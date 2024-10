Rugby: triunfos para enmarcar de Los Tordos y Marista en el torneo del Interior “A”

Los elencos de rugby mendocinos Los Tordos y Marista ganaron en la sexta fecha del torneo del Interior de clubes “A” y ahora deberán ganar o ganar para tratar de clasificar a cuartos de final de esta competencia. Los lideres absolutos son por la zona 1: Lawn Tennis de San Miguel de Tucumán y en la zona 2 Jockey de Córdoba. Ambos quinces clasificaron directamente a semifinales y esperan por rivales que saldrán de los cuartos de final.

En la Zona 1, Los Tordos viajó hasta San Miguel de Tucumán y derrotaron a domicilio a Los Tarcos por 40-28. El Coach de los Pajaros es Martín Bustos: “Fue un partido muy duro, dinámico y físico, por momentos pudimos hacer nuestro juego. Al principio tuvimos un par de lesiones, que nos desacomodaron, pero pudimos sacar adelante un gran partido. Estamos contentos porque estamos con chances y ahora hay que descansar porque cerramos con el mejor de la zona que es Lawn Tennis, a quienes enfrentamos en nuestra casa”.

El resto de los marcadores de este emparejamiento fueron: Lawn Tennis 34, Urú Curé 7; Jockey 27, GER 30 y CRAI 20, Tala 49.

Por otra parte, Marista en su reducto venció al poderoso Duendes, multicampeón de este certamen, por 42-29. “Estamos satisfechos, pero cada partido es una final, como lo he recalcado cada vez que puedo. Ahora tendremos que jugarnos todo en la ultima fecha, será duro, pero no imposible”, dijo el entrenador de Marista Daniel Roccuzzo.

Marista metió un triunfo histórico ante Los Duendes por 42-28. / Gentileza: Marcelo Carubín (UAR)

Sobre el partido ante Duendes explicó: “El equipo siempre tuvo las mismas ganas, cambió en el segundo tiempo la obtención, tuvimos más la pelota, el equipo se decidió a jugar más en el complemento y fuimos muy peligrosos con la pelota en la mano y en el complemento mejoramos también con la pelota en el line”

Los otros marcadores de este grupo fueron: CURNE 19, Universitario 17; Cordoba Athletic 57, Tucuman Rugby 24 y Jockey 51, Santa fe Rugby 16.

La competencia se reanudará el próximo sábado 19 de octubre, lo que permitirá dos semanas de descanso, con los siguientes cotejos por la Séptima fecha: En la zona 1: Tala RC vs. Los Tarcos RC; Gimnasia y Esgrima vs. CRAI; Urú Curé de Río Cuarto vs. Jockey Club y Los Tordos vs. Tucumán Lawn Tennis. Por la zona 2: Santa Fe RC vs. CURNE; Duendes vs. Jockey Club; Tucumán Rugby vs. Marista RC y Universitario de Córdoba vs. Córdoba Athletic.

Las posiciones están: 1° Lawn Tennis 28 puntos; 2° Jockey 18; 3° Los Tordos, 17; 4° Tala ©, 15; 5° GER ®, 14; 6° CRAI (SF), 8; 7° Los Tarcos (T), 6 y 8° Urú Curé (Rio Cuarto), 5.

La Tablada de Córdoba y el Club Estudiantes de Paraná definirán el sábado 19 de octubre, en la capital entrerriana, quien será el campeón del Torneo del Interior “B”.

El elenco cordobés eliminó en semifinales a Palermo Bajo en un entretenido partido que finalizó 42-35 en favor de los Azulgranas. Por su parte, el CAE en Paraná venció a los rosarinos de Old Resian por 36-21. Los dos XV’s llegan en forma invicta a esta gran final.