de carrera”.

Entonces, lo alertó: “Lo segundo, y probablemente lo más importante, es que no estamos interesados en la velocidad que tengas en las curvas de alta velocidad. Lo que buscamos es cómo vas llegando a eso, cómo lo haces a baja velocidad, cómo es tu frenada, cómo es tu tracción. Enfócate en lo básico, haz eso bien y el tiempo de vuelta llegará naturalmente”.

Vowles contó que compartió con Colapinto el viaje de vuelta del Gran Premio de Austria, donde el pilarense firmó un segundo puesto en la Feature Race de la Fórmula 2. “Él y yo pasamos probablemente unas dos horas en el regreso de Austria hablando de cosas. Había tenido un podio ahí, terminó segundo. Ha estado creciendo muy bien este año. Y la principal conversación con él es respecto a de dónde vienes, hacia dónde vas y lo que falta en el resto del camino para lo que quieres alcanzar”, comentó.

Por su parte, Colapinto habló a horas de su debut en el marco de un Gran Premio, luego de la experiencia del año pasado en los tests de postemporada en Abu Dabi, en las redes sociales oficiales de Williams, donde compartió la entrevista con Logan Sargeant, quien le cederá su auto en Silverstone.

“Amigo, si vos estás entusiasmado, imaginate cuán entusiasmado estoy yo. Creo que es el mejor trazado de todos para manejar un Fórmula 1 y estoy realmente muy entusiasmado. Me preparé mucho para estar lo más listo que se pueda. Así que veamos cómo resulta. Estoy esperando mucho este momento. Es una oportunidad asombrosa que Williams me dio y en la que me han apoyado. Estar manejando en mi primera prueba libre de Fórmula 1 es un sueño hecho realidad”, confesó.

🇬🇧 | No estamos soñando, ya luce el nombre de Franco y la bandera Argentina en el Box de Williams🇦🇷🏁

Increible! Vamos!🙌🏻@FranColapinto pic.twitter.com/AUzP7KeEEj — Colapinto Updates (@colapintoinf) July 4, 2024

El piloto estadounidense, por su parte, admitió que “no es lo ideal” perderse una práctica antes de un Gran Premio como el de Gran Bretaña pero también comprendió que es una realidad en la F1. “Ciertamente no es lo ideal, especialmente en una pista como esta, pero es lo que es. He conducido muchas vueltas en esta pista, lo que obviamente es positivo. Siento que es en general es una buena pista para mí. Vamos a ver. Las condiciones de tiempo parecen bastante variadas para mañana, quizás eso al final juegue a mi favor. Pero no es ideal”, afirmó quien podría no continuar en la F1 en 2025.