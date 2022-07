Comenzó el Campeonato Mundial de Atletismo y nueve argentinos van por el triunfo

El XVIII Campeonato Mundial de Atletismo contará con la presencia de 9 argentinos y se llevará a cabo del 15 al 24 de julio en Eugene, Oregon en Estados Unidos. Cuáles son nuestros representantes, en qué categoría, en qué horarios y por dónde verlos. Todos los detalles en la nota.

Es la primera vez que el Mundial de Atletismo se organiza en Estados Unidos y en esta edición participarán 1900 atletas de 192 países. La competencia entregará 70 mil dólares al ganador de cada prueba, un extra de 100 mil dólares para aquellos que establezcan un récord mundial, 35 mil para el segundo puesto y 22 mil para quien quede tercero en el podio.

Argentina tiene una numerosa delegación con 9 participantes nacionales, solo superada por Londres 2017 en que habían 10 representantes.

Los participantes Argentinos

Germán Chiaraviglio: Mejor garrochista argentino. Tiene 35 años y será su cuarta competición mundialista.

Joaquín Gómez: Competirá en Martillo. Tiene 25 años y es el más joven de la delegación, participó en Buenos Aires 2018.

Florencia Borelli: Correrá los 5.000 metros libre, tiene 29 años.

Carlos Layoy: Es especialista en salto en alto. Ganó medalla de bronce en los juegos sudamericanos del 2014 y 2018. Tiene 31 años.

Juan Manuel Cano: Histórico competidor en marcha. Tiene 34 años y será su sexta experiencia mundial.

Belén Casetta: Participará en los 3.000 metros con obstáculos, tiene 27 años.

Eulalio Muñoz: Estará en maratón, gracias a la marca que consiguió en Valencia 2020. Tiene 26 años.

Juan Ignacio Carballo: Hace lanzamiento de bala, tiene 27 años. Llegó a último momento debido a un tema de visado.

Carolina Lozano: Acompañará a Casetta en la prueba de 3.000 metros con obstáculos. Tiene 26 años.

También habían clasificado Federico Bruno en 1500, Joaquín Arbe en maratón y Daiana Ocampo también en maratón, pero no participarán. Bruno no se recuperó totalmente del virus que le impidió participar en los Iberoamericanos de La Nucia, Arbe no logró terminar los trámites de la visa a tiempo y Ocampo se ha estado especializando en distancias más cortas en el último tiempo.

Por donde verlo y a qué hora

Se podrá ver por TyC Sport y TyC Sport play desde el 15 al 24 de julio. Los horarios son los siguientes:

