Señorita Bimbo llega a Mendoza con su show de stand-up: “Después de las funciones, la vida queda muy baja”

María Virginia Godoy es su nombre real, Bimbo es el apodo que le pusieron sus amigos de la adolescencia. Es comediante, activista, escribe libros, canta, hace teatro, enciende las tardes en Futurock y hace televisión.

Si hablamos de alguien multifacético, Srta. Bimbo es el claro ejemplo de ello. Además de ser un claro referente del humor, la militancia y el quiebre de los estereotipos.

La comediante llega a Mendoza para dar una función de su show de stand-up “10 años de chistes”, en donde reparará en una década desde que se dedica al entretenimiento en vivo.

“El show es un remix y curaduría de chistes que me gustaron muchos desde que empecé y también material nuevo, porque pasaron muchas cosas en todos estos años. Hay chistes que quería refrescar y volver a reformular para despedir estos 10 años, en el stand-up se hace esto de tirar el material y arrancar de nuevo”, cuenta mientras conversa con Los Andes.

La autenticidad es el ingrediente principal del humor en el stand-up. Algo que rescata después de una década de hacer humor sobre el escenario y de pasar mil y un momentos, entre buenos y malos, es que siempre ser uno mismo será la respuesta.

“El stad-up no es un texto, soy muy abierta a lo que pasa ahí, a dónde me lleva el chiste y son cosas como pasan en la radio”, admite.

“El cambio más grande que viví fue que la pasas pésimo durante muchos años hasta que encontrás tu fórmula para sentirse cómoda. Yo vengo con mi formación de actriz que me la tuve que sacar y ponerme en modo comediante que es una versión de uno tratando de estar ahí viendo lo que pasa y ser vos, ser auténtica.”

Si hay que caracterizarla, Bimbo siempre va para adelante. Lo dijo e insistió durante la nota, no bajar los brazos o abandonar fue la clave de hoy estar en donde desea estar.

“Tuve funciones del orto, pésimas y muchas veces fracasar y fracasar sintiendo que no es por ahí, que no estuviste feliz en la función hay que pasarlo hasta que llegas al lugar en donde volas, flasheas y charlas con el público. Después de las funciones, la vida queda muy baja.”

Y asegura que después de diez años, no haberse dado por vencida es el premio mayor. “Mil veces quise dejar, pero hay algo de hacerlo por mucho tiempo y el oficio te hace. Alguien que labura y es hacerlo y pulirlo hasta que comienza a salir mejor. Festejo la victoria de no darme por vencida.”

Por muchos años desarrolló su stand-up junto con la comediante Noelia Custodio.

Así como la pasó muy mal en muchos momentos, en otros la pasó genial. Por mucho tiempo hizo dupla con Noelia Custodio en el stand-up y admite que varias de sus anécdotas tienen que ver con chistes que no estuvieron en lugar ni momento indicado.

“Nos pasó con Noelia que fuimos a una función en un centro cultural de México y nunca preguntamos, era un espacio rural para gente había gente de otra idiosincrasia. Salimos ahí a las tres de la tarde, el material era con iglesias prendiéndose fuego y nos dimos cuenta que no podíamos hacer eso, era ofensivo. Ahí Noelia la rompió porque contó su anécdota de cuando se hizo caca en una granja y salvó el show”, cuenta entre risas.

Señorita Bimbo se presenta esta noche a las 21 en el Teatro Selectro. Las entradas se encuentran disponibles en Eventbrite.com

Sus proyectos en la televisión

Hizo una serie “Victoria” para Amazon aunque ahora se encuentra inmersa en un nuevo proyecto que llevará adelante para la TV Pública este mes.

“El taller de Checho y Batista” es un programa de humor donde Bimbo estará con Tomás Quintín Palma y un elenco de varios artistas que transitarán diferentes personajes.

