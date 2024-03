Le escribió un romántico poema a su esposa, su hijo lo compartió y emocionó a todos en las redes: “Estoy llorando”

En los últimos años, la idea de que el amor eterno y verdadero existe ha perdido cada vez más adeptos. Y es que, debido a diversos cambios en las rutinas, en prácticas sociales y en diferentes factores que nos alejan de la interacción con otras personas, creció la idea de que el concepto de amor es algo que solo se puede encontrar en películas.

Sin embargo, el posteo viral de un creador de contenidos español cambió esta noción para cientos de usuarios de las redes sociales. Y es que, en las últimas horas, el usuario compartió la tierna poesía que su padre le dedicó a su madre y cautivó los corazones de los internautas.

“Estoy llorando con la poesía que mi padre le ha dedicado a mi madre porque hoy hace 52 años que se conocieron”, escribió Borja Pavón (@kidcoltrane) en la plataforma X, antes Twitter. El joven que se dedica a crear contenido para redes sociales sobre videojuegos compartió la imagen el pasado 26 de marzo, por lo que el emotivo posteo se viralizó en menos de dos días.

En la publicación, adjuntó la imagen del poema y, para quienes no entendían la letra, adjuntó el escrito: “Hace mucho, cuando pensamos que el tiempo era eterno, despertamos nuestra primavera para dormir en nuestro invierno”. “Que alguien me dé un abrazo”, completó.

El tierno posteo de un usuario de la red social X que llevó a cientos de internautas a las lágrimas. Foto: Captura X.

Sus seguidores, que por lo general consumen su contenido porque habla sobre cine, cómics y los mencionados videojuegos, fueron tomados por sorpresa por el posteo, pero no se privaron de expresar sus lo que les hizo sentir. “Vine por los ‘jajas’ y me quedé por cosas hermosas como esta”, “Que precioso, por favor”, “Es un mensaje absolutamente hermoso”, “Una época en donde el amor era puro” y “Se me metió algo al ojo” fueron algunas de las opiniones.

Asimismo, algunos también manifestaron su tristeza por, aún, no haber encontrado un amor como el expresado por la adorable pareja: “Qué solo estoy”; “Yo esperaba que fuera así, pero hace una semana decidió que no íbamos a ser como tus padres. Que suerte tienen. Me alegro mucho por ellos. Ojalá en un futuro”.