El increíble look arácnido de Zendaya en la premiere de “Spiderman: No Way Home”

Esta semana llega a los cines una de las películas más esperadas del año, se trata de “Spiderman: No Way Home”, protagonizada por Tom Holland y por Zendaya. Es precisamente esta última quien en su avant premiere deslumbró a los fanáticos del superhéroe con un look arácnido.

La actriz estadounidense Zendaya posa en la alfombra roja antes del estreno de' "Spider-Man: No Way Home"

Luciendo un diseño exclusivo de Valentino, la actriz acaparó todos los flashes de la alfombra roja. La pieza en cuestión tiene un fondo color piel y tiene encima una tela bordada con lentejuelas, lo que la de forma de telarañas. También tenía un pronunciado escote así como una gran abertura en la pierna que le daban todo el toque de sensualidad. Lo acompañó con un par de zapatos modelo So Kate de Christian Louboutin.

En un momento ,Zendaya apareció con un antifaz negro, como si quisiera esconder su verdadera identidad, que le sentaba a tono con la temática de la película que estaba presentando, quedando como la perfecta ‘Spider-Woman’.

Cabe destacar que esta película de Sony Pictures se estrenará el próximo jueves 16 de diciembre en todos los cines de Argentina. De todos modos se agregaron funciones preestreno el miércoles 15. En casi todos los casos, las entradas están agotadas.

Durante los cuatro primeros días de exhibición, los cines no aceptarán promociones y/o descuentos en el precio de las entradas por decisión de la distribuidora. Algo similar pasó en 2019 con “Avengers: Endgame”.

¿QUÉ DICEN LAS PRIMERAS IMPRESIONES DE “SPIDER-MAN: NO WAY HOME”? (SIN SPOILERS)

Tras la primera proyección en Los Ángeles ante la prensa, los críticos y periodistas plasmaron sus opiniones sobre “Spider-Man: No Way Home” en los medios y Twitter. Por supuesto, no faltan los típicos adjetivos que se repiten (y se exageran) en cada estreno de Marvel.

“Puedo decir con confianza que ‘Spider-Man: No Way Home’ es la mejor película de acción real de Spider-Man. Un emocionante y conmovedor final de la trilogía, pero también un inteligente, divertido y emocionante homenaje a 20 años de películas de Spider-Man. Divertidísima y desgarradora a la vez, me encantó cada segundo”, dijo Erik Davis de Fandango, apuntando también que la actuación de Tom Holland es la más sólida de la trilogía, destacando los enfrentamientos con el Duende Verde (Willem Dafoe).

Scott Menzel de We Live Entertainment resaltó que “‘Spider-Man: No Way Home’ es la mejor película de Marvel de todos los tiempos. Rinde un perfecto homenaje al legado de Spider-Man y encuentra ese equilibrio perfecto de humor, acción, corazón y nostalgia. Los fans del arácnido perderán absolutamente la cabeza cuando vean esto”.

“Llorarás lágrimas de felicidad, lágrimas tristes y gritarás en el cine. En la mitad se vuelve un poco torpe porque hay tantos personajes, pero el tercer acto es tan dinámico, divertido y poderoso que lo compensa con creces”, señaló Germain Lussier de Gizmodo.