Viernes 15 de julio

(13.05) Clasificación de lanzamiento de martillo masculino

(14.10) Clasificación de salto alto masculino

(15.45) Relevos 4x400 metros mixtos

(16.05) Clasificación de lanzamiento de martillo femenino

(16.30) Ronda preliminar de 100 m masculinos

(17.10) Final de 20 km marcha femeninos

(19.10) Final de 20 km marcha masculinos

(21.05) Clasificación de lanzamiento de bala femenino

(21.15) Series de 3000 m obstáculos masculinos

(21.20) Clasificación de salto con garrocha femenino

(22.00) Clasificación de salto largo masculino

(22.10) Series de 1500 m femeninos

(22.50) Series de 100 m masculinos

(22.55) Clasificación de lanzamiento de bala masculino

(23.50) Final de 4x400 m mixtos

Sábado 16 de julio

(14.30) Clasificación de triple salto femenino

(14.35) Series de 3000 m obstáculos femeninos

(15.10) Clasificación de salto alto femenino

(15.25) Series de 110 m vallas masculinos

(16.00) Final de lanzamiento de martillo masculino

(16.20) Final de 10.000 m femeninos

(17.20) Series de 400 m vallas masculinos

(21.10) Series de 100 m femeninos

(22.00) Semifinales de 100 m masculinos

(22.20) Final de salto largo masculino

(22.25) Final de lanzamiento de bala femenino

(22.30) Series de 1500 m masculinos

(23.05) Semifinales de 1500 m femeninos

(23.50) Final de 100 m masculinos

Domingo 17 de julio

(10.15) Maratón masculino

(14.35) Heptatlón - 100 m vallas

(15.05) Series de 400 m masculinos

(15.35) Heptatlón - salto alto

(15.35) Final de lanzamiento de martillo femenino

(16.00) Series de 400 m femeninos

(17.00) Final de 10.000 m masculinos

(17.45) Heptatlón - lanzamiento de bala

(21.05) Semifinales 110 m vallas masculinos

(21.05) Clasificación de lanzamiento de disco masculino

(21.25) Final de salto con garrocha femenino

(21.33) Semifinales de 100 m femeninos

(22.03) Semifinales de 400 m vallas masculinos

(22.27) Final de lanzamiento de bala masculino

(22.38) Heptatlón - 200 m

(23.00) Semifinales de 1500 m masculinos

(23.30) Final de 110 metros vallas masculinos

(23.50) Final de 100 m femeninos

Lunes 18 de julio

(10.15) Maratón femenino

(13.35) Heptatlón - salto largo

(14.55) Heptatlón - lanzamiento de jabalina

(21.05) Series de 200 m masculinos

(21.10) Clasificación de lanzamiento de disco femenino

(21.45) Final de salto alto masculino

(22.00) Series de 200 m femeninos

(22.20) Final de triple salto femenino

(22.55) Heptatlón - 800 m

(23.20) Final de 3000 m obstáculos masculinos

(23.50) Final de 1500 m femeninos

Martes 19 de julio

(21.15) Series de 400 m vallas femeninos

(21.40) Final de salto alto femenino

(22.05) Semifinales de 200 m femeninos

(22.33) Final de lanzamiento de disco masculino

(22.50) Semifinales de 200 m masculinos

(23.30) Final de 1500 m masculinos

(23.50) Final de 400 m vallas masculinos

Miércoles 20 de julio

(19.20) Clasificación de lanzamiento de jabalina femenino

(20.25) Series de 5000 m femeninos

(21.20) Series de 800 m masculinos

(22.15) Semifinales de 400 m vallas femeninos

(22.30) Final de lanzamiento de disco femenino

(22.45) Semifinales de 400 m femeninos

(23.15) Semifinales de 400 m masculinos

(23.45) Final de 3000 m obstáculos femeninos

Jueves 21 de julio

(21.05) Clasificación de lanzamiento de jabalina masculino

(21.10) Series de 800 m femeninos

(22.10) Series de 5000 m masculinos

(22.10) Clasificación de triple salto masculino

(23.00) Semifinales de 800 m masculinos

(23.35) Final de 200 m femeninos

(23.50) Final de 200 m masculinos

Viernes 22 de julio

(10.15) Final de 35 km marcha femeninos

(21.05) Clasificación de salto con garrocha masculino

(21.40) Series de 4x100 m femeninos

(22.05) Series de 4x100 m masculinos

(22.20) Final de lanzamiento de jabalina femenino

(22.35) Semifinales de 800 m femeninos

(23.15) Final de 400 m femeninos

(23.35) Final de 400 m masculinos

(23.50) Final de 400 m vallas femeninos

Sábado 23 de julio

(13.50) Decatlón - 100 m

(14.40) Decatlón - salto largo

(15.20) Series de 100 m vallas femeninos

(16.00) Clasificación de salto largo femenino

(16.10) Decatlón - lanzamiento de bala

(20.10) Decatlón - salto alto

(21.10) Series de 4x400 m femeninos

(21.40) Series de 4x400 m masculinos

(22.00) Final de triple salto masculino

(22.10) Final de 800 m masculinos

(22.25) Final de 5000 m femeninos

(22.35) Final de lanzamiento de jabalina masculino

(22.55) Decatlón - 400 m

(23.30) Final de 4x100 m femeninos

(23.50) Final de 4x100 m masculinos

Domingo 24 de julio