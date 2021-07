La Voz Argentina: Soledad Pastorutti recordó a Carlos Gardel en la sonrisa y la voz de un mendocino

Otro mendocino entró a La Voz Argentina y su ingreso fue a lo grande. Emanuel Rivero Famá tiene 33 años, es oriundo de San Rafael y Soledad Pastorutti recordó a Carlos Gardel al verlo y escucharlo. El joven cantó un tango que emocionó a todos y hasta hizo un dúo con Ricardo Montaner.

“Que me van a hablar de amor” fue el tema con el que Emanuel audicionó y logró que Lali Espósito, la Sole y Mau y Ricky dieran vuelta sus sillas.

“Qué hermosa sonrisa para cantar. Se notaba cuando te estaba escuchando y me imaginaba a Gardel por forma de emitir la voz. Increíble ese vozarrón en ese cuerpo tan joven”, le dijo La Sole a Emanuel apenas terminó la canción.

Por su parte, Lali Espósito resaltó: “Nos trajiste nuestra música, el tango. Me llegaron todas las sensaciones que estabas diciendo con la letra, lo que querías transmitir y me fue imposible no darme vuelta”.

Y Ricky Montaner, para convencerlo de que vaya a su equipo, intentó bailar tango con Lali. Fue en ese momento que el mendocino hizo un dúo inesperado con Ricardo Montaner y ambos interpretaron “Nostalgias”.

Emanuel Rivero Famá, el Gardel mendocino en La Voz Argentina. Captura del vivo.

La pelea fue dura, pero finalmente ganó la Sole luego de elogiar la voz de Emanuel y de felicitarlo por elegir un tango para audicionar. “Sos uno de los pocos que vino a presentarse con este género y te veo tantas chances, te veo tan lejos en este programa”, dijo la cantante.

“Creo que me voy a sentir más identificado con el género con la Sole, por nuestro tango argentino”, comentó el sanrafaelino sobre su elección.

Soledad se acercó a saludar a Emanuel y antes de despedir al nuevo integrante de su equipo, elogió los festivales y escenarios mendocinos. “Mendoza es uno de los lugares que mejores escenarios tiene. Los hacen gigantes porque le dan mucho lugar a la danza”, dijo la cantante sobre nuestra provincia.