Mariano Werner en Carburando Radio: “Pareciera que guardamos y no hay nada de eso”

Mariano Werner volvió a ganar en el Turismo Carretera el pasado fin de semana en Comodoro Rivadavia y este lunes estuvo en Carburando Radio.

“Pareciera como que guardamos todo”

El piloto de Paraná expresó en la nota en Carburando Radio: “Pareciera como que guardamos todo, que teníamos todo armado y nada de eso es. El automovilismo te da de golpe y a veces cuando más necesitás no se dan las cosas. Me pasó tener un gran funcionamiento en la etapa regular y no en la Copa de Oro. Este es un grupo humano que cuando hay que apretar los dientes, no les tiembla el pulso”.