“Es un programa diario de humor bastante cercano a lo que es una Sitcom”, explica. “Es una apuesta grande porque es un error en la matrix que estemos haciendo humor ahí en un lugar donde no hay ficción y la idea fue buscar un código que nos gustara, que no fuera críptico ni de nicho y que pudiera estar todos los días en la TV Pública. Acá la creamos, opinamos y participamos del proceso de escribirla.”

La serie tiene fecha de estreno para septiembre, aunque aún no se ha determinado el día exacto. Como explicaba la actriz y comediante, aún se encuentran en proceso de darle forma a un proyecto diferente pero que encaja con sus prioridades.

“Todas mis actividades me gustan”, dice. “La radio necesito hacer todos los días, es un lugar cómodo y feliz, el programa ‘Loco en el camino’ es un ejercicio de escuchar, encontrar la manera de hacerlo sin bajar línea, dar consejos sino simplemente escuchar.”

Además, admite que su otra faceta es actuar. “Me hace muy feliz, en el teatro no existe el mundo, estas ahí y no existe el afuera, si se cae el mundo vos estas ahí dándolo todo. Hago cosas en las que me siento cómoda y feliz, pese a que exijan cosas de una.”

En cuanto a los límites de su trabajo, explica que son mínimos aunque también vuelve a surgir esta cuestión de la autenticidad y el ser fiel a uno mismo.

“Hay algunos medios en los que no hago notas porque no estoy de acuerdo o no creo en la validación que te dan ciertos medios. Y en televisión en general nunca encuentro un espacio, si aparece algo puntual que saben que quieren que este yo y que no solo es mi corporalidad lo que se va a contar, acepto. El límite es que me guste hacerlo, que sea un desafío y que es algo que yo vería.”

Un libro sobre la muerte

Antes de la pandemia, Bimbo estaba por comenzar con un proyecto bastante interesante: un libro sobre la muerte. Aunque lejos de hacerlo desde la superación o la psicología, su idea era más bien un manual burocrático.

“Es un libro pensado como una guía de información que necesitas saber en este país cuando muere algo. Es una piña en la cara de realidad y el libro podría enseñarte algunas cosas que necesites saber sin la necesidad de que alguien se muera. Hasta que no te pasa no te preguntas cuánto sale un cajón, qué cosas podes pedir, qué tenes que hacer, qué es legal y qué no.”

Sin embargo, admite que la situación no fue la mejor. En medio de pandemia, donde la muerte resultó ser un tema recurrente, y la reciente pérdida de su papá, fueron dos puntos que atrasaron el trabajo y no dan fecha de reinicio.

"En el teatro no existe el mundo, estas ahí y no existe el afuera, si se cae el mundo vos estas ahí dándolo todo. Hago cosas en las que me siento cómoda y feliz, pese a que exijan cosas de una."

“Yo misma en un propio duelo, no puedo sentarme a hablar de la muerte sino que estoy tratando de conectar con la vida como todos después de esta pandemia. Siento que nos ayudaría mucho porque la pulsión de vida y tratar de sobrevivir a todos nos pega diferente. Si pudiéramos hablar realmente de lo que está detrás de todas las cosas y que opera detrás.”

En este contexto, la multifacética artista cierra la entrevista con un consejo para los más jóvenes, quienes se encuentran en la búsqueda de sí.

“La tiene que bancar, que se queden, que no se quieran ir de la vida y me refiero a irse de muchas maneras: desde la más extrema hasta escaparse más. Banquen porque se pone mejor, vas aprendiendo de vos y el mundo, vas cambiando y sos más fuerte.”

Y en el marco de un mes donde la concientización del suicidio ha estado muy presente, expresa: “Si no te perdes no te encontrás. Quédense vivos, a veces es insoportable y no se habla de eso. A veces piensan que sos un vago y es porque estás re triste, es un país complicado y a veces no tenes a donde ir, pero ese lugar está en vos. Te tenes que sostener a vos, lo único seguro es tenerte a vos, lo demás es muy difícil”, cerró.