Emanuel Rivero Famá: el tanguero de La Voz llega al teatro Imperial

Su participación en la última edición de La Voz Argentina no hizo más que ratificar el camino que Emanuel Rivero Famá viene construyendo desde muy joven. Amante del tango, el sanrafaelino se destaca por su estilo interpretativo y a sus 33 años cuenta con un raid de presentaciones en la provincia.

Pero su paso por el reality, donde quedó como elegido en el team de Soledad, el mendocino supo conquistar al jurado hasta una de las últimas instancias, donde no solo interpretó clásicos del 2x4, su fuerte, sino que mostró su versatilidad con la música melódica y romántica.

Su interpretación del tango “Que me van a hablar de amor” lo llevó a que la Sole lo eligiera para su grupo y así pasó a la ronda de las batallas.

“La verdad fue un desafío personal, sobre todo pensaba que podía correr con un poco de ventaja, porque estoy acostumbrado a cantar en público. Pero igual los nervios siempre estuvieron, siempre sufrí las galas. Pero apenas comenzaban las melodías desaparecía esa incertidumbre y me enfocaba en dar lo mejor de mí”, cuenta sobre su paso por el certamen donde no fue elegido para las instancias finales luego de cantar “Te quiero” de José Luis Perales.

Esta noche, el cantante será el protagonista de un concierto a puro tango, en el teatro Imperial de Maipú. Acompañado por una troupe de músicos representantes del género en la provincia, como Ezequiel Acosta en bandoneón, Sebastián Kusselman en guitarra, Carlos Acosta en piano y Diego López Páez en contrabajo, el intérprete preparó un espectáculo en el que combinará lo clásico del arrabal y la frescura de su estilo.

Clásicos como “Tiempos viejos”, “Nostalgias”, “Mi Buenos Aires querido”, “Naranjo en flor”, “Tinta roja” y “Balada para un loco” serán parte del repertorio, que contará con la participación de los bailarines Belén Giménez y Juan Pablo Baldebenito.

“Un poco la idea del espectáculo surgió por el comentario que hizo Ricardo Montaner en el programa, de ser la voz joven y representante del género. Con los músicos comenzamos a trabajar hace poco y la idea es sacar el concepto que el tango solo lo hacen músicos grandes. Y no es así, si bien es un género que tiene un público adulto, la idea es darle un aire nuevo manteniendo lo clásico”.

-Después de la participación en el programa, ¿se abrieron nuevas puertas?

-Tengo varias propuestas por suerte todo gracias al programa, que nos ha servido a todos como una vidriera y pantalla de nuestro trabajo. Yo considero que ahora comienza la mejor parte, porque ahora tenemos más alcance y podemos llegar con nuestra música. Así que estoy empezando a trabajar duro.

Emanuel Rivero Famá sabe que su paso por el programa más visto de la televisión argentina tiene que capitalizarlo y lograr llegar a ese nuevo público, que lo descubrió a través de la pantalla. Él fue parte de los ocho mendocinos que participaron de la competencia y pese a su experiencia de más de una década en distintos escenarios de Mendoza, el reality le propuso otras exigencias, en las que salió airoso hasta una de las instancias finales.

Tras su paso por el reality de Telefe el cantante ofrecerá un concierto de solo tango en el teatro Imperial.

-¿Fue un desafío salir del tango y cantar otros géneros en el certamen?

-Sí. Aunque yo comencé en el tango, de a poco me fui corriendo a géneros más comerciales para poder cantar. Pero en lo que respecta al programa el desafío más grande fue sacarme la forma y el estilo de cantar tango en otras canciones. Que no suene como una balada, no como una balada con color de tango.

-No llegaste a la final pero tuviste una buena performance.

-En lo personal fue un gran logro. No me veía como finalista y no era mi propósito. Pero imaginate que cuando hicieron el casting en Mendoza recuerdo que me tocó el número 3894. Y ya pasar ese desafío era un logro. Y después los que quedamos dentro del programa éramos solo 200 participantes. Y quedar entre los seis primeros del grupo, fue como una gran experiencia personal.

-¿Pensas en que es el momento de salir de Mendoza y probar suerte en otro lugar?

-Estoy viviendo el momento y la repercusión, con el propósito de llegar al interior. Pero no me cierro a nada, vengo con esa idea de buscar un lugar definitivo para hacer carrera. Obvio que Buenos Aires tiene su corazón con el tango, pero también siento que estaría bueno probar en el extranjero. Ahora apareció el programa y quiero aprovechar el momento para explotar esto que es transitorio. Y tratar de lograr una posición con lo musical, sin dormirse y seguir trabajando.

-¿Tenés pensado grabar un nuevo material?

-Por lo pronto la idea es en el verano hacer algo en la costa y no descarto grabar un nuevo disco. Y darle una nueva impronta.

-¿Qué mensaje le dejarías a los jóvenes que quieren probar en un certamen con esa popularidad?

-Sea el programa que sea, lo que puedo sugerir es que se planten en lo que quieren mostrar, pelear por los sueños, trabajar por ellos y a la larga se cumplen. Hoy estoy seguro de que no necesitas tener un gran instrumento vocal para ser un gran artista. Hay muchas personas que tienen una gran voz y no llegan al público. En cambio hay otras que con menos logran emocionar al otro. Se trata de no dejarse caer por una negativa, porque un casting tiene eso que es frío y quedas en el camino, entonces te sentís perdedor y pensar en colgar los guantes. Y eso es parte del camino y que no por eso hay que abandonar lo que queremos.

-Hoy las redes sociales son una ventana para los jóvenes, ¿cómo manejas la repercusión que tuvo tu actuación?

-Bien. Yo siempre le di importancia, quizá con menor intensidad. Y hoy me encuentro con otra realidad que me sobrepasa pero trato de disfrutarlo. Sobre todo porque hay gente que te escribe, que te acompaña. Y hoy es como un negocio virtual, que tenes que atender, subir material nuevo, es la vidriera que tenemos hoy.

La Ficha

EMANUEL RIVERO FAMÁ LA VOZ DEL TANGO

Músicos: Ezequiel Acosta, Sebastián Kusselman, Carlos Acosta y Diego López Páez.

Día y hora: hoy, a las 22.

Lugar: Teatro Imperial (Pablo Pescara 323, Maipú).

Entrada: $500. En entradaweb.com.ar