En un momento crucial de la temporada, Independiente Rivadavia recupera a su máxima figura frente a Atlético Rafaela

Independiente Rivadavia está en la pelea por el primer ascenso a la Liga Profesional 2024, viene de lograr un valioso punto ante Estudiantes de Buenos Aires, unidad que después de las derrotas de Chacarita Juniors (Gimnasia y Esgrima de Jujuy) y el Deportivo Maipú (Atlético de Rafaela) es más importante de lo que se pensaba en una Primera Nacional que está en la recta final de la temporada.

Es que el equipo que conduce Alfredo Berti achicó la brecha con el Funebrero, alcanzó la línea del Cruzado, con el cual se ubican a tres puntos de la vanguardia, con doce por delante. En tal sentido, la Lepra ahora se prepara para recibir a La Crema con una gran novedad. Es que después de varios encuentros, su DT podrá contar con Alex Arce. Cabe recordar que el goleador paraguayo estuvo ausente en los últimos compromisos debido a un desgarro y que su equipo lo sintió más de lo esperado. En su ausencia, Independiente solamente sumó cuatro unidades de nueve, lo que lo alejaron un poco en la pelea que mantenía con “Chaca” y el “Súper Depor” por el primer lugar de la Zona B.

👀 Árbitros designados en los principales partidos de la fecha:



~ Agropecuario 🆚 Flandria: D. Ceballos

~ San Martín (T) 🆚 Guemes (SdE: L. Comesaña

~ N. Chicago 🆚 Morón: Y. Possi

~ All Boys 🆚 Alte Brown: J. Pafundi



~ Dep. Maipú 🆚 Dep. Madryn: F. Acita

~ Chacarita 🆚… pic.twitter.com/nO8h5RxzeE — Primera Nacional (@Primeranaciona) September 19, 2023

Si bien es cierto que el plantel Azul no realizó ninguna práctica formal, Arce pudo trabajar mejor en estos días y casi con seguridad estará entre los convocados para el encuentro que se jugará el viernes, en el Bautista Gargantini. “Sentimos la ausencia de Arce pero hemos tenido la merma de rendimiento de algunos futbolistas. Esto es multifactorial. Si lo atribuimos únicamente a la falta de Alex no estaríamos detectando todos los problemas”, comentó Luciano Abecasis a los colegas de Dos de Punta. Lo cierto es que en las próximas horas se tomará una determinación con respecto a la presencia de Arce, ya sea desde el inicio o como uno de los integrantes del banco de suplentes.

Sin reemplazante natural. Si uno se guía solamente por los resultados, Independiente, sin Arce, es algo así de como que a la Argentina le falte un tal Lionel Messi. Sin caer en los niveles de cualquier jugador de esta Lepra, no hay que ser necios a la hora de pensar de que el paraguayo no tiene un hombre atrás que le haga sombra. Sus 23 goles en la temporada, son un claro ejemplo de ello. Y más, el segundo artillero que tiene Berti en el equipo es un defensor: Juan Manuel Elordi (6) y Brian Sánchez, si se lo prefiere como hombre de ataque, suma 4. ¿El resto de los delanteros? Matías Reali marcó solamente una vez, aunque el problema de la falta de resultados en los últimos encuentros no solamente pasó por la ausencia de Arce, sino de funcionamiento en general.

Independiente, frente a Brown de Adrogué (derrota 2-0 en casa) no jugó bien. Fue permanentemente a los ponchazos, con futbolistas que claramente estuvieron muy por debajo de lo que venían rindiendo, pero que en la igualdad ante Estudiantes de Caseros, esos mismos casos, salvaron la ropa de un equipo que se volvió con un punto, pero que también pudo quedarse sin nada.

En consecuencia, habrá que esperar para ver qué equipo pone en cancha Alfredo Berti para recibir a un Atlético Rafaela que viene asomando en la tabla, aunque depende de que los tres de arriba pierdan tres de los cuatro encuentros que restan y que La Crema gane los doce puntos para quedarse con el primer puesto del grupo. Una empresa que se presenta más que complicada para el conjunto que dirige Ezequiel Medrán (exarquero de Boca Juniors, entre otros) y que viene de ganarle (2-0) al Deportivo Maipú en un juego donde la diferencia estuvo en la eficacia de uno y otro, pero al cual Independiente está en condiciones de superar.

Solo se puede decir que la Primera Nacional se pone MEJOR cada fecha. Mirá lo que es esa PARIDAD.



Quedan solamente CUATRO jornadas. Es MARAVILLOSO. 🔥🍿 pic.twitter.com/PvC2rlepIa — Primera Nacional (@Primeranaciona) September 19, 2023

¿Los once del viernes?. Maximiliano Gagliardo; Luciano Abecasis, Santiago Flores, Francisco Petraso y Juan Manuel Elordi; Maximiliano González, Franco Romero, Ezequiel Ham y Brian Sánchez; Victorio Ramis o Alex Arce y Matías Reali sería el equipo que tiene en mente Berti. ¿Mauro Maidana? Está mejor de una molestia muscular y como en el caso Arce, el entrenador no tomó una determinación si lo pone de entrada, al banco o lo preserva para el compromiso con el Deportivo Madryn en el Sur de la Patagonia.