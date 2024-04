Felipe Avello, el humorista chileno que conquista Mendoza

El humorista oriundo de Chile, Felipe Avello, visita Mendoza por segunda vez para presentar su unipersonal de humor el domingo 14 a las 20 en la Sala Vilma Rúpolo, del Espacio Julio Le Parc, luego de agotar todas las presentaciones que realizó durante el 2023, y después de su exitosa presentación en febrero de este año en la Sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza, en Buenos Aires, también con localidades agotadas. Para el espectáculo del domingo, las entradas tienen un valor de 12.000 pesos y se consiguen por entradaweb.

El estilo de Felipe Avello está enfocado en el humor costumbrista familiar, basado en diversas anécdotas de su vida y en la interacción con el público. Durante el 2023, consiguió miles de visitas a su canal de YouTube y las rutinas que conquistaron a los espectadores de Amazon, donde la interacción con el público marca la dinámica de su presentación.

Felipe Avello divierte y conquista con su unipersonal

Además, Avello logró poner de su lado a uno de los públicos más difíciles de Latinoamérica en el Festival de Viña, donde logró coronarse con una Gaviota de Plata y otra de Oro, los dos premios más importantes que otorga “El Monstruo”, apodo con que se conoce al público de ese festival.

En Mendoza, ya ha tenido otras presentaciones: “Debutamos el año pasado en unas lindas funciones que hicimos. Pero este año es la primera presentación en un teatro y por eso estoy en lo personal muy contento”, cuenta. “Va a ser nuestro debut en la sala Vilma Rúpolo, pero antes estuve en bares ya había tenido algunas presentaciones que resultaron muy divertidas”.

Avello cuenta, además, que visita mensualmente Buenos Aires y que ya cuenta con una sala permanente en la calle Corrientes (Paseo La Plaza) y un publico fiel que lo acompaña en cada presentación. “De hecho estuvimos en febrero y marzo, y ahora de nuevo a fines de abril”.

¿De qué se trata tu show?

Es humor con elementos del stand up comedy y de la improvisación. Tiene mucha improvisación con el público que quiere participar, el que no, por supuesto está todo bien y es solo espectador y también participa de la fiesta de esa manera. Es más bien humor de comedia, aunque hay música y un cuerpo de baile. Yo creo que lo más principal es la improvisación total, que no quiere decir que sea un show improvisado sino que uso esa técnica.

¿Hace cuánto te dedicas al humor?

Yo soy periodista de profesión sin embargo, nunca he ejercido del todo la profesión, entonces desde mis comienzos estuve ligado al humor. Esto fue a mediados de la década de los 90. Recuerdo la primera vez que hice algo para el público y que era de humor fue a fines del 95, cuando tenía 21 años. De ahí en adelante he ido adaptándome a los distintos formatos que han ido apareciendo. En el 2010 en Chile aparecen los bares y teatros donde se hacía stand up y empecé a incursionar en eso. Hoy en las plataformas…

¿Qué cosas tienen en común el humor chileno y el argentino?

Creo que tanto el público chileno como el argentino tienen muchas similitudes, creo que claro como todos, al venir de distintos lugares, tenemos ciertas diferencias, matices, pero en general creo que el público de habla hispana es muy similar. Nos reímos de casi las mismas cosas. Con Internet el humor se ha vuelto mucho más universal, quizás siempre lo fue, pero ahora tenemos mucho más comunicación directa con el público de otros países. Entonces creo que nuestro show tiene mucho de eso, es bien universal y yo le veo mucha más similitudes que diferencias entre ambos públicos, teniendo obviamente cada uno su sus matices.

¿Puede ser por la cercanía geográfica?

Creo que tenemos similitudes porque tenemos historias de vida más o menos similares estando tan cerca geográficamente además siento que nos han pasado un poco las mismas cosas y la relación de Chile con Mendoza es bien particular, o sea, hace un año cuando fuimos los chilenos estábamos viajando para Mendoza a comprar productos de limpieza en los supermercados porque nos convenía económicamente ahora se dio al revés y muchos argentinos vienen a Chile a comprar a los shopping, a los centros comerciales, porque estamos cerca porque, somos vecinos y los vamos a hacer toda la vida. Entonces yo rescato un poco ese nexo que tenemos para desarrollarla también en el escenario.

Sabemos que conquistaste un público muy difícil como lo es el del Festival de Viña. Eso podría ser un abre puertas en Argentina?

El Festival de Viña es una instancia muy importante a nivel latinoamericano. Me ha tocado viajar a otros países como México, el público Latino de Chicago y el Festival de Viña es un festival que es conocido en otros lugares. Yo tuve la fortuna de presentarme el 2019 con mucho éxito, me gané las gaviotas de plata y de oro que es el premio que dan a los artistas que le gusta a un público muy difícil, pero en mi caso resultó todo muy bien, fue una hermosa experiencia y creo que eso de alguna manera me ayudó a que me conocieran en algunos otros lugares, pero creo que nuestro canal de Youtube ha sido una una llave una puerta para poder dar a conocer. Yo la primera vez que salí de Chile fue a Mendoza hace muchos años, de niño. Siempre he estado yendo, tengo muy buenos amigos allá.