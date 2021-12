Tom Holland admitió que planea tomarse un descanso de la actuación y formar una familia

Spider-man: No Way Home ha llegado a los cines y los fanáticos no podrían estar más emocionados de recibir una vez más al hombre araña en sus vidas. La cinta dirigida por Jon Watts introduce un concepto esperado por los fanáticos de Marvel y promete ser crucial para el desarrollo de la fase 4 de la franquicia.

En medio de las ruedas de prensa del filme, su protagonista Tom Holland ha admitido que puede estar preparado para despedirse del personaje.

Después de haber interpretado a Peter Parker en seis ocasiones, tres en sus cintas exclusivas de Spider-man y otras tres junto a los Vengadores, el actor admite que puede ser un buen momento para tomar un descanso.

Fue en una entrevista con la revista People que el actor habló de lo bien que la pasó interpretando al hombre araña, aunque puede que haya llegado el momento de decir adiós.

Por seis años, el actor ha interpretado al personaje en seis películas diferentes. Ahora decide que es momento de tomar un descanso.

Me encantó cada minuto. Estoy muy agradecido con Marvel y Sony por darnos la oportunidad, mantenernos y permitir que nuestros personajes progresen. Ha sido increíble”, dice Holland. “Y es por eso que, para mí, no quiero despedirme de Spider-Man, pero siento que podríamos estar listos para despedirnos de Spider-Man”.

“No quiero ser responsable de retener al próximo joven que se lo merezca”, dice Holland, haciendo referencia a que, antes de él, Andrew Garfield y Tobey Maguire ya había interpretado al personaje. Ahora cree que es momento de que un nuevo Spider-man se una al elenco.

“Me encantaría ver un futuro de Spider-Man que sea más diverso, tal vez tengas una Spider-Gwen o una Spider-Woman”, agrega. “Hemos tenido tres Spider-Mans seguidos; todos hemos sido iguales. Sería bueno ver algo diferente”.

Tom Holland y sus deseos de ser padre

Además, habló sobre su carrera y sus ganas de convertirse en padre algún día. Por lo que, en este momento, debe decidir si es momento de tomar un descanso y ordenar sus próximos proyectos.

“He pasado los últimos seis años muy concentrado en mi carrera”, dice Holland. “Quiero tomarme un descanso y concentrarme en formar una familia y descubrir qué quiero hacer fuera de este mundo”.

Actualmente el actor se encuentra en pareja con Zendaya, su co-protagonista en las cintas de Spider-man. Sin embargo, ella no ha expresado opinión al respecto de los dichos de Holland.

Holland admitió que tiene planes de convertirse en padre, ¿será con Zendaya?

Por su parte, la estrella de Marvel dice que espera convertirse en padre algún día, por lo que Holland dice que, si no estuviera actuando, sería un maestro de escuela.

“Me encantan los niños. No puedo esperar a ser padre, puedo esperar y lo haré, ¡pero no puedo esperar!”, dice. “Si estoy en una boda o una fiesta, siempre estoy en la mesa de los niños pasando el rato. Mi papá ha sido un gran modelo a seguir para mí. Creo que lo he aprendido de él. Así que creo que sería maestra de escuela primaria o algo así”.