Jugaba al fútbol, perdió sus piernas en un accidente y ahora apadrina al club de sus amores

Tras un año y medio de su accidente en la bodega donde trabajaba, que lo dejo sin la posibilidad de volver a jugar al fútbol como lo hacía con pasión, Franco Lizardo es ahora padrino del club de sus amores: el Club Social y Deportivo Barrancas. Nuestro protagonista y la institución mendocina están unidos por un gran lazo que es retroalimentado constantemente, ya que tienen muchos puntos en común: los dos supieron resurgir y continúan haciéndole frente a las adversidades.

El maipucino Franco Lizardo era delantero y goleador, pero vivió una situación muy difícil. Debió ser amputado de ambas piernas luego de un accidente de trabajo. Precisamente el problema fue con una moledora de uva, en abril de 2022. En consecuencia, el exjugador se vio obligado a salir de la cancha, pero para empezar a desempeñarse en otra función.

En el centro, Franco Lizardo, el padrino del Club Social y Deportivo Barrancas. / gentileza

En diálogo con Los Andes, el joven de 30 años contó su historia de superación y habló sobre el arduo trabajo que está haciendo para que esta humilde institución pueda crecer, ya que, según dijo, atraviesa numerosas necesidades.

Antes del fatídico accidente, Franco Lizardo se desempeñaba como delantero en el primer equipo de Barrancas y jugaba de 9.

Lo cierto es que su sueño como futbolista tuvo un mal trago 6 meses antes de que una moledora de uva en la bodega en la que trabajaba le cortara las piernas. “Estuve todo ese tiempo parado por una lesión de rodilla y volví con miedo. Jugué un partido el día viernes y domingo me pasó lo del accidente”.

Actualmente, Lizardo oficia el rol de padrino de la institución y según sus propias palabras, funciona como una especie de “intermediario entre el club y las donaciones que se hacen”.

Pese a su historia de vida, no reniega y asegura que gracias a su percance, el club obtuvo la relevancia que andaban buscando: “Me he dado cuenta que si no me hubiera pasado lo del accidente no sé si estaríamos así en este momento. No sé si seríamos lo mismo. Cuando arrancamos, no éramos nadie, luego con el tiempo sí, fue como subir 10 escalones. La gente colaboraba, averiguaba, seguía la página del club”.

Así se encuentran Franco Lizardo y el club Barrancas

De ser una persona activa a verse incapacitado y con prótesis en su cuerpo, Franco manifiesta que es el Club Social y Deportivo Barrancas lo que lo mantiene enfocado: “Me ayuda a pensar en otras cosas y tratar de olvidar las cosas malas que me pasaron”.

Sobre los tratamientos que está realizando, Franco confiesa que todavía no recibe el alta: “Según las kinesióloga a un año y cuatro meses del accidente tengo un avance muy grande. Hoy por ejemplo ya estoy saltando, que es bastante complicado. Eso podés estar haciéndolo después de dos años, cuando tenés las prótesis”.

La fuerza de voluntad que aprendió realizando deportes en el club de sus amores le ayudó a afrontar lo peor que le puede pasar a un deportista, transformándolo en un ejemplo de voluntad: “Me trajeron un viernes después del accidente y el día lunes arranqué fisio. Yo quería pararme y quería seguir, nada más”.

En cuanto a la institución deportiva, Lizardo confió: “Hasta ahora no tenemos un lugar para entrenar ni jugar. Tenemos que estar alquilando canchas y eso sale del bolsillo de la comisión o de los jugadores”, aseguró el exfutbolista sobre el club que en la actualidad juega la liga juninense y que está alquilando cancha en el Laud de Tres Esquinas, donde se desempeñan la Primera y la categoría Reserva (Hay que tener en cuenta que el tramo desde Tres Esquinas a Junín es de casi 50km).

Las inferiores del Club Social y Deportivo Barrancas

Además, Lizardo contó la difícil situación que atraviesan los integrantes de Barrancas en su día a día: “Hay gente humilde, tuvimos que dejar de cobrar cuotas porque muchos chicos no podían pagar. Solamente pagan planillas, pero a veces ni les alcanza. Los botines y demás elementos los conseguimos gracias a la Primera, Reserva y Femenino, que son la gente que se mueve para conseguir todo eso, si no ya hubiéramos perdido todas la categorías de inferiores”.

El combinado femenino del Club Social y Deportivo Barrancas

Dejando a un lado las necesidades del club de su vida, Franco no pierde la esperanza de verlo en lo más alto: “Estamos terminando la liga juninense. La Primera División viene de un campeonato bastante lindo, quedamos eliminados por una falla en DNI. Este año volvimos ingresar a esa liga por temas económicos, debido a que otras ligas son muy caras”.

Recordemos que el torneo de Junín no permite ascenso a Liga Mendocina y que para aspirar a jugar en la competición más importante de nuestra provincia, el club debe tener una serie de requisitos, como tener su propia cancha y varias categorías de inferiores inscriptas. “La primera hoy en día está a un nivel muy superior a equipos que he visto en Liga Mendocina. La idea nuestra es entrar ahí, pero necesitamos inferiores, tratamos de buscar niños pero por el tema económico es imposible. La idea es que la temporada que viene arranquemos en ese torneo”, señala Lizardo.

La Primera del Club Social y Deportivo Barrancas

Al consultarle sobre su gran anhelo respecto a la institución que apadrina, Lizardo sintetiza: “Mi sueño es que el club tenga la cancha propia y en Barrancas. Después, ir a una liga y jugar contra grandes equipos... eso viene solo”. De acuerdo con el testimonio del exdelantero de la institución, los terrenos del club (que antes pertenecieron al desaparecido Barrancas Martelen), son propiedad de una familia, quienes “no la quieren prestar ni alquilar”.

En la actualidad, el Deportivo Barrancas ha iniciado la búsquedas de sponsors que le puedan ayudar con un grano de arena para que la institución logre sus objetivos. Si además de auspiciar desean ayudar con pelotas, pecheras, pesas, conos y camisetas, pueden comunicarse al teléfono 2613662851, o al Instagram oficial del club: @c.s.d.barrancas.

El Club Social y Deportivo Barrancas busca sponsor

Los equipos de Barrancas apoyaron en todo momento a Franco Lizardo tras el accidente.

Franco Lizardo demuestra su fuerza de voluntad en sus redes

Franco Lizardo demuestra su fuerza de voluntad en sus redes

Franco Lizardo también necesita ayuda para poder viajar a Buenos Aires para colocarse sus terceras prótesis y para ello está vendiendo números. Los interesados pueden contactarse al 2615069258.

Seguí Leyendo