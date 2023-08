Deportivo Maipú ganó un partido vital y no le pierde pisada a Chacarita

Cumplió con lo que debía. Siendo el equipo que se conoce, Dando todo por el ataque y muchas veces siendo ineficaz a la hora de defender la ventaja. Sin embargo, nobleza obliga, el Deportivo Maipú debía ganarle a Quilmes para seguir prendido en la lucha por el primer lugar de la zona B de la Primera Nacional. Y fue lo que hizo el dueño de casa. Gran triunfo para igualar en los puntos a Independiente Rivadavia y quedar a uno de Chacarita Juniors.

El encuentro, como se esperaba, arrancó con una gran presión del local que buscaba hilvanar sus ataques por la zona del “Mágico” González para acarrear peligro sobre Álvarez, el arquero visitante que segundos más tarde se lucía ante Eggel para evitar la caída de su arco. Los ataques del local, siempre, nacieron desde la filosofía que implementa su deté. Pelota al piso, ataques profundos y secuencias de pases para romper líneas. En ese afán, claro está. Quilmes también contaba con espacios que podían ponerle una piedra a los planes. Sin embargo, los visitantes no supieron estar precisos para desnivelar a una defensa del Cruzado que mostraba desacoples cuando la pelota llegaba por la vía aérea.

Maipú pudo ponerse en ventaja pasados los diez minutos iniciales cuando González ejecutó un tiro libre desde la derecha que Álvarez apareció con lo justo para descolgar desde el ángulo y sacar la pelota al córner. Era el Cruzado que se conoce. Fuerte en la marca en el medio y punzante en los metros finales. Pero faltaba ese pase que dejara frente al “1″ rival a alguno de sus jugadores. Y eso pasó antes de la media hora cuando tras una gran recuperación de Matías Viguet, la pelota le quedó a Eggel, quien en vio un centro rastrón que entre Almirón y Giampaoli se encargaron de mandar al fondo de la red. Merecida ventaja para quien arriesgó más y lo buscó con el fútbol que trata de implementar a partir de una idea que tiene como fundamento principal juntar pases.

Deportivo Maipú le ganó a Quilmes y sigue como escolta de Chacarita / José Gutiérrez.

El tanto, como no pudo ser de otra manera, dio tranquilidad a unos y lleno de preocupación a otros, quienes no tuvieron otra fórmula que no sea el balón detenido, para saltear líneas y llegar a un Cozzani que en la única que se lo llamó a participar, respondió de gran manera ante Lattanzio para que su equipo se mantuviera arriba en el trámite. Acto seguido, de esa jugada, con pases desde atrás, el Cruzado llegó a las inmediaciones de Álvarez, centro para Almirón que Díaz salvó con lo justo. Maipú, así como hacía méritos para marcar el 2-0, también se arriesgaba a que su rival se lo empatara. Pero el que tuvo más cerca de volver a convertir fue el equipo de García, con un gran tiro libre de Eggel que dejó de “estatua” a Álvarez y su zurdazo ejecutado desde la media luna del área grande se estrelló en el vertical izquierdo del arco rival.

El complemento arrancó con mayor protagonismo del visitante, que también necesitaba sumar en procura de mantenerse en zona de clasificación al Reducido. En ese contexto, Sciaqua adelantó líneas y dejó espacios que Maipú no podía aprovechar, sobre todo, mediante las corridas de González por derecha. El Cruzado había perdido posesión territorial y de la pelota. Por eso, Sambueza adentro y Montero, afuera. El cambio aportó soluciones porque a partir de intervenciones del “Sambu” el equipo volvió a ganar metros, a pesar de que Bonetto pudo amargar a un pueblo que sigue ilusionado con el ascenso. Luego, Anselmo lo tuvo y no pudo marcar el empate. Minutos más tarde, el propio delantero perdió con Cozzani. Quilmes hacía méritos ante un quedo casi inusual de Maipú, que le faltaba un poco de todo y que no podía hacerse dueño del trámite.

Y así fue hasta el final. Uno intentando y el otro aguantando como podía. Pero fue triunfo local, necesario para seguir a un punto de la cima, pero al cual no le sobró nada. Maipú sintió la presión. Por momentos no supo qué hacer con la pelota y, por otro, se vio superado por un rival que con pelotas detenidas lo sorprendió en varias ocasiones. Igual, está ahí. El Cruzado suma y está lleno de ilusión.

Minuto a minuto y estadísticas

