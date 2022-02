Video: Cacho Garay hizo su show en Las Grutas a pesar de un corte de luz y recibió la ovación de su vida

El humorista mendocino Cacho Garay dio un espectáculo en Las Grutas totalmente a oscuras y, a pesar del infortunio, recibió una gran ovación de su público. Luego de cortarse la luz en la ciudad, el humorista brindó una función de una hora y 45 minutos de su show “Vamo’ REtomando…”. Así lo conto el maipucino en sus redes, quien dijo que el publico terminó “festejando como en un mundial”.

Desde su Barrancas natal (Maipú), Cacho Garay alcanzó la fama de la mano de Marcelo Tinelli en la televisión nacional. Se consagró como el primer y único granador del “Campeonato Nacional del Chiste”, en el año 2000. Siempre compartió su humor sano y familiar en diferentes espectáculos por todo el país. Su personaje logró meterse de lleno en el corazón de la gente.

Luego de hacer gira en la costa atlántica, el humorista presentó su nuevo show “Vamo’ REtomando…” en Las Grutas. En el espectáculo, está acompañado por la cantante lirica Verónica “Bamby” Macías y la cantante de tangos Nora Galucci.

El humorista se encuentra de gira por Las Grutas

En su nuevo espectáculo, está acompañado de Verónica Macías y Nora Galucci

En entrevista para el programa ‘Vive cada día’, contó detalles de su nuevo show. “Propone mirar el lado bueno de las cosas, yendo hacia adelante y poniendo nuestra mejor cara, que no es el caso mío. Me contento de robarle una sonrisa al rostro de los demás. Los argentinos sabemos encontrar humor de nuestras desgracias, de lo que nos avergüenza y en cada provincia uno encuentra modismos, algo muy bello, porque el humor siempre es el mismo, solo cambia el estilo” explicó Cacho.

Una muestra de que “los argentinos sabemos encontrar humor de nuestras desgracias”, como decía Garay, vivió el propio humorista el miércoles por la noche en su show en Las Grutas. A menos de veinte minutos de empezada la función, la luz se cortó por completo. A pesar del inconveniente, el humorista continuó con el espectáculo, que fue todo un éxito. Así lo contó en su Facebook.

"Vamo' REtomando..." el nuevo show de Garay

“Estas cosas llenan el alma. No se ha inventado la estatuilla que supere este premio. Les cuento, y ojalá alguien del público que llenó la sala suba alguna imagen. El miércoles 23 a menos de 20 minutos de comenzada la función se cortó la luz en Las Grutas. Sin luz y sin sonido, seguí hablando con el público y contándole historias con la luz de sus celulares. Una hora y 45 minutos de función…” expresó Cacho.

La emoción de Cacho por el éxito de su función

Para cerrar, contó cual fue la reacción de los espectadores cuando terminó la función. “Un cierre espectacular a viva voz y el publico festejando como un mundial. Gracias, gracias, gracias. Estas cosas iluminan el alma” escribió Garay con emoción.

Luego de unas horas, el humorista realizó otra publicación referida al suceso. “Esto me envió hoy un comerciante de acá de Las Grutas que fue anoche al teatro. Me dijo ‘Nunca pensé que con un corte general de luz usted haría el show completo’. Mis amigos del trio San Javier (Pedro Favini, Pepe Ragone y Carlitos Bazan) lo cantaban. Yo lo afirmo: “¿Como no creer en Dios?” cerró Cacho.