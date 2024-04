Rodrigo Galdeano y Julián Chabert desembarcaron con su humor en streaming

Juegan. Se ríen y hacen reír. Buscan descomprimir las preocupaciones cotidianas con poco de humor. Saben que no tienen entre sus manos la solución o las respuestas a los problemas de sus seguidores, pero son conscientes de que representan un alivio. Ése es el desafío y la responsabilidad que asumen Rodrigo Galdeano y Julián Chabert con La Brecha.

La dupla -que se conoció en 1993 cuando cursaban Comunicación Social en la Universidad Nacional de Cuyo- se ha instalado en las redes sociales y en YouTube. “Queríamos hacer redes, pero no sabíamos bien cómo. Queríamos hacer algo para poder entrarle a la gente; que tuviera algo de tele algo de radio... una mezcla de todo”, explica Julián sobre la opción del formato de stream para este proyecto que planifican llevar al teatro.

Han desarrollado en esta iniciativa “una sinopsis” de todo lo que han ido aprendiendo y de todo lo que les gusta hacer: “Fundamentalmente jugar -aporta Rodrigo-. Creo que esa fue la idea: que la gente diga ‘¿qué hacen estos flacos? nada, están jugando; pero a la vez de jugar nos están mostrando la vida de otras personas a través de algo divertido, de algo lúdico’”.

"La Brecha" es un espacio de humor conducido por Rodrigo Galdeano y Julián Chabert. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Eso se respira en el ambiente desde que se sube por las escaleras hacia el amplio estudio, en el corazón del barrio Ujemvi, decorado con los retratos “pop art” del Porfesor Ácaro que pintó Mariela Ferrero -”La Gallega”, como todos la llaman, que también es comunicadora social, maneja las redes sociales y filma todo lo que sucede detrás de cámara-.

Mientras Erica hace magia para transformar a Rodrigo en Doña Presbicia (uno de los personajes creados por Galdeano) las cámaras de los celulares ya están grabando. Todo puede convertirse en contenido, según lo consideren los responsables de la producción y dirección técnica: Gustavo Minger y David Carretero.

Querían entrar por “este por este camino que ya mucha gente está haciendo” y funcionó. “Vimos que empezó a fluir, que empezó a tomar volumen y ahora sentimos que es una gran responsabilidad”, coinciden al destacar que reciben muchos mensajes de agradecimiento de personas que encuentran en la propuesta un respiro a su enfermedad o lo que le toca vivir.

La Brecha nació hace seis meses con varios candidatos a los diferentes cargos que se renovaron con las elecciones 2023 como los primeros invitados; buscaban mostrarlos desde un costado más descontracturado y tuvieron aceptación. Probaron lo que llaman “política con humor”, pero se dieron cuenta de que la audiencia se identificaba más con “la gente común”.

“Empezamos a ir por los lugares donde estamos más cómodos y queríamos hacer esto también de gente común. Fuimos yendo a los temas sociales, lo que más me gusta”, refuerza Julián, eso que se ve en sus coberturas “Desde Adentro” y “Mendoza profunda” en Canal 7. “Que la gente pueda decir ‘no estoy tan alejado para poder estar ahí’”, apunta Rodrigo.

Comunicación y teatro

Aquellos jóvenes veinteañeros se encontraron en la carrera de Comunicación Social, de la Universidad Nacional de Cuyo, en 1993. La primera impresión estuvo muy lejos de considerar los años de amistad, asado y trabajo que les depararía el destino.

-¿Conoce a Rodrigo? -pregunta Julián a Doña Presbicia durante la entrevista que se podrá ver este lunes 15, desde las 22, por el canal de YouTube de La Brecha.

-No, no, no -responde rotunda una coqueta Presbicia, con sus rulos canosos, sombrero retro y pañuelo al cuello.

-¿Le cae mal? -insiste Julián.

-Tampoco -dice cortante la mujer...

Y da pie para que su “coequiper” saque los trapitos al sol: “El Rodrigo era muy especial, era muy chetito y era muy huevón. Llegaba en el Fiat Regata y hacía coleadas en el estacionamiento. Era muy agrandado. Entonces yo decía ‘este negro ¿qué le pasa?’. Me caía muy mal. Pero cuando lo conocí y escuché hacer el personaje, me enamoré como todos y empezamos a laburar ahí en el año 93″.

Érica es la que se encarga de transformar a Rodrigo Galdeano en cada uno de sus personajes. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

El teatro los sedujo a partir de un curso con “el Flaco Suárez” y ambos se cambiaron de carrera. “Nos fuimos los dos a teatro... La facultad era maravillosa; las dos carreras que hicimos: Comunicación y Teatro”, se pone nostálgico Julián. “Yo creo que lo que aprendimos ahí, lo seguimos usando. Creo que está claro, creo que está a la vista. Yo uso más cosas de teatro que de comunicación en mi laburo”, reflexiona y agradece haber podido aprender “de los más capos del teatro mendocino”, entre los que nombra a Gladys Ravalle y Cristóbal Arnold además de Suárez.

Radio, televisión y stream

Los personajes de Rodrigo Galdeano se han escuchado generalmente en radio (el humorista ícono de radio Nihuil hace un par de meses cambió de emisora y ahora está en Jornada). En tanto que Julián Chabert es marca registrada de los móviles de Canal 7.

La experiencia radial y televisiva de ambos, respectivamente, se conjuga en el espacio de stream. “¿Sabés que nos gusta con esto? Grabamos todo el tiempo desde que llegamos hasta que nos vamos. Usamos todo y todo funciona; como que a la gente le gusta ver esa cocina. La tele o la radio tienen otras estructuras, otro paradigma, pero acá podemos filmar cuando vamos llegando, cuando nos estamos maquillando, en el baño... todo se transforma en contenido”, detalla Julián.

Además de Doña Presbicia, Rodrigo personifica al Profesor Ácaro, a Pacheco, a Don Echenique, a Polito, a Tincho, a Nacho, el rugbier, al Nieto de Tusam. Cuenta que han ido evolucionado, desde su casa jugando, cuando hacía teatro, cuando era estudiante.

“Rodrigo es tremendamente observador de las personas”, aporta Julián y Galdeano completa: “Son cosas que uno va viendo, son personas de verdad. Los veo, los analizo y después los llevo un poquito al grotesco, para darle un poco más de picante... A veces me puedo quedar una hora charlando con una persona en la calle, porque primero me interesa saber un poco de su vida y después porque puedo rescatar un montón de cosas de ahí”.

Doña Presbicia y Julian Chabert durante la grabación de "La Brecha". Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

¿Cómo es la elección de los personajes de Rodrigo según el invitado al stream? Los van rotando, pensando en el que más se adapta al invitado. “Con el que Rodrigo esté cómodo, nosotros lo seguimos”, comenta Julián y reconoce que, si bien Doña Presbicia les encanta, admite que el Profesor Ácaro es el más versátil. “Es el que puede decir una pregunta irónica, absurda, disparatada y es el que también puede caer en el costado emotivo”, indica.

Cada envío, que actualizan semanalmente, tiene mucho de espontáneo. Se conocen tanto, que les permite “jugar a sorprenderse”. “Hay algo pautado, pero dejamos fluir. Si bien los dos estamos en medios de comunicación, él es mucho más periodista. Yo tengo mucha curiosidad; por eso, hago ese tipo de preguntas, pero Julián es periodista, entonces sabemos por dónde tenemos que ir”, señala Rodrigo que insiste en que buscan no caer en la entrevista de la pregunta obvia para conocer otras vetas de las personas que participan.

-¿Se plantean un ritmo para el stream diferente al de la tele, la radio o el teatro?

-No lo hemos hablado a nivel de ritmo, pero sí sabemos que hay otros límites. Por ejemplo, acá hay cosas que podés decir que en la tele no; algún tipo humor, algún chiste subido de tono, algún chiste de humor negro que vos sabes que en la tele va a tener quilombo y acá no. De todos modos, no caemos en barbaridades. En realidad, lo que hacemos es jugar y si, de repente, surge algo justificado, nos divertimos con eso. Las redes nos dan nos dan otra libertad. Eso es lo que buscamos y obviamente que queremos que todo esto termine, no sé quizás en una sala; quizás en un ida y vuelta con la gente en un teatro. Estamos con muchas ganas de llevar La Brecha al teatro.

Cambio de emisora de Rodrigo Galdeano

Respecto al cambio de Nihuil a Jornada, Rodrigo Galdeano admite que fue “súper tranquila”. Dice que fue una decisión que “no sé si venía masticando o qué, pero no dije nada”. Y confiesa: “La considero todavía en mi casa. En algún momento, si se llegara a dar la situación puedo volver o no”.

“No fue trágico... Es otro camino; un nuevo aire nada más”, ratifica Rodrigo y vuelve a sostener que su salida fue “sin traumas”. No pasó nada.

-¿Qué tal la nueva casa?

-Es una casa más chica y lo que uno quiere es hacer ampliaciones. Ése es el desafío.

Lo que viene para Julián Chabert

Julián Chabert, por su parte, está con un nuevo ciclo de coberturas periodísticas que ha denominado “Desde adentro” porque se planteó justamente poder involucrarse en vez de sólo prestar el micrófono para que los protagonistas cuenten sus historias.

Está ilusionado con la posibilidad de hacer la segunda parte de “Mendoza profunda” y anticipa que está en carpeta “Argentina profunda” para ir por todas las provincias. Si bien admite que es un proyecto caro, cree que se podrá hacer en la segunda parte del año. “Eso me tiene súper entusiasmado”, remarca.

Seguí leyendo