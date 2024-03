Nadie le avisó: revisaba la página web de su empresa y descubrió que había subido una vergonzosa selfie

El trabajar constantemente con redes sociales y plataformas web puede ser agotador, sobre todo si es una sola persona quien debe encargarse de subir y tomar imágenes, realizar ediciones o actualizar contenidos. En los casos donde los teléfonos celulares son la herramienta principal del oficio, se debe ser extra cuidadoso y minucioso. De otra forma, se pueden cometer graves e insólitos errores.

Esto le sucedió a una empresaria y creadora de contenidos de 29 años, quien posteó una vergonzosa selfie en la página web de su emprendimiento y se enteró varios meses después. En el viral posteo, la joven se preguntó cómo fue que nadie le avisó sobre lo sucedido.

En la red social asiática de videos cortos, TikTok, la australiana Teri-ann Kersten se dedica a compartir videos de su vida diaria, rutinas de ejercicio y, en adición, promociona los lujosos y atractivos pijamas que vende en su empresa, Nite Cap.

Al ser un proyecto muy reciente y un mundo al que aún se sigue adaptando y conociendo -por lo que también brinda consejos a sus seguidores- su página web fue lanzada hace tan solo unos meses, en 2023. Al ser un emprendimiento propio, es la misma Teri quien se encarga de subir las imágenes de sus productos.

Según relató, en febrero de este año, la joven descubrió por casualidad que una foto personal muy bochornosa se había colado en la galería de imágenes de un pijama de satín. “Cuando el encargado de marketing de mi empresa terminó de crear el sitio web meses atrás, yo me metí para añadir las fotos correspondientes a un pijama y por equivocación subí la selfie”, recordó.

Al ver la imagen, Teri se sintió muy avergonzada y se preocupó. “Lo primero que hice fue borrarla y rogar que nadie la hubiera visto”, contó en diálogo con la revista Newsweek. Sin embargo, enfrentó el desdichado hecho con altura, grabó un TikTok que alcanzó casi 195 mil me gusta y 2.7 millones de reproducciones y se rió al respecto.

La bochornosa selfie que Teri compartió por error en la página web de su empresa. Foto: Captura video

“Me reí muchísimo de este tema. La vida es muy corta, hay que reírse de uno mismo”, aseguró. En los comentarios, los usuarios lo tomaron con humor similar e incluso le aconsejaron que comenzara a hacerlo en otras publicaciones, pero con promociones y descuentos escondidos en la fotografía,

“Todo esto me hizo dar cuenta de que la gente aprecia la honestidad. Quiero que otros emprendedores sepan que los errores no son el fin del mundo, ¡Y ser uno mismo en Internet es mucho más divertido que ser alguien que no eres!”, siguió.

Sin embargo, sí ofreció un consejo para otros creadores de contenidos y empresarios que trabajan con páginas web o redes sociales: “La moraleja es que siempre tienes que comprobar dos veces, incluso tres veces las cosas antes de hacerlas”,