¿Refuerzo para el 2024?: El defensor que pretende Boca y que desató la furia de los hinchas del Rojo

Bruno Valdez y Nicolás Valentini tuvieron un gran rendimiento en el encuentro de ayer frente a Central Córdoba, en Santiago del Estero. Sin embargo, son los zagueros “suplentes” para Jorge Almirón. Es que el deté de Boca Juniors considera que esos dos puestos de la última línea tienen nombres propios como dueños: Marcos Rojo y Nicolás Figal. Más allá de los gustos y actualidad de cada uno, en el Consejo de Fútbol donde el que toma las decisiones es Juan Román Riquelme, consideran que es necesario buscar otro defensor para afrontar la temporada 2024.

El nombre que trascendió en las últimas horas está vinculado a uno de los grandes de Avellaneda. Y fue nuestro colega, Manuel Olivari, el que se animó a asegurar: “De no mediar inconvenientes, Alan Franco será refuerzo de Boca en principios del 2024″. Y la fuerte información no tardó en generar reacciones. Primero de fanáticos del Xeneize, claro. Y luego de hinchas de Independiente, el exclub de Alan, quien surgió en las fuerzas básicas de San Telmo, pero que debutó en Primera División con la camiseta del Rojo. Por ello que varios simpatizantes desataron su furia contra el actual jugador de San Pablo de Brasil, a través de la red social Twitter.

Según lo que se publicó en las últimas horas, la principal bronca nació de la cuenta partidaria “Mística CAI”, que tuiteó: “Independiente te dio cariño, te dio prestigio, te educó y, por sobre todas las cosas, te resolvió a vos y tu familia tu vida cuando no tenías un plata de comida. Te ca… en el club y te vas al rival que es todo lo que odiamos. Das asco”, sentenció. Y varios usuarios se sumaron.

Soretes malagradecidos acá no. pic.twitter.com/uVuorOpCFP — MISTICA INDEPENDIENTE (@MisticaCAI) September 19, 2023

En otro orden, trascendió la cifra que podría percibir en Boca. Franco tienen vínculo con San Pablo hasta diciembre de 2025 y firmó por 844.000 dólares por año en Brasil. Y si bien esa cantidad parece no estar a la altura de ningún club argentino por la realidad económica que atraviesa nuestro país, el jugador haría “fuerza” por su lado para intentar ponerse la casaca del Xeneize, aceptando percibir un número menor. Así las cosas, teniendo en cuenta que la zona defensiva de Boca no viene dando garantías en los últimos tiempos, más allá del buen regreso de Marcos Rojo tras su lesión y de la grata aparición que significó Valentini, el sector derecho de la zaga no brinda la misma confianza. Debido a que Figal se encuentra con un rendimiento irregular y que el paraguayo Valdez nunca logró consolidarse, el exjugador del Rojo es la gran opción para incorporar.