Video: una periodista sufrió una estrepitosa caída en vivo y sorprendió su reacción ante la situación

Una periodista de América Televisión es la protagonista de un viral video que, de cierta forma, tiene nada y todo que ver con su trabajo. Es que Alvina Ruiz, conductora de un noticiero, sufrió una aparatosa caída en vivo y causó gran preocupación en sus seguidores y televidentes. Por fortuna, la comunicadora pudo reponerse rápidamente y se tomó el incidente con un gran sentido del humor.

El hecho ocurrió durante la edición nocturna del noticiero de América, una cadena de televisión abierta peruana. Ese día, la presentadora se encontraba junto a su compañero, el periodista Gunter Rave, y cuando ambos regresaban al aire tras presentar una noticia policial, la mujer cayó de su silla y desapareció de la pantalla en menos de dos segundos.

Su par, Rave, continuó presentando la siguiente nota con profesionalismo y seriedad. A los pocos minutos, cuando fue momento de pasar al bloque deportivo, Ruiz ya estaba de vuelta con gran compostura y dio paso a su colega y encargado de la sección, Óscar del Portal, con una gran sonrisa.

Hacia el final del programa, la periodista no pudo no hablar sobre el elefante en la habitación y, entre risas, explicó. “Me están escribiendo… Estoy bien. Hemos tenido un pequeño accidente aquí, pero no me ha pasado nada”. A través de las redes sociales, los televidentes le enviaron mensajes de preocupación a la conductora, quien les agradeció en vivo y expresó: “Caerse está permitido, levantarse es obligatorio”.

Alvina Ruiz, la periodista que sufrió una caída en vivo, se recompuso con mucho humor y altura. Foto: América Tv / Perú.

Si bien el noticiero concluyó con los tres conductores muertos de risa, Ruiz volvió a escribir en su cuenta personal de X para tranquilizar a sus seguidores y, una vez más, reiteró la frase reflexiva: “‘Caerse está permitido, levantarse es obligatorio’”. Gracias por el cariño y preocupación. Si arranqué una sonrisa en medio de tanto problema, entonces, el incidente tuvo algo positivo. Abrazos a Gunter Rave, Óscar del Portal y al equipo de América TV”.

“Caerse está permitido, levantarse es obligatorio”. Gracias por el cariño y preocupación. Si arranqué una sonrisa en medio de tanto problema, entonces, el incidente tuvo algo positivo. Abrazos a @guntereportero Oscar del Portal y al equipo de @americatv_peru pic.twitter.com/uKEbWaj6DP — Alvina Ruiz (@alvinaruiza) March 20, 2024

Al hilo, la comunicadora compartió el mensaje de una de sus seguidoras, quien destacó que pese a estar pasando un difícil momento de depresión, su caída le sacó una sonrisa. “Arriba el ánimo y que bueno que tu depresión se alivió un instante. Busca ayuda. ¡Levántate si se puede!”, le escribió Ruiz.

“Excelente mensaje y ejemplo para superar un impase y convertirlo en una lección y motivación a la vez”, “Un abrazo y que arreglen esas sillas jaja”, “La vida misma y la vida del periodista resumida en una frase: 😉 ‘Caerse está permitido, pero siempre debemos levantarnos’”, “Que bueno que no pasó de una anécdota, te mando un abrazo!” y “Que bueno que lo tomes con humor, felizmente no pasó de un susto. Éxitos y bendiciones” fueron algunos de los comentarios en redes sociales.