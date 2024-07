Rugby: Los Pumas tienen equipo para jugar contra Francia en Mendoza

Partido en el que debutará oficialmente como entrenador (head coach), Felipe Contepomi, en la mañana de hoy dio a conocer el 15 titular que saldrá al campo de juego a enfrentar al conjunto Galo.

En los titulares figura el mendocino, el medio scrum mendocino, Gonzalo Bertranou y, entre los regresos destacados del equipo sobresale es la del wing Bautista Delguy, quien tuvo su última participación en el plantel en noviembre de 2022, en el test match frente a Escocia.

Francia sin dudas es una de las grandes potencias del rugby mundial y si bien no llega con algunos nombres que sobresalen en el equipo, eso no le quita para nada jerarquía al conjunto galo, así lo entiende el entrenador, Contepomi: “Francia es un equipo de mucha calidad, no por nada está entre los 4 mejores del mundo y tienen un gran cantidad de jugadores de mucha jerarquía. Es que, ellos juegan el máximo nivel todos los fines de semana. Por eso nosotros no nos focalizamos en los nombres sino en lo que es Francia, sabemos del poderío que tienen y por eso están siempre entre el primero y el cuarto a nivel mundial, más allá de los nombres”, aseguró el técnico.

Contepomi, ex asistente técnico de Jaguares asumió en noviembre pasado como entrenador del equipo, tras la salida de Michael Cheika y el sábado tendrá su primera prueba.

¡Nuestros 23 para enfrentar a Francia! ¡𝗩𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗟𝗼𝘀 𝗣𝘂𝗺𝗮𝘀! 🇦🇷



📆 Sábado 6 de julio

🆚 Francia

⏰ 16:00 hs

🏟️ Estadio Malvinas Argentinas



¡Hacenos llegar tu mensaje de aliento! 💪#SomosLosPumas pic.twitter.com/mXrwqzVYCJ — Los Pumas (@lospumas) July 4, 2024

Respecto a cómo armo el quince para enfrentar a Francia, el DT comentó. “Apoyado en todo el trabajo que hicimos esta semana y, además de cómo venían jugando chicos, obviamente que nosotros seguimos en la misma sintonía que veníamos. Nos juntamos con todos los entrenadores y armamos el equipo que está apto y en las mejores coindiciones para el partido”, expresó.

Y agregó respecto al trabajo realizado en Mendoza, “Se trabajó muy bien y a conciencia para preparar un test match. Esta es nuestra realidad no vamos a poner ninguna excusas y dentro de esas posibilidades las hemos aprecharlas al máximo”, destacó.

El flamante alineador de Los Pumas aseguró que no es un nuevo proceso, sino es una continuidad del ciclo de Cheika: “No es un nuevo proceso, es un proceso que continúa. Es un nuevo ciclo mundialista. La idea es evolucionar. Me gusta pensar que podemos subir un escalón más de lo que se venía haciendo y, como en todo proceso, eso es lo que se tiende a hacer. Los procesos tienden a tratar de mejorar. Esa es nuestra idea. Seguir mejorando, pero es una continuación de lo que se venía haciendo en los últimos dos años, con la idea y la visión de mejorar”, aseguró.

El equipo de Los Pumas vs. Francia en el estadio Malvinas Argentinas

Titulares

1. Thomas Gallo (23 caps)

2. Julián Montoya (95 caps) – Capitán

3. Eduardo Bello (21 caps)

4. Matías Alemanno (94 caps)

5. Lucas Paulos (12 caps)

6. Pablo Matera (98 caps) – Vicecapitán

7. Marcos Kremer (64 caps) – Vicecapitán

8. Joaquín Oviedo (2 caps)

9. Gonzalo Bertranou (57 caps)

10. Santiago Carreras (42 caps)

11. Mateo Carreras (17 caps)

12. Jerónimo De la Fuente (78 caps)

13. Matías Moroni (80 caps)

11. Bautista Delguy (25 caps)

15. Martín Bogado (3 caps)

Suplentes

16. Ignacio Ruiz (7 caps)

17. Mayco Vivas (21 caps)

18. Lucio Sordoni (5 caps)

19. Franco Molina (sin caps)

20. Bautista Pedemonte (sin caps)

21. Lautaro Bazán Vélez (13 caps)

22. Tomás Albornoz (5 caps)

23. Matías Orlando (58 caps)