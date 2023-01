Germán Kraus protagoniza “Andate amor mío” en Maipú: “El afecto sincero del público lo logré en Mendoza”, dice

Para varias generaciones, Germán Kraus pasó de ser un galán y protagonista de telenovelas, a protagonizar grandes hitos de la pantalla argentina, desde “Regalo del cielo”, pasando por “Mi familia es un dibujo” hasta “El hombre de tu vida”.

Reconocido por sus pares por su ductilidad en el escenario, el actor hace años elige el teatro como lenguaje para el encuentro con el público. Y luego de varias temporadas en Carlos Paz y Mar del Plata, este verano volvió a Mendoza para protagonizar “Andate amor mío”.

La comedia que debutó el jueves en el teatro Imperial de Maipú, es dirigida por Carlos Kaspar y está protagonizada por Kraus y originalmente por Silvia Peyrou. Pero debido a un problema de salud de la actriz, en los últimos días, el elenco sufrió un cambio repentino y la reemplazó la actriz mendocina Eliana Elena.

Kraus protagoniza una comedia imperdible. Foto: José Gutiérrez.

El elenco se completa con Renzo Chory Occhionero junto a Julieta Requena, Carla Petrus y Antonella Botter. Todos artistas mendocinos que fueron seleccionados para la producción, que estará hasta el 25 de febrero, con funciones de jueves a sábados en el Teatro Imperial.

“En el día del debut estás en el aire. A veces uno se siente más tranquilo, otras veces no. Esta vez estamos un poco ansiosos por los cambios que debimos hacer. Silvia se fracturó y la reemplazará Eliana Elena, una actriz mendocina que fue alumna mía en la escuela de teatro en Buenos Aires. Ella volvió a Mendoza, así que la convoqué y se puso el papel al hombro”, cuenta Germán Kraus antes del estreno de la comedia y los cambios obligados que tuvo el elenco.

La temporada de verano ya comenzó en las distintas ciudades del país y Mendoza no es ajena. La producción “Andate amor mío” será la única obra que hará temporada en la provincia, con funciones itinerantes por San Rafael, General Alvear y otras ciudades.

“Silvia tiene un tiempo de recuperación, seguramente se reincorpore en febrero. Pero no podíamos demorarnos demasiado, hay fechas programadas. El domingo estamos en Alvear, el otro domingo en San Rafael, estaba todo muy armado”, detalla el actor.

Sin contar a Kraus, todo el elenco está formado por actores y actrices de Mendoza. Foto: José Gutiérrez

La comedia trata la historia de un matrimonio que está en crisis y los únicos que lo pueden salvar son ellos mismos, aunque a veces las cosas se complican más de la cuenta y se vuelven más difíciles de lo esperado. A partir de la decisión de la protagonista de separarse después de años de matrimonio, comienza una serie de situaciones que proponen un relato divertido, actual y reflexivo.

-¿Cómo vivís la oportunidad de hacer temporada en Mendoza?

-A riesgo de parecer demagógico, yo hice temporada en San Rafael con “No hay dos sin tres”. Si no hubiera sido Mendoza, tal vez no hacía temporada. Porque la experiencia ha sido maravillosa y sobre todo a esta altura del partido, uno no espera demasiado reconocimiento. Pero sí lo que necesito es ese afecto sincero del público. Y lo logré en Mendoza. Y me reconforta muchísimo y me dan ganas de subirme al escenario.

El día del debut en el Teatro Imperial. Foto: José Gutiérrez.

-Y en esta oportunidad con un elenco mendocino.

-Así es. Primero se hizo un casting y los seleccionados viajaron a Buenos Aires, empezamos a ensayar allá todo diciembre. Y luego de Navidad nos vinimos a Mendoza a continuar con los ensayos. Es triste lo que pasó con Silvia, ella es muy especial, muy querida por todos. Yo compartí escenario con ella en más de una oportunidad y trabajamos muy bien juntos. Ahora la reemplazará Eliana y espero que Silvia pueda en febrero hacer la obra.

-Hace años que te dedicás al género, ¿qué visión tenés de la comedia y de esta propuesta?

-Hace muchos años me dedico a hacer comedia. Es un género importante, tal vez menospreciado como un género menor, pero no lo es. Hay buenas y malas comedias, pero hay una definición que me causa gracia: “Una comedia es un drama contado un mes después”. Y la comedia tiene eso, una visión de la realidad con humor. Pero para que la comedia sea genuina tiene que partir de parámetros reales. A veces más reales de los que propone un drama.

-Es lo que pasa en esta obra.

-En este caso es una pareja de muchos años de estar juntos, donde la rutina hizo estragos en la convivencia y ella decide separarse. Y él no quiere, y a partir de ahí se van dando las situaciones. Y ese planteo inicial surge de una realidad bastante común y actual. Eso es lo que hace que me dedique a la comedia, porque tiene un punto de partida con mucha más realidad y vigencia que el drama. Y además requiere una técnica especial en la actuación. La comedia tiene ritmo, hay un feedback con el público, con la reacción del otro. Tiene una técnica que algunos no la aprenden nunca. Hay muchos buenos actores que no entienden toda esta técnica.

El recuerdo de “Mi familia es un dibujo”

Germán Kraus durante dos temporadas protagonizó la serie televisiva “Mi familia es un dibujo”, donde interpretó a José Pepe Medina, padre de Dibu, un dibujo animado que llegó a la familia para romper los esquemas.

La popular serie ganó el premio Martín Fierro y tuvo tres películas que llegaron a los cines argentinos. Con la popularidad que tiene el arquero de la selección Emiliano Martínez, apodado Dibu por la famosa ficción, el unitario que tuvo a Kraus como protagonista fue un hito en la televisión argentina, no solo por la producción, sino por la temática.

-Por el apodo del Dibu Martínez volvió el recuerdo de la serie, ¿fue una ficción que marcó un momento en la televisión argentina?

-Fue algo muy audaz, porque nunca se hizo un unitario de esta combinación de actuación y animación. Hubo que inventar muchas cosas y correr riesgos, incluso ideológicamente, porque no se sabía qué iba a pasar con el público, con una historia particular con un hijo que era un dibujo animado.

Georgina Barbarossa y Germán Kraus hicieron temporada en San Rafael en 2020, con "No hay dos sin tres". Foto: Roberto Salvadores.

-Todos amaron la historia.

-A la gente la convenció, tratamos de relacionarnos con el dibujo por los sentimientos, como tener un hijo con otras cualidades, diferente. Que eso es normal, y eso fue el gancho, porque en ningún momento dejó de ser una historia de familia. A pesar del dibujo buscamos la posibilidad de hablar de eso, de una familia distinta. Y además la realización fue tremenda, porque en el momento de la grabación no estaba el dibujo. Y los dibujos eran todos hechos a mano. En un momento había cincuenta dibujantes. La verdad fue un hecho importante y maravilloso.

-¿Tenés algún proyecto luego de la temporada?

-La verdad que no, no tuve ninguna oferta que me interese. Y estoy en una etapa de la vida y del camino, que me gusta estar tranquilo. La propuesta de la tele hoy es muy exigente, los estudios de grabación están lejos de donde vivo, con dos horas de viaje mínimo. Además ahora hay más tecnología, pero los tiempos de grabación son más extensos, hoy estás doce horas para grabar un capítulo. Y antes se grababan dos capítulos por día. Tal vez si aparece algún proyecto que me interese, lo haré.

La Ficha

ANDATE AMOR MÍO

Elenco: Germán Kraus, Eliana Elena, Renzo Chory Occhionero, Julieta Requena, Carla Petrus y Antonella Botter.

Funciones: jueves, viernes y sábados, a las 21.30, en el teatro Imperial (Maipú). Domingo 8 de enero, en General Alvear; domingo 15, en el Teatro Roma (San Rafael).

Entradas: $900, $1800, $200 y $2500. En entradaweb.com.ar y boletería.