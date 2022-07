Mendoza se lució en el Argentino de Tenis de Mesa con cinco títulos nacionales

Mendoza estuvo intratable en una nueva jornada del Campeonato Argentino de Tenis de Mesa, que se está disputando en el estadio Aconcagua Arena. En un día más que productivo en los cruces por equipos, nuestra provincia se alzó con cinco primeros lugares, mostrando que la delegación está para grandes cosas en el certamen.

Los mendocinos se enarbolaron uno del lado del otro como el elenco sólido que son y saltaron a la cancha a comerse a sus rivales, consiguiendo muy buenos resultados. En la rama de los varones se vio lo mejor, cuya faena trajo aparejada la obtención de las cinco preseas doradas.

En este sentido, la provincia del “Sol y del Buen Vino” se quedó con las victorias por 3 a 0 (mayores), 3 a 2 (sub 23), y 3 a 2 (sub 17) ante Buenos Aires; después le ganó a Chaco 3 a 0 (sub 11), y frente a su homónimo “B” la cosa fue 3 a 0 (sub 9).

Precisamente dos que la rompieron fueron Luciano Alto y Pedro Chávez. Ambos tenismesistas tuvieron un duelo durísimo ante los bonaerenses y tras la contienda coincidieron: “Nos costó mucho poder cerrar el partido, pero pudimos hacerlo. Los puntos se hicieron realmente largos y dejamos todo para quedarnos con el triunfo. Estamos preparados para lo que viene este fin de semana”, contaron los jóvenes de 17 años.

Por otro lado, la presentación de las chicas estuvo impregnada de la mala fortuna, porque se toparon con dos escuadras foráneas de alta monta y que contrarrestaron la entrega de las jugadoras mendocinas. En las mayores se vieron las caras con Chaco y en sub 23 con Buenos Aires, sucumbiendo 3 a 1 y 3 a 0 respectivamente.

La fiesta en el estadio cubierto terminó con una gran exhibición entre Gastón Alto y Lorenzo, quienes deleitaron a todos con su exquisito juego. Los premios estuvieron a cargo de Juan Archúa (presidente Federación Mendocina), Fernando Jofré (presidente Federación Argentina), y Rodrigo Araya (Subsecretaría de Deportes).

Vale recordar, que la acción continuará este viernes con los enfrentamientos en la categoría dobles.

El panorama completo

Finales por equipos

Varones

Mayores: Mendoza 3 - 0 Buenos Aires.

Sub 23: Mendoza 3 - 2 Buenos Aires.

Sub 17: Mendoza 3 - 2 Buenos Aires.

Sub 15: Mendoza 0 - 3 Salta

Sub 11: Mendoza 3 - 0 Chaco.

Sub 9: Mendoza “A” 3 - 0 Mendoza “B”

Mujeres

Mayores: Mendoza 1 - 3 Chaco.

Sub 23: Mendoza 0 - 3 Buenos Aires.