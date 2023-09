Germán Kraus: el galán que llegó a tener un romance con una actriz de Hollywood

Oscar Alberto Grillo, ampliamente conocido por su nombre artístico, Germán Kraus, es recordado por muchos argentinos sobre todo por su gran trayectoria en cine y televisión, especialmente por su papel de galán en varias telenovelas. Hoy, a sus 79 años, el protagonista de la exitosa telenovela El hombre que amo (1986) opta por el teatro en lugar de la exposición mediática que lo acompañó durante toda su carrera.

Sin embargo, hace algunos años, en una entrevista televisiva conducida por Moria Casán, Germán Kraus sorprendió a muchos al compartir detalles de un romance secreto que mantuvo con una estrella de Hollywood, la actriz Lindsay Wagner.

En una charla con una radio, el actor argentino no solo reveló su experiencia con la actriz mexicana Verónica Castro, con quien trabajó en El rostro del amor, sino que también compartió la historia detrás de su fugaz romance con Lindsay Wagner, conocida por su icónico papel en La mujer biónica.

La actriz, conocida por su protagónico en la serie "La mujer biónica".

Kraus comenzó hablando sobre su experiencia con Verónica Castro: “No tengo un buen recuerdo de Verónica Castro. Fui su galán en El rostro del amor y hubo problemas con el guion. Era una historia que conocía, pero la cambiaron, mi personaje se volvió desagradable, incluso tenía maltrato con el hijo”, afirmó.

Sin embargo, la revelación más sorprendente llegó cuando el actor argentino compartió detalles de su encuentro con Lindsay Wagner en el Festival de San Sebastián. “Fue durante el estreno de Juan Moreira y todos estábamos en una habitación porque no había espacio en el hotel”, relató Kraus. Kraus describió el evento como un “aguantadero Moreira” debido a la falta de habitaciones disponibles en el hotel. “Fuimos al estreno de una película con Peter Fonda y Lindsay, luego a una fiesta. Estuve un rato y estaba cansado, me retiré a un lado y, en un momento, ella se acercó y me preguntó si tenía algo en las piernas, porque no bailaba. Le hice quitar los zapatos porque era muy alta”.

El actor continuó su relato, recordando la noche memorable: “Fuimos a bailar y luego a caminar por la playa, ella vestida elegantemente y yo con un smoking, muy cinematográfico. Aunque hablábamos en inglés, no nos entendíamos mucho. Regresamos al hotel, donde todos estaban tomando café. Al día siguiente, ella vino a buscarme para desayunar, fui a buscar algo al ‘aguantadero’, que estaba vacío, y ahí fue cuando sucedió todo”.