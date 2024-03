Atletismo: Renzo Cremaschi se consagró subcampeón Sudamericano en Chile y podría ir a Paris 2024

El velocista mendocino Renzo Cremaschi se consagró subcampeón en los 110 con vallas, en el Challenger Grand Prix Sudamericano de atletismo, disputado en el renovado Estadio Mario Recordón de Santiago; el cual es válido en el calendario de World Athletics.

El corredor de la UNCuyo venía de una reciente recuperación en uno de sus tobillos y en tiempo récord logró recuperarse. A sus casi 26 años, dejó atrás aquella preocupación y se preparó de lleno para este compromiso. De hecho lo hizo superando sus propias expectativas, ya que no sólo clasificó a la final, sino que bajó su marca a 7 centésimas y se quedó con la medalla de plata.

Renzo Cremaschi, Gran Prix de Chile. A un paso de los JJOO Paris 2024

Además sumó puntos y este miércoles se confirmará si queda o no en el equipo de los Juegos Olímpicos de Paris 2024. Y como si fuera poco, también espera la decisión del Enard y el cuerpo técnico designado para elegir a los atletas que representarán al país en los Juegos Iberoamericanos de Brasil, que también otorga puntos para Paris 2024.

“Hoy (NdR: por este jueves) a nivel personal conseguí algo muy importante. Hacia años que venía con la ilusión de poder bajar los 14 segundos en los 110 metros con vallas y se dió. 3 años sin haber mejorado pero cuando llega…LLEGA”, posteó en su cuenta personal de Instagram.

Y agregó: “Es una sensación de alegría, éxito, progreso que no se siente todos los dias.13″96 segundos y 2do puesto en el Grand Prix Sudamericano de Chile. Viento positivo de 1,0″, describió.

Tras esta doble alegría concretada, Cremaschi dialogó con Más Deportes para contar cómo será su camino próximamente y de qué depende que clasifique o no a los JJOO.

“Venía sin expectativas, pero muy motivado porque estaba sintiendo que me estaba entrenando muy bien. Estaba confiado y en la carrera me sentí muy rápido y cuando llegué y vi la marca, se me cayeron las lágrimas. La emoción fue muy grande”, confesó Cremaschi.

Renzo Cremaschi (remera azul), atleta Mendocino integrante de la selección Argentina que competirá en el sudamericano de mayores de atletismo en Ecuador, podrá viajar a dicho torneo gracias al influencer Santiago Maratea, quien consiguió el dinero para toda la delegación

Este Sudamericano, además de superarte a vos mismo, y de obtener medalla, te estaría dando otra alegría: la posibilidad de clasificar para Paris 2024.

-Ojalá se dé. Actualmente ocupo el puesto 84 en el ranking mundial, y este miércoles se actualiza. Veré allí en qué puesto quedo, porque para los Juegos Olímpicos clasifican los mejores 40. Espero estar un poco más cerca.

-Sos muy cuidadoso y modesto, pero de verdad: ¿según tus cálculos, en qué puesto estarías quedando?

-70 y algo.

Brillante: una estrella con luz propia

-¿Y de no quedar dentro de los 40, hay otra chance?

-Sí, los Juegos Iberoamericano en Brasil. Para esos, el Enard dice tengo esta plata para pagarles a 15 atletas. Y ahí los técnicos de la confederación eligen a los mejores 15; o quien se acerque a la marca referencial de 13″90.

Cremaschi conservaba su mejor marca (14″03) lograda en Guayaquil el 30 de mayo de 2001, y sigue liderando el actual ranking nacional. Sin embargo, está segundo en la lista de mejores tiempos históricos, por detrás de Agustín Facundo Carrera (13″74 en 2014).

Pese a todo, el reciente registro logrado en Santiago(13″96) indica su superación indiscutible y una prometedora carrera deportiva.