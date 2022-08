Tom Holland decidió cerrar todas sus redes sociales y explicó que lo hizo “por salud mental”

El actor protagonista de Spider-Man, Tom Holland, anunció que abandona las redes sociales por su “salud mental”. El británico de 26 años publicó un video en su cuenta de Instagram diciendo que ha eliminado todas sus cuentas de sus redes sociales.

La última vez que el joven había subido una publicación fue hace 6 semanas, sin embargo volvió para señalar que se había alejado, y seguirá así, debido a que le resultaban “abrumadoras” las redes sociales. Además advirtió que volvió porque se sintió obligado a hablar de “@stem4org Stem4″ que es una de las organizaciones benéficas que “@thebrotherstrust” apoya.

“Me tomé un descanso de las redes sociales por mi salud mental porque encuentro que Instagram y Twitter son sobreestimulantes, abrumadores”, dijo en el video. También explicó que se queda “atrapado y caigo en espiral cuando leo cosas sobre mí en línea y, en última instancia, es muy perjudicial para mi estado mental. Por ello, decidí dar un paso atrás y eliminar la aplicación”.

“Pedir ayuda no debería ser algo que nos avergonzara, pero es algo mucho más fácil de decir que hacer”, reflexionó el actor.

En la publicación donde subió el video, Holland escribió: “Hola y adiós. He estado tomando un descanso de las redes sociales para mi salud mental, pero me sentí obligado a venir aquí para hablar de @stem4org Stem4 es una de las muchas organizaciones benéficas que @thebrotherstrust está extremadamente orgulloso de apoyar - y me gustaría dedicar un momento para iluminar su fantástico trabajo”.

Tom Holland subió un video a Instagram explicando que deja las redes sociales por cuestiones de "salud mental".

“Por favor, tómate el tiempo para ver mi vídeo, y si te sientes inclinado a compartirlo con alguien con quien pueda tener resonancia, se lo agradecería mucho. Hay un enlace en mi biografía a The Brothers Trust Shop, donde puedes comprar una camiseta, y ayudarnos a seguir ayudando a que estas increíbles organizaciones benéficas prosperen” agregó.

Para finalizar su publicación reflexionó: “Amor a todos ustedes, y vamos a hablar de salud mental”.

De esta manera el actor, que cuenta con más de 67 millones de seguidores en Instagram, se suma a otros actores que ya dejaron las redes sociales como Emma Stone, Robert Pattinson, Kristen Stewart, Emily Blunt, Sandra Bullock o Daniel Radcliffe, Millie Bobby Brown y Ariana Grande, entre otros.