Video: el particular gesto de Gastón Edul cuando le preguntaron por Coti Romero

En una transmisión en vivo por la plataforma Twitch, el periodista deportivo Gastón Edul confirmó su atracción que se rumoraba desde hace meses con la ex participante de “Gran Hermano”, Coti Romero. Si bien el periodista generalmente se dedica a hablar de fútbol en sus transmisiones, esta vez no pudo evitar las preguntas de sus seguidores sobre su vida personal.

Cuando uno de los espectadores le preguntó si le gustaría ir en al “Bailando 2023” para ver a Coti, Edul respondió: “Lo que me pasa es que soy de otro rubro y me da vergüenza. Tiene que ver con eso, no con otra cosa. No es de mala onda ni nada. Sé hablar de otra cosa, básicamente eso”.

Sin embargo, la confirmación llegó cuando varios usuarios de la plataforma le pidieron que se tocara el pelo si le gustaba Coti, a lo que Gastón Edul respondió haciendo el gesto delante de la cámara, dejando pocas dudas sobre su atracción hacia la correntina.

Por su parte, Coti Romero también había mencionado su interés por el periodista en una entrevista previa, revelando que le había pedido a Edul una camiseta firmada por Lionel Messi, aunque aún no había recibido la prenda. Además, cuando le preguntaron si aceptaría una cita con Gastón Edul, Coti respondió que sí si llegaba una propuesta formal.

Coti Romero no dejó dudas y dio nombres: con qué cantante la engañó El Conejo

En una entrevista con Socios del Espectáculo, Coti reveló que pudo confirmar una sospecha que la tenía preocupada: que su ex también pudo haber tenido un romance con la cantante Karina La Princesita Tejeda.

El rumor de un encuentro íntimo entre el cordobés y la intérprete de “Corazón Mentiroso” surgió el 9 de julio, durante la fiesta posterior a la entrega de los premios Martín Fierro en un pub de Puerto Madero.

Coti Romero y Alexis Quiroga.

Ambos coincidieron en un grupo que incluía a Damián Betular, Lizy Tagliani y otros ex participantes de Gran Hermano, y disfrutaron de la noche bailando hasta la madrugada del día siguiente.

Sin embargo, un fanático capturó el momento en el que Quiroga acompañaba a Karina hasta el Hotel Hilton, donde estaba alojada, junto a Marcos Ginocchio, lo que generó especulaciones.

Aunque el supuesto vínculo entre Quiroga y La Princesita nunca se confirmó, Coti parece estar convencida de que entre ellos hubo algo más que una conversación en el boliche.

SEGUÍ LEYENDO